Футбол
Эдин Джеко продлил контракт с «Ромой»Спорт-Экспресс вчера в 16:01
Нападающий «Ромы» Эдин Джеко продлил контракт с клубом до 2022, информирует пресс-служба римлян. Ранее 33-летним боснийским форвардом интересовался «Интер», который был готов предложить за него 18 миллионов евро. Джеко выступает за «Рому» с 2015 года.
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Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия
В Одессе восемь человек погибли при пожаре в отеле
Обновлено вчера в 23:58
Кино
«Странники терпенья» Аленикова вошли в лонг-лист «Золотого глобуса»
Фильм «Странники терпенья» режиссера Владимира Аленикова вошел в лонг-лист премии «Золотой глобус».
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Общество
Названы способные ускорить старение кожи продукты
Специалисты назвали шесть продуктов, которые способны вызывать преждевременное старение кожи.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Трамп задумался о покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп рассказал о заинтересовавшей его идее покупки Гренландии, принадлежавшей Дании.
Обновлено 15 августа в 19:26
Здоровье
Волгоградцам назвали 7 причин пить кефир каждый день
Даже 1 стакан кефира в день увеличивает количество полезных бактерий в кишечнике, что значительно улучшает пищеварение.
Обновлено вчера в 13:53
Политика
Минприроды считает возможным полный запрет экспорта леса в Китай
Россия может прекратить экспорт леса в Китай, если Пекин не поможет справиться с деятельностью «черных лесорубов», заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин 15 августа в интервью газете «Ведомости».
Обновлено 15 августа в 02:40
Армия и оружие
Минобороны Японии утвердило план закупки американских самолетов F-35B
Министерство обороны Японии утвердило план закупок истребителей F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой у корпорации Lockheed Martin (США).
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Крымские военные случайно запустили авиационную ракету Х-29ТД класса «воздух—поверхность». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:09
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
А321 столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле
Стало известно, что самолет столкнулся со стаей чаек.
Обновлено 15 августа в 01:21
Общество
Звезды эстрады поздравили столичный Парк Горького с днем рождения
Обновлено вчера в 16:34
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Общество
Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей
Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено вчера в 18:39
Общество
Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился
Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Россия пригласила Бориса Джонсона и Ким Чен Ына на празднование Победы
Россия направила лидеру КНДР Ким Чен Ыну и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону приглашения на празднование в следующем году 75-й годовщины Победы.
Обновлено вчера в 10:44
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено 14 августа в 21:44
Происшествия
Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила
Стали известны официальные результаты судмедэкспертизы, проводившейся с целью определения причины смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и организации оргий с несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 17:33
Наука
В Калифорнии хотят сделать все крыши «холодными». Так ученые планируют уменьшить воздействие жары на людей
Новое исследование, проведенное учеными из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли при Министерстве энергетики США, показало: если в самых густонаселенных районах Калифорнии Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Сан-Диего и Сакраменто уставить «холодные» крыши, то к 2050 году это поможет снизить воздействие аномальной жары на людей.
Обновлено вчера в 11:01
Культура
Скончался композитор Роман Леденев
Сайт Союз кинематографистов России сообщил о кончине в возрасте 88 лет советского и российского композитора, профессора Московской консерватории, народного артиста РФ Романа Леденева.
Обновлено вчера в 05:26
Авто
Немецкая компания отказалась от закупки партии автомобилей Tesla
Немецкая компания Nextmove, которая занимается прокатом автомобилей, отказалась от закупки крупной партии электромобилей Tesla.
Обновлено в 00:59
Происшествия
СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации
Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено вчера в 20:57
Футбол
Точилин: не согласен с решением КДК РФС, травма Чалова не настолько серьёзная
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о вынесенном решении КДК РФС защитнику своей команды Ивану Миладиновичу за нанесённую травму форварду ЦСКА Фёдору Чалова.
Обновлено вчера в 12:15
Теннис
Медведев обыграл Рублева в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати
Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, обыграв соотечественника Андрея Рублева.
Обновлено в 01:01
Экономика
В Татарстане инвестор намерен открыть производство газовых баллонов
Компания "Газовый вектор" намерена запустить на территории новой особой экономической зоны "Алма" в Татарстане производство газовых баллонов.
Обновлено вчера в 11:56
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
Бывший владелец футбольного клуба «Кубань» получил 9 лет колонии
Суд признал виновным бывшего владельца футбольного клуба "Кубань" Олега Мкртчана в мошенничестве.
Обновлено вчера в 11:54