Футбол
Эдвин Ван дер Сар: «Аякс» может победить «Ювентус»Спорт-Экспресс 15:01
Бывший голкипер "Аякса", "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед" Эдвин Ван дер Сар заявил, что клуб из Амстердама может победить туринцев в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов. В настоящее время 48-летний экс-голкипер является генеральным директором "Аякса".
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:16, Ашберн
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Вместе с электронными паспортами россияне получат цифровой профиль
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Пожар на заводе на севере Петербурга локализован
Обновлено в 15:45
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Для российских десантников разрабатывают новый вертолет
«В интересах аэромобильных соединений ВДВ нового типа активизирована работа по модернизации существующих и разработке существенно нового вертолета - боевой машины десанта», - сообщает новость ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 21:48
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Мужской журнал GQ разобрался, сколько пуговиц на рубашке нужно расстегнуть, чтобы чувствовать себя комфортно и при этом не рисковать репутацией.
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Экономика
«Детский мир» откроет флагманский магазин на Новом Арбате
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Обновлено в 13:18
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В Крыму обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времён войны
В Крыму провели операцию по ликвидации в море 500-килограммовой немецкой фугасной авиабомбы времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.
Обновлено в 15:21
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Политика
Гуайдо назначил на 6 апреля начало операции по свержению Мадуро
В конце января Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы.
Обновлено в 15:38
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Захарова посоветовала Трампу выполнять свои обещания
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в эфире Первого канала заявление президента США Дональда Трампа, сказавшего, что Россия должна уйти из Венесуэлы.
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Обновлено в 13:35
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УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
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Телеведущая Ольга Бузова во время отдыха в Испании попала в объективы папарацци в компании неизвестного мужчины.
Обновлено в 14:04
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Каждый пятый россиянин никогда не был в театре
Почти каждый пятый россиянин никогда в жизни не посещал театр, при этом доля жителей страны, посещающих театры регулярно, выросла.
Обновлено в 06:58
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Daimler продаст 50% доли Smart китайской Geely
Обновлено в 05:07
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В новом интервью Rolling Stones, героиней которого Софи стала вместе со своей лучшей подругой и коллегой по сериалу Мэйси Уильямс, она объяснила, почему не задумываясь сказала «да» Джо.
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Культура
Александринский театр объединили с Волковским театром в Ярославле
Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин уверен, что культурный театральный комплекс создается не для формальной оптимизации, а для решения творческой задачи театров.
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Мэй согласилась уйти в отставку после Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что собирается подать в отставку ранее, чем планировала: "Я готова уйти с этой должности раньше, чем я планировала, чтобы сделать то, что правильно и для страны, и для партии", - цитирует The Guardian заявление Мэй.
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Евгения Медведева планирует учить четверные прыжки к следующему сезону
Фигуристка Евгения Медведева заявила, что к следующему сезону планирует освоить четверные прыжки - сальхов и тулуп.
Обновлено в 13:20
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Попытка №3: Apple так и не решила проблемы с клавиатурами MacBook
Во втором поколении механизма (представлен в октябре 2016 года) повысилось удобство и скорость отклика, однако обнаружилась проблема с залипанием клавиш, после чего компания инициировала программу по ремонту клавиатур MacBook и MacBook Pro.
Обновлено в 15:10
Космос
Первый запуск китайской частной ракеты OS-M закончился неудачей
Китайская частная компания OneSpace впервые запустила ракету OS-M со спутником Lingque 1B на борту, однако во время запуска произошла нештатная ситуация и ракета не смогла вывести груз на орбиту.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие
СМИ: в Алжире задержали террористов, планировавших совершить атаки во время митингов
Трое членов террористической ячейки, планировавшие совершить атаки во время предвыборных митингов в Алжире, задержаны в провинции Оран на северо-западе страны.
Обновлено в 15:28
Происшествия
В ОНК рассказали об условиях содержания Абызова в изоляторе
Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова поместили в камеру с двумя соседями, один из которых подозревается в убийстве, а второй был ранее судим за кражу.
Обновлено в 05:59