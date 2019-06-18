Эффект от нацпроектов будет уже в этом году, заявили в КремлеРИА Новости 05:26

Социальный эффект от реализации нацпроектов должен быть уже в этом году, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Эффект от нацпроектов будет уже в этом году, заявили в Кремле

Происшествия Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе вены на левой руке во время заседания в Гарнизонном военном суде, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на супругу обвиняемого Юлию.

Политика В Кремле прокомментировали «первые слова» Зеленского Путину Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский в интервью газете Bild в ответ на вопрос о том, с чего он начнет встречу с Владимиром Путиным, сказал: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».

Экономика В Кремле прокомментировали слова Кудрина об уровне бедности в стране Накануне Кудрин сказал, что бедность в России "стала позором", потому что "в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой" иметь такое количество бедных — "это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала".

Происшествия СМИ сообщили о гибели 13-летней девочки из России в Испании В Испании, в городе Матаро под Барселоной, обнаружено тело 13-летней девочки из России. Об этом сообщает телеканал Telecinco.

Происшествия Мошенники придумали новые способы автоподстав Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.

Футбол Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.

Экономика Utair планирует продать долю в дочернем обществе Авиакомпания Utair, акционерами которой являются ХМАО-Югра и Тюменская область, объявила о продаже дочернего общества.

Политика Роскомнадзор подготовил правила изоляции рунета Роскомнадзор на портале проектов правовых актов опубликовал правила изоляции российского сегмента интернета.

Финансы РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд, до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.

Кино Стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019 Ночью 18 июня стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019.

Происшествия Бывшего топ-менеджера института «Росатома» арестовали по делу о взятке Чертановский суд Москвы арестовал заместителя гендиректора одной из компаний атомной отрасли Владимира Щенникова по обвинению во взяточничестве, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь инстанции Наталья Орешникова.

Общество Омбудсмен РФ предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков 11 июня на фоне скандала с "делом Голунова" руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств депутат Николай Брыкин сообщил, что в Госдуме подготовлен законопроект о смягчении уголовного наказания за хранение наркотиков без целей сбыта.

Общество МЭР предложило изымать землю за нескошенную траву и мусор Минэкономразвития предложило изымать частные земельные участки за нарушение требований пожарной безопасности.

Политика «Газпром» предложил Украине начать переговоры «с чистого листа» Член правления компании Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" предложил Украине вернуться к переговорам с "чистого листа".

Футбол Мюллеру предложили 25 млн евро в китайском клубе Как сообщает Kicker, форвард "Баварии" Томас Мюллер получил предложение из Китая, в соответствии с которым он бы получал 25 млн евро в год.

Футбол Сарри определился с трансферными целями «Ювентуса» Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри определился с трансферными целями клуба, передает "Советский спорт".

Авто Ограниченную партию Toyota Supra раскупили в России за четыре часа Эксклюзивный дизайн экстерьера и интерьера наряду с ограниченным тиражом обеспечивают Supra A90 Edition поистине коллекционный статус.

Экономика Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.

Экономика В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.

Кино Кристина Асмус показала фото с голой грудью Персонаж Петрова начинает узнавать жизнь своего врага, читая его личную переписку: среди прочих сообщений и фотографий попадается откровенное фото возлюбленной, которую исполнила Асмус.