Футбол
Эдуардо Докампо нравится играть на стадионе «Центральный» в КазаниСпорт-Экспресс 06:52
Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» заявил, что его не смущает то, что команда в этом сезоне проводит домашние матчи на стадионе «Центральный».
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