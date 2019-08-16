Футбол

Эдин Джеко продлил контракт с «Ромой»Спорт-Экспресс вчера в 16:01

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко продлил контракт с клубом до 2022, информирует пресс-служба римлян. Ранее 33-летним боснийским форвардом интересовался «Интер», который был готов предложить за него 18 миллионов евро. Джеко выступает за «Рому» с 2015 года.
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Эдин Джеко продлил контракт с «Ромой»

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