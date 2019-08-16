Футбол
Эдин Джеко продлил контракт с «Ромой»Спорт-Экспресс вчера в 16:01
Нападающий «Ромы» Эдин Джеко продлил контракт с клубом до 2022, информирует пресс-служба римлян. Ранее 33-летним боснийским форвардом интересовался «Интер», который был готов предложить за него 18 миллионов евро. Джеко выступает за «Рому» с 2015 года.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:39, Ашберн
Общество
В московских аэропортах задержали и отменили более 20 рейсов
Обновлено в 01:44
Политика
В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31
Авто
Турбонашествие, революции и ананасовый сок: чем жил гоночный мир в июле 1979-го?
Как Чэпмен Холлу заочно долг отдавал Летом 1979-го в Европе внимательно следили за событиями в ведущем американском чемпионате для гоночных машин.
Обновлено вчера в 22:35
Путешествия
Объяснена непопулярность «все включено» на российских курортах
Собеседник агентства добавил, что также причины непопулярности системы могут быть связаны с ценами на авиабилеты, частотой рейсов и, кроме того, длительностью пляжного сезона и стоимостью продукции сельского хозяйства.
Обновлено в 02:20
Теннис
Медведев победил Рублева в четвертьфинале турнира Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Цинциннати.
Обновлено вчера в 21:00
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено вчера в 08:49
Общество
Ростов вошел в десятку самых востребованных городов для проживания
Самыми востребованными городами стали Москва, хотя здесь самое дорогое жилье, и Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 06:10
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Авто
Toyota рассказала о новом кроссовере Wildlander на базе RAV4
Компания Toyota готовится представить новый паркетник Wildlander, построенный на базе RAV4 последнего поколения.
Обновлено вчера в 23:05
Театры
Пермский и новосибирский театры получили премию Федора Волкова
Премия правительства России имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства была учреждена постановлением правительства 31 декабря 1999 года.
Обновлено вчера в 10:36
Гаджеты
Новый смартфон Oppo Reno 2 получил четыре модуля в основной камере
Обновлено вчера в 18:37
Политика
В Госдуме предложили заменить крымские химзаводы на предприятия ОПК
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил поэтапно закрыть химические заводы на севере полуострова и заменить их кластером предприятий, специализирующихся на оборонзаказах.
Обновлено в 02:08
Происшествия
В Хабаровске самолёт совершил экстренную посадку
Самолёт совершил экстренную посадку в Хабаровске.
Обновлено в 02:30
Происшествия
При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек
На месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе найдены тела восьми человек, сообщает портал Думская.net.
Обновлено в 02:35
Общество
Росстат: как изменился рацион россиян за последние 40 лет
В тематическом отчете Росстата говорится, что за последние сорок лет россияне стали есть вдвое меньше картофеля, во столько же раз увеличив потребление фруктов и ягод.
Обновлено вчера в 07:45
Футбол
Адурис оценил победу «Атлетика» над «Барселоной»
Нападающий «Атлетика» Ариц Адурис оценил победу над «Барселоной» (1:0) в матче 1-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 00:56
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено вчера в 12:56
Космос
Китай запустил первую коммерческую ракету-носитель Jielong-1
Первая китайская ракета-носитель для коммерческого использования Jielong-1 вывела на орбиту три спутника.
Обновлено в 02:01
Происшествия
В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка
В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.
Обновлено вчера в 19:14
Политика
В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина
В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.
Обновлено вчера в 06:18
Происшествия
СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации
Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено вчера в 20:57
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Обновлено вчера в 13:44
Экономика
В Минтруде предложили повысить МРОТ с 2020 года
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей (сейчас 11 280 рублей).
Обновлено вчера в 08:00
Общество
К организаторам акций в Москве подали иски на сумму 13 млн рублей
«Мосгортранс» и другие организации подали иски о возмещении ущерба к инициаторам акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на сумму около 13 млн рублей.
Обновлено вчера в 14:28
Футбол
«Зенит» обыграл «Ахмат» в матче молодежного первенства
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено 15 августа в 11:14
Футбол
Новичок «Зенита» Дуглас Сантос рассказал об адаптации в команде
Стоит отметить, что бразилец был признан лучшим игроком в первых двух матчах сине-бело-голубых в Российской премьер-лиге.
Обновлено в 01:11
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Космос
Роскосмос разработал способ маскировки спутников
Обновлено вчера в 21:02