Футбол

Эдерсон получил травму и пропустит первые матчи Кубка АмерикиЕвро-футбол.ру 15:39

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Голкипер "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Эдерсон пропустит первые матчи Кубка Америки из-за травмы.
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Эдерсон получил травму и пропустит первые матчи Кубка Америки

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Эдерсон пропустит первые матчи сборной Бразилии на Кубке Америки из-за травмы

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Эдерсон получил травму и пропустит первые матчи сборной Бразилии на Кубке Америки

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Кубок Америки по футболу
Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
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