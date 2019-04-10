Эдер рассказал, какие слова на русском языке успел выучитьЧемпионат 08:11

Нападающий московского «Локомотива» Антонио Эдер рассказал о своих успехах в изучении футбольной терминологии в русском языке.

Общество «Яндекс» запустил сервис поиска пропавших домашних животных "Яндекс" и производитель корма для кошек и собак Purina открыли сервис для поиска пропавших домашних животных.

Шоу-бизнес Дочь Валерии экстренно прооперировали Дочь певицы Валерии Анну Шульгину экстренно прооперировали. Девушка опубликовала фотографию с капельницей в Instagram.

Здоровье Назван надежный способ предотвратить раннюю смерть Ученые Университета Тафтса в США пришли к выводу, что продлевают жизнь и уменьшают риск преждевременной смерти только те витамины и минералы, что содержатся в растительной пище, а не в пищевых добавках.

Общество Россияне заинтересовались саморазвитием Большая часть россиян проинформирована о существующих в стране проектах саморазвития и готова в них участвовать.

Политика Украина пригрозила Скабеевой из-за инцидента в ПАСЕ Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российскую телеведущую Ольгу Скабееву ждет «серьезное предупреждение» от ПАСЕ из-за январских событий в кулуарах ассамблеи.

Политика Порошенко и Зеленский называют разные даты дебатов в «Олимпийском» Оба кандидата согласны дебатировать на спортивной арене, но называют абсолютно разные даты.

Футбол Владельцы «ПСЖ» могут приобрести «Рому» Последние новости футбола Любопытно, что с нынешнего сезона Qatar Airways является спонсором "Ромы".

Происшествия Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.

Происшествия Чайка заявил о «безобразии» с пытками в половине регионов Генпрокуратура во время проверок выявила нарушения при применении силы и спецсредств к заключенным в половине регионов России, сообщил во время выступления в Совете Федерации генпрокурор Юрий Чайка, передает корреспондент РБК.

Интернет Кибермошенники шантажируют посетителей порносайтов Антивирусная компания ESET предупредила о массовой спам-атаке, направленной на потребителей «взрослого» контента.

Общество В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.

Шоу-бизнес Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.

Происшествия Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.

Политика Путин осадил «вытаскивавшего из него клещами ответ» журналиста Президент России Владимир Путин резко отреагировал на вопросы старшего редактора агентства Bloomberg Джона Фрайера (John Fraher) во время пленарного заседания Арктического форума в Петербурге.

Спорт Загитовой посоветовали уйти из спорта Роман считает, что, поскольку Загитова "выиграла все титулы, которые только можно было выиграть", лучше ей уйти из спорта непобежденной.

Общество Медведев рассказал о двойке в четверти Премьер-министр Дмитрий Медведев провел урок для школьников и рассказал о том, как однажды получил двойку в четверти.

Политика СМИ сообщили о тайном приказе Порошенко против Зеленского Штаб действующего президента Украины Петра Порошенко начнет «жестко» работать против оппонента Владимира Зеленского.

Общество В ГИБДД предложили увеличить штраф за превышение скорости ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорость на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.

Политика Украина расширила торговые санкции против России В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.

Спорт СБР хочет создать экспериментальную команду лыжников в биатлоне Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о желании сформировать экспериментальную команду, состоящую из спортсменов, занимающихся лыжным спортом.

Политика Кириенко объяснил принцип Путина по отбору чиновников Действительно успешным главой ведомства или региона редко становится человек, который всю свою жизнь проработал «в политической структуре», по-настоящему успешному руководителю обязательно нужен «очень разный опыт», заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, передает корреспондент РБК.

Общество В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой Большинство пользователей (55%) жалуются, что столкнулись с неполадками в работе всех сервисов Сбербанка, еще 30% не могут войти в приложение, а 15% испытывали трудности при осуществлении переводов денежных средств.