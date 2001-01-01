Футбол

Эдвин Ван дер Сар: «Аякс» может победить «Ювентус»Спорт-Экспресс 15:01

Бывший голкипер "Аякса", "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед" Эдвин Ван дер Сар заявил, что клуб из Амстердама может победить туринцев в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов. В настоящее время 48-летний экс-голкипер является генеральным директором "Аякса".
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Эдвин Ван дер Сар: «Аяксу» по силам победить «Ювентус»

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Эдвин ван дер Сар: «Аякс» может обыграть «Ювентус»

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Ван дер Сар: «Аякс» уверен в себе, он может обыграть «Ювентус»

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Ван Дер Сар: «Аякс» может пройти «Ювентус»

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Эдвин Ван дер Сар: «Аякс» может победить «Ювентус»

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Эдвин Ван дер Сар: «Аяксу» по силам победить «Ювентус»

Sportbox.RU15:50

Ван дер Сар: «„Аякс“ способен пройти „Ювентус“»

Soccer.ruвчера в 14:01
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:16, Ашберн
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Эдвин ван дер Сар
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, выступавший на позиции вратаря. Завершил карьеру 28 мая 2011 года. С ноября 2016 года занимает должность генерального директора в футбольном клубе «Аякс». На протяжении более чем тринадцати лет ван дер Сар был основным голкипером и капитаном национальной сборной Нидерландов, за которую провёл 130 матчей.
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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