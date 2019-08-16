Нападающий «Ромы» Эдин Джеко продлил контракт с клубом до 2022, информирует пресс-служба римлян. Ранее 33-летним боснийским форвардом интересовался «Интер», который был готов предложить за него 18 миллионов евро. Джеко выступает за «Рому» с 2015 года.

Политика Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.

Финансы РФ сократила вложения в госдолг США Напомним, что в течение всего минувшего года РФ значительно сокращала свои вложение в бумаги США и выбыла из списка 33 крупнейших держателей американского госдолга.

Экономика В Минтруде предложили повысить МРОТ с 2020 года Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей (сейчас 11 280 рублей).

Кино Почему Де Ниро перестал сниматься в хорошем кино Учитывая богатейшее наследие Де Ниро, актер еще много лет назад мог повторить путь не менее великого коллеги Джека Николсона, не пожелавшего растрачивать свой дар на проекты в лучшем случае среднего качества и ушедшего на покой с практически безупречным реноме, несмотря на обилие выгодных предложений.

Шоу-бизнес Наташа Королева может стать бабушкой Возможно, вскоре звезда девяностых станет свекровью и молодой бабушкой.

Политика Треть британцев поддержала Brexit без сделки «Жесткий» сценарий Brexit — без сделки с ЕС — поддерживают 34% британцев.

Финансы Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.

Политика В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.

Футбол Болельщики ЦСКА уговаривают Кругового не переходить в «Зенит» В комментариях к сообщению болельщики ЦСКА принялись уговаривать футболиста не переходить в «Зенит», а продолжить карьеру в «армейском» клубе.

Общество Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.

Транспорт Роспотребнадзор напомнил о правах авиапассажиров при задержке рейсов Роспотребнадзор указал, что пассажиры при задержке рейса могут отказаться от полета с правом возврата полной стоимости авиабилета даже в том случае, если билет являлся "невозвратным".

Футбол Максимилиан Филипп: «В „Динамо“ почувствовал доверие» Новичок московского «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью «СЭ» признался, что для него главное — доверие.

Футбол «Бавария» подтвердила аренду Коутиньо Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил, что немецкий клуб арендует у "Барселоны" полузащитника Филиппе Коутиньо, передает ZDF.

Происшествия ЧП на испытаниях под Северодвинском: медиков обследовали Специалисты Федерального медико-биологического агентства России обследовали 91 медика из областной клинической больницы Архангельска, которые оказывали помощь после аварии под Северодвинском 8 августа.

Происшествия Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.

Происшествия Пираты захватили судно с тремя россиянами у берегов Камеруна Пираты захватили грузовое судно «Мармалайта» в районе порта Дуала у берегов Камеруна, об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел РФ.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала провокационный снимок На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.

Футбол Арбитр Турбин объяснил свой жест после попадания в него мяча Малкома Арбитр Евгений Турбин рассказал, почему показал нападающему «Зенита» Малкому большой палец после попадания в него мяча.

Гаджеты Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием» Последний год оказался не самым успешным для производителя видеокарт NVIDIA.