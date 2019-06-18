Экономика
Эффект от нацпроектов будет уже в этом году, заявили в КремлеРИА Новости 05:26
Социальный эффект от реализации нацпроектов должен быть уже в этом году, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Гаджеты
Xiaomi начала продавать телевизоры в России
Обновлено в 05:39
Политика
Госдума приняла закон о приостановлении ДРСМД
Решение о возобновлении Российской Федерацией действия ДРСМД принимается президентом РФ, следует также из документа.
Обновлено в 05:50
Политика
«Газпром» предложил Украине начать переговоры «с чистого листа»
Член правления компании Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" предложил Украине вернуться к переговорам с "чистого листа".
Обновлено в 04:50
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Политика
В Кремле рассказали о кибератаках в ходе «прямой линии» Путина
В Кремле рассказали о кибератаках из-за рубежа перед прошлогодней "Прямой линией" президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:54
Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Спорт
РУСАДА обнаружило массовые нарушения антидопинга в Чувашии
В отношении 33 спортсменов собираются открыть дела о возможном нарушении антидопинговых правил Отдел расследований Российского антидопингового агентства (РУСАДА) обнаружил, что в одном из спортивных училищ Республики Чувашия нарушаются антидопинговые правила, сообщается на сайте агентства.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия
Женщину изнасиловали в ресторане в центре Москвы
В одном из ресторанов в центре Москвы изнасиловали 32-летнюю женщину, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:17
Кино
Кристина Асмус показала фото с голой грудью
Среди прочих кадров попадается и откровенное фото Асмус. К слову, актриса может похвастаться смелыми съемками и в других картинах.
Обновлено в 06:00
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Сестра Алибасова обвинила в его отравлении семью Шукшиных
Сестра продюсера Бари Алибасова считает, что ее брата отравил "кто-то из семейства Шукшиных".
Обновлено в 05:57
Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини взяли под стражу по делу о коррупции, сообщил французский портал Mediapart.
Обновлено в 05:27
Кино
Стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019
Ночью 18 июня стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019.
Обновлено в 04:38
Авто
Китайский аналог Nissan Qashqai хвастается новым дизайном
Японская компания Nissan и китайский автогигант Dongfeng, с 2012 года занимающиеся выпуском автомобилей под маркой Venucia, обновили кроссовер Venucia T90.
Обновлено в 05:39
Политика
Верховный суд России ликвидировал семь партий за неучастие в выборах
Ранее Минюст направил в Верховный суд иск о ликвидации трёх политических партий, в течение семи лет не участвовавших в выборах.
Обновлено в 04:59
Футбол
Суарес призвал «Барселону» приобрести форварда
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Беллу Хадид заставили извиниться за расистское фото в Instagram
Ничто не предвещало беды, когда Белла Хадид со скуки опубликовала на своей странице фото, на котором "пинает" самолеты с флагами Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов.
Обновлено в 06:09
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Футбол
Семак стал гостем «Вечернего Урганта»
Обновлено вчера в 14:31
Общество
Россиянки поверили в способность мужчин быть хорошими отцами
Большинство россиянок (71 процент) верят в способность мужчин ухаживать за детьми и вести домашнее хозяйство не хуже женщин.
Обновлено в 04:45
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Политика
Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины
Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.
Обновлено в 00:01
Интернет
Facebook представила криптовалюту Libra
С помощью криптовалюты пользователи Facebook получат возможность оплачивать покупки и переводить средства в Facebook, WhatsApp и Instagram.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Ксения Собчак устроила скандал из-за своего фото на обложке журнала
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак устроила скандал с журналом Hello! из-за несогласованного фото на обложке.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Исполнительного директора Фонда кино избили в Москве
В Москве неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова, в настоящее время злоумышленников ищут правоохранительные органы.
Обновлено в 03:43
Интернет
В Telegram запущен бот для поиска украденных паролей
Эксперт из Казахстана Батыржан Тютеев запустил робота (программу) на платформе Telegram, который позволяет пользователям выяснить, присутствует ли их пароль в базах утечек данных.
Обновлено в 04:30
Общество
Омбудсмен РФ предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков
11 июня на фоне скандала с "делом Голунова" руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств депутат Николай Брыкин сообщил, что в Госдуме подготовлен законопроект о смягчении уголовного наказания за хранение наркотиков без целей сбыта.
Обновлено в 05:14