Футбол

Эдин Джеко продлил контракт с «Ромой»Спорт-Экспресс 16:01

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко продлил контракт с клубом до 2022, информирует пресс-служба римлян. Ранее 33-летним боснийским форвардом интересовался «Интер», который был готов предложить за него 18 миллионов евро. Джеко выступает за «Рому» с 2015 года.
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«Рома» объявила о продлении контракта с Джеко

Sport24.ru16:11

Джеко продлил контракт с «Ромой» до 2022 года

Sports.ru16:03

«Рома» объявила о продлении контракта с Джеко

Матч ТВ16:31

«Рома» объявила о продлении контракта с Джеко

Sportbox.RU16:31

Джеко продлил контракт с «Ромой»

Soccer.ru16:12

Джеко подписал новый контракт с «Ромой»

Чемпионат17:18

Эдин Джеко продлил контракт с «Ромой»

Спорт-Экспресс16:01
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 19:05, Ашберн
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Происшествия

СМИ узнали результаты вскрытия погибшего в тюрьме миллиардера Эпштейна

Вскрытие американского миллиардера Джеффри Эпштейна, найденного мертвым в тюремной камере, показало, что он покончил жизнь самоубийством.
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О беспокойстве в связи с полётами ВКС РФ и ВВС Китая у границ зоны опознавания ПВО Южной Кореи заявили южнокорейские военные, пишет The Wall Street Journal.
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Возлюбленная Виторгана показала повзрослевшего сына от Плетнева

Эффектная грузинская актриса Нино Нинидзе в 2014 году познакомилась с Кириллом Плетневым.
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NASA проводит испытания своего нового марсохода в Исландии

NASA проводит испытания своего нового марсохода в Исландии.
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Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»

Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
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Пи Джей Такер не сыграет за сборную США из-за повреждения голеностопа

Форвард «Рокетс» Пи Джей Такер не сыграет за сборную США из-за повреждения левого голеностопа.
Обновлено в 16:42
Армия и оружие

Американский самолет-разведчик совершил облет Калининградской области

Самолет ВВС США в очередной раз провел разведывательный полет вокруг Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 06:37
Происшествия

В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину

Ранее МВД Дагестана сообщило, что блогер-лихач сбил насмерть 19-летнего юношу в Махачкале.
Обновлено в 16:03
Общество

Журналисты собирают деньги для выплаты штрафов за участие в акции в поддержку Ивана Голунова

На сайте проекта "Подельник", который запустили Елизавета Нестерова и Илья Азар, отмечается, что всего были задержаны более 500 человек, на оплату их штрафов необходимо собрать почти 2,5 миллиона рублей.
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Росстат рассказал, как изменился рацион россиян за 40 лет

Специалисты Росстата провели исследование и выяснили, как менялся рацион питания россиян в течение 40 лет.
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Наташа Королева готовится стать бабушкой

Любопытно, что сперва 46-летняя исполнительница была насторожена этой новостью, но теперь одобряет выбор парня и уже готовится стать бабушкой.
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В крови отравившихся подсолнечным маслом россиян нашли яд

В крови отравившихся подсолнечным маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд.
Обновлено в 15:58
Общество

Мэрия Москвы не согласовала массовые пикеты в центре Москвы 17 августа

Несмотря на отказ властей, заявители все равно решили провести одиночные пикеты по намеченному маршруту.
Обновлено вчера в 10:05
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В Петербурге в ДТП со «скорой» пострадали три человека

Обновлено в 16:27
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Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.
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К организаторам акций в Москве подали иски на сумму 13 млн рублей

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«Можно упасть в море»: Волочкова сделала шпагат на движущемся катере

Во время недавнего отпуска на море Настя решилась на шпагат на движущемся на большой скорости катере.
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Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat

В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
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Отвергнутые ранее данные о крушении MH17 снова предложили Нидерландам

Немецкий частный детектив Йозеф Реш, который уже проводил собственное расследование катастрофы малазийского рейса МН17 по частному заказу, снова обратился к представителям голландской прокуратуры.
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В России на некоторые автомобили разрешили вешать новые номера

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