Эдер рассказал, какие слова на русском языке успел выучитьЧемпионат 08:11

Нападающий московского «Локомотива» Антонио Эдер рассказал о своих успехах в изучении футбольной терминологии в русском языке.

Общество Путин одобрил туристический сбор для иностранцев в Санкт-Петербурге Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал предложение временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о введении сбора для иностранных туристов в Петербурге в размере 100 рублей в сутки.

Политика Небензя назвал атакой на венесуэльцев заседание Совбеза Ранее, как писал News.ru, вице-президент США Майк Пенс попытался прогнать постоянного представителя Боливарианской Республики в ООН Самуэля Монкаде с заседания Совбеза.

Кино Умер артист «Современника» Геннадий Фролов Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник".

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Политика Украина расширила антироссийские торговые санкции Санкции против России В 2016 году Украина ввела запрет на импорт из России ряда товаров.

Транспорт ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20–40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.

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Происшествия СК опроверг сообщения о следах взрыва в самолёте Качиньского Следственный комитет опроверг информацию о следах веществ, используемых при создании взрывчатки, якобы найденных на обломках разбившегося самолёта Ту-154 с главой Польши Лехом Качиньским на борту.

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Здоровье В Тюмени врач отказалась принимать плохо разговаривающего ребенка Ребенок «мало говорит, кое-что на своем тарабарском» — женщина предложила «услуги переводчика» с «детского языка», но медик отказалась.

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Политика Помпео: США не смогли остановить «Северный поток — 2» Государственный секретарь США Майк Помпео констатировал, что Вашингтону не удалось убедить Европейский союз отказаться от строительства «Северного потока — 2». Об этом Помпео сказал сегодня, 10 апреля, выступая в комитете сенате Конгресса США по иностранным делам.

Авто Опубликовано первое изображение нового Bentley Flying Spur Силовая линейка новинки будет представлена 6-литровым двигателем W12, который способен выдавать 635 л.с. и мотором V8 с объёмом 4 литра и мощностью 550 л.с. Также в силовом ряду будет и гибрид, взятый от модели Porsche Panamera 4 E-Hybrid, он способен «выжимать» 462 л.с. Напомним, что в России настоящее поколение Flying Spur продаётся по цене от 11 млн. 900 тыс. рублей.

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