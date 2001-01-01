Футбол

Эдуардо Докампо нравится играть на стадионе «Центральный» в КазаниСпорт-Экспресс 06:52

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Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» заявил, что его не смущает то, что команда в этом сезоне проводит домашние матчи на стадионе «Центральный».
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Эдуардо Докампо нравится играть на стадионе «Центральный» в Казани

Спорт-Экспресс06:52
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