Экономика
Эффект от нацпроектов будет уже в этом году, заявили в КремлеРИА Новости 05:26
Социальный эффект от реализации нацпроектов должен быть уже в этом году, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:32, Вашингтон
Общество
Беллу Хадид обвинили в расизме и исламофобии
Обновлено в 04:59
Происшествия
Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда
Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе вены на левой руке во время заседания в Гарнизонном военном суде, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на супругу обвиняемого Юлию.
Обновлено в 05:47
Политика
В Кремле прокомментировали «первые слова» Зеленского Путину
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский в интервью газете Bild в ответ на вопрос о том, с чего он начнет встречу с Владимиром Путиным, сказал: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено в 05:57
Экономика
В Кремле прокомментировали слова Кудрина об уровне бедности в стране
Накануне Кудрин сказал, что бедность в России "стала позором", потому что "в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой" иметь такое количество бедных — "это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала".
Обновлено в 05:55
Авто
Volkswagen определился со сроками выхода нового Golf
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
СМИ сообщили о гибели 13-летней девочки из России в Испании
В Испании, в городе Матаро под Барселоной, обнаружено тело 13-летней девочки из России. Об этом сообщает телеканал Telecinco.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Экономика
Utair планирует продать долю в дочернем обществе
Авиакомпания Utair, акционерами которой являются ХМАО-Югра и Тюменская область, объявила о продаже дочернего общества.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие
Польский корабль повредили во время учений НАТО
Обновлено в 02:29
Политика
Роскомнадзор подготовил правила изоляции рунета
Роскомнадзор на портале проектов правовых актов опубликовал правила изоляции российского сегмента интернета.
Обновлено вчера в 14:25
Финансы
РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США
Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд, до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
Обновлено вчера в 21:04
Кино
Стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019
Ночью 18 июня стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Бывшего топ-менеджера института «Росатома» арестовали по делу о взятке
Чертановский суд Москвы арестовал заместителя гендиректора одной из компаний атомной отрасли Владимира Щенникова по обвинению во взяточничестве, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь инстанции Наталья Орешникова.
Обновлено в 06:08
Общество
Омбудсмен РФ предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков
11 июня на фоне скандала с "делом Голунова" руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств депутат Николай Брыкин сообщил, что в Госдуме подготовлен законопроект о смягчении уголовного наказания за хранение наркотиков без целей сбыта.
Обновлено в 05:14
Общество
МЭР предложило изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать частные земельные участки за нарушение требований пожарной безопасности.
Обновлено в 01:50
Политика
«Газпром» предложил Украине начать переговоры «с чистого листа»
Член правления компании Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" предложил Украине вернуться к переговорам с "чистого листа".
Обновлено в 04:50
Политика
Поставки Бе-200 в США начнутся в 2020-2021 годах
Обновлено в 02:57
Футбол
Мюллеру предложили 25 млн евро в китайском клубе
Как сообщает Kicker, форвард "Баварии" Томас Мюллер получил предложение из Китая, в соответствии с которым он бы получал 25 млн евро в год.
Обновлено в 03:29
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на все модели Lada, сообщили СМИ
"АвтоВАЗ" с 1 июля планирует повысить цены на все модели автомобилей Lada, пишет газета "Ведомости".
Обновлено в 01:55
Футбол
Сарри определился с трансферными целями «Ювентуса»
Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри определился с трансферными целями клуба, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:51
Авто
Ограниченную партию Toyota Supra раскупили в России за четыре часа
Эксклюзивный дизайн экстерьера и интерьера наряду с ограниченным тиражом обеспечивают Supra A90 Edition поистине коллекционный статус.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
Пентагон отправит на Ближний Восток 1000 военнослужащих
Обновлено вчера в 20:05
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Кино
Кристина Асмус показала фото с голой грудью
Персонаж Петрова начинает узнавать жизнь своего врага, читая его личную переписку: среди прочих сообщений и фотографий попадается откровенное фото возлюбленной, которую исполнила Асмус.
Обновлено в 06:00
Политика
Госдума приняла закон о приостановке действия ДРСМД
Депутаты Государственной думы проголосовали за принятие закона о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:59
Гаджеты
Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России
Обновлено вчера в 21:23