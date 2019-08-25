Футбол
Эдуардо Докампо: «Не смогли справиться с высоким темпом „Ростова“»Матч ТВ вчера в 15:06
|15′
Евгений Марков
Элдор Шомуродов
|29′
|44′
Вячеслав Подберезкин
Хвича Кварацхелия
Данил Глебов
Александр Зуев
|76′
Александр Саплинов
|87′
|88′
Евгений Башкиров
Камиль Закиров
|89′
Бека Микелтадзе
Никита Макаров
Алексей Ионов
Арсений Логашов
|90′
Элдор Шомуродов
|90′+2′
Александр Саплинов
Александр Долгов
|90′+2′
Ростов
Расстановка 4‑4‑2
1
Бабурин
34
Козлов
28
Чернов
78
Чистяков
6
Сигурдссон
25
Логашов
7
Еременко
23
Зуев
17
Норманн
47
Долгов
14
Шомуродов
22
Дюпин
3
Плиев
80
Сорокин
33
Данченко
69
Степанов
99
Закиров
21
Кварацхелия
10
Коновалов
11
Давиташвили
20
Марков
59
Макаров
Рубин
Расстановка 4‑4‑2
Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо после выездного поражения от «Ростова» (1:2) в матче 7-го тура чемпионата России отметил, что считает победу соперника заслуженной.
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Докампо: «Сегодня преимущество было полностью у „Ростова“. Они заслуженно выиграли»
Sport24.ruвчера в 15:01
Эдуардо Докампо: «Преимущество было полностью у „Ростова“. Их победа заслуженна»
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 14:16
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
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