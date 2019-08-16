Футбол
Эдин Джеко продлил контракт с «Ромой»Спорт-Экспресс 16:01
Нападающий «Ромы» Эдин Джеко продлил контракт с клубом до 2022, информирует пресс-служба римлян. Ранее 33-летним боснийским форвардом интересовался «Интер», который был готов предложить за него 18 миллионов евро. Джеко выступает за «Рому» с 2015 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 19:05, Ашберн
Происшествия
Таможня объяснила возбуждение дела из-за покупки лекарства для ребенка
Федеральная таможенная служба (ФТС) объяснила, почему возбудила уголовное дело в отношении матери больного ребенка, купившей лекарство «Фризиум» в интернете.
Обновлено в 10:53
Футбол
«Лион» забил шесть безответных мячей «Анже»
В матче 2-го тура французской Лиги 1 «Лион» на своем поле одержал крупную домашнюю победу над «Анже» — 6:0. В составе хозяев поля дубли оформили Мусса Дембеле (36-я и 48-я минуты) и Мемфис Депай (42, 65), еще по голу забили Уссем Ауа (11) и Жеан Лукас (72).
Обновлено в 16:42
Происшествия
Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса
Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено в 13:17
Происшествия
СМИ узнали результаты вскрытия погибшего в тюрьме миллиардера Эпштейна
Вскрытие американского миллиардера Джеффри Эпштейна, найденного мертвым в тюремной камере, показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Обновлено в 17:05
Баскетбол
Михаил Прохоров продал «Бруклин»
Обновлено в 16:32
Кино
На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
В Южной Корее обеспокоились полётами РФ и КНР у зоны опознавания ПВО
О беспокойстве в связи с полётами ВКС РФ и ВВС Китая у границ зоны опознавания ПВО Южной Кореи заявили южнокорейские военные, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 18:26
Шоу-бизнес
Возлюбленная Виторгана показала повзрослевшего сына от Плетнева
Эффектная грузинская актриса Нино Нинидзе в 2014 году познакомилась с Кириллом Плетневым.
Обновлено вчера в 09:40
Космос
NASA проводит испытания своего нового марсохода в Исландии
NASA проводит испытания своего нового марсохода в Исландии.
Обновлено вчера в 16:01
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено 14 августа в 21:44
Баскетбол
Пи Джей Такер не сыграет за сборную США из-за повреждения голеностопа
Форвард «Рокетс» Пи Джей Такер не сыграет за сборную США из-за повреждения левого голеностопа.
Обновлено в 16:42
Армия и оружие
Американский самолет-разведчик совершил облет Калининградской области
Самолет ВВС США в очередной раз провел разведывательный полет вокруг Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину
Ранее МВД Дагестана сообщило, что блогер-лихач сбил насмерть 19-летнего юношу в Махачкале.
Обновлено в 16:03
Общество
Журналисты собирают деньги для выплаты штрафов за участие в акции в поддержку Ивана Голунова
На сайте проекта "Подельник", который запустили Елизавета Нестерова и Илья Азар, отмечается, что всего были задержаны более 500 человек, на оплату их штрафов необходимо собрать почти 2,5 миллиона рублей.
Обновлено в 14:30
Общество
Росстат рассказал, как изменился рацион россиян за 40 лет
Специалисты Росстата провели исследование и выяснили, как менялся рацион питания россиян в течение 40 лет.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Наташа Королева готовится стать бабушкой
Любопытно, что сперва 46-летняя исполнительница была насторожена этой новостью, но теперь одобряет выбор парня и уже готовится стать бабушкой.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В крови отравившихся подсолнечным маслом россиян нашли яд
В крови отравившихся подсолнечным маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд.
Обновлено в 15:58
Общество
Мэрия Москвы не согласовала массовые пикеты в центре Москвы 17 августа
Несмотря на отказ властей, заявители все равно решили провести одиночные пикеты по намеченному маршруту.
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия
В Петербурге в ДТП со «скорой» пострадали три человека
Обновлено в 16:27
Технологии
Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.
Обновлено вчера в 15:44
Шоу-бизнес
«Можно упасть в море»: Волочкова сделала шпагат на движущемся катере
Во время недавнего отпуска на море Настя решилась на шпагат на движущемся на большой скорости катере.
Обновлено в 14:44
Кино
Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat
В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
Обновлено в 12:00
Политика
Отвергнутые ранее данные о крушении MH17 снова предложили Нидерландам
Немецкий частный детектив Йозеф Реш, который уже проводил собственное расследование катастрофы малазийского рейса МН17 по частному заказу, снова обратился к представителям голландской прокуратуры.
Обновлено в 09:50
Авто
В России на некоторые автомобили разрешили вешать новые номера
Обновлено в 06:15