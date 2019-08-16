Футбол

Эдин Джеко продлил контракт с «Ромой»Спорт-Экспресс 16:01

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко продлил контракт с клубом до 2022, информирует пресс-служба римлян. Ранее 33-летним боснийским форвардом интересовался «Интер», который был готов предложить за него 18 миллионов евро. Джеко выступает за «Рому» с 2015 года.
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Джеко продлил контракт с «Ромой» до 2022 года

Sports.ru16:03

Джеко подписал новый контракт с «Ромой»

Чемпионат17:18

«Рома» объявила о продлении контракта с Джеко

Матч ТВ16:31

«Рома» объявила о продлении контракта с Джеко

Sportbox.RU16:31

Джеко продлил контракт с «Ромой»

Soccer.ru16:12

«Рома» объявила о продлении контракта с Джеко

Sport24.ru16:11

Эдин Джеко продлил контракт с «Ромой»

Спорт-Экспресс16:01
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Общество

В Сочи заявили о подготовке к эвакуации жителей из-за непогоды

Сочинские власти сообщили о готовности к эвакуации жителей в случае необходимости в связи с ожидающимися ливнями и смерчами и потребовали свернуть все палаточные лагеря возле рек.
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Китайский бренд Segway-Ninebot Group показал электросамокат, который может вернуться на зарядную станцию без водителя.
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Приложение Lamoda поможет в виртуальном выборе обуви

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Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

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Борьба с раком в Удмуртии: онкодесант, лекции и усиление всех служб

По словам главного внештатного онколога Удмуртии, в регионе уже по итогам 2018 года относительный показатель смертности населения от злокачественных новообразований составил 179,1 случай на 100 тыс. населения.
Обновлено в 02:00
Политика

Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса

Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:39
Футбол

Бразильский легионер «Зенита» назвал чемпионат России техничным

«Зенит» после пяти туров чемпионата России занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.
Обновлено в 18:14
Кино

Умер голливудский актер и сценарист Питер Фонда

Обновлено в 20:11
Происшествия

Самолет из Тель-Авива экстренно приземлился в Краснодаре

В Краснодарском аэропорту ночью 16 августа 2019 года совершил экстренную посадку самолет одной из российских авиакомпаний.
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Происшествия

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Обновлено в 18:35
Космос

Роскосмос разработал способ сделать спутники «невидимыми»

Госкорпорация "Роскосмос" запатентовала способ маскировки космических аппаратов от наблюдения оптическими средствами.
Обновлено в 20:02
Политика

Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено вчера в 13:18
Шоу-бизнес

Джулия Ванг высказалась о смене пола

Обновлено в 14:10
Армия и оружие

Ким Чен Ын руководил испытаниями нового оружия

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Общество

К организаторам акций в Москве подали иски на сумму 13 млн рублей

«Мосгортранс» и другие организации подали иски о возмещении ущерба к инициаторам акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на сумму около 13 млн рублей.
Обновлено в 14:28
Футбол

«Бавария» и «Барселона» договорились о переходе полузащитника Коутиньо

Обновлено в 19:13
Происшествия

В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка

В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.
Обновлено в 19:14
Политика

Спецпредставитель США по КНДР посетит 19 и 22 августа Токио и Сеул

"Специальный представитель Стивен Бигэн 19-20 августа посетит Японию и 20-22 августа Южную Корею для усиления дальнейшей координации в интересах полной и проверяемой денуклеаризации КНДР", - отмечается в документе.
Обновлено в 16:25
Авто

В России на некоторые автомобили разрешили вешать новые номера

Обновлено в 06:15
Происшествия

Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады

На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Обновлено в 13:29
Футбол

«Лион» забил шесть безответных мячей «Анже»

В матче 2-го тура французской Лиги 1 «Лион» на своем поле одержал крупную домашнюю победу над «Анже» — 6:0. В составе хозяев поля дубли оформили Мусса Дембеле (36-я и 48-я минуты) и Мемфис Депай (42, 65), еще по голу забили Уссем Ауа (11) и Жеан Лукас (72).
Обновлено в 16:42
Театры

Пермский и новосибирский театры получили премию Федора Волкова

Премия правительства России имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства была учреждена постановлением правительства 31 декабря 1999 года.
Обновлено в 10:36
Футбол

Фанат «Ливерпуля» травмировал Адриана, когда выбежал на поле

Обновлено в 06:32
Армия и оружие

Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Политика

Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1

Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1, который ранее отпустили власти британского Гибралтара, сообщает американский минюст.
Обновлено в 18:38
Происшествия

Проверку свалок возле аэропорта «Жуковский» начнут 16 августа

Проблемные объекты по обращению с отходами вблизи подмосковного аэропорта «Жуковский», откуда из-за столкновения с птицами не смог улететь лайнер А321 «Уральских авиалиний», подвергнут проверке с 16 августа.
Обновлено в 03:11
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