Футбол

Эдуардо Докампо: «„Рубин“ допустил много ненужных ошибок»Спорт-Экспресс 14:18

Краснодар — Рубин
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Реми Кабелла
13′
Иван Игнатьев
17′
Юнес Намли
18′
24′
Зураб Давиташвили
Юнес Намли
45′+2′
50′
Вячеслав Подберезкин
Никита Макаров
66′
Филип Уремович
Иван Игнатьев
Маркус Берг
67′
76′
Хвича Кварацхелия
Роман Акбашев
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
78′
Магомед Сулейманов
80′
83′
Евгений Башкиров
Евгений Марков
Реми Кабелла
Кристиан Рамирес
89′
90′+1′
Игорь Коновалов
Главный тренер "Рубина" Эдуардо Докампо после поражения от "Краснодара" (0:1) в матче 5-го тура премьер-лиги заявил, что собственные ошибки помешали выиграть, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.
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