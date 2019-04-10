Футбол

Эдер рассказал, какие слова на русском языке успел выучитьЧемпионат 08:11

Нападающий московского «Локомотива» Антонио Эдер рассказал о своих успехах в изучении футбольной терминологии в русском языке.
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Эдер: «Хотел забить „Зениту“, жаль, что не получилось»

Sport.ru08:13

Эдер: «Миранчуки, Тарасов и Баринов учат меня русскому языку»

Спорт-Экспресс08:47

Футболист «Локомотива» Эдер учится русскому языку у Баринова и Тарасова

ТАСС08:32

Эдер во время общения с журналистами сказал несколько слов на русском языке

Матч ТВ07:59

Эдер рассказал, какие слова на русском языке успел выучить

Чемпионат08:11

Эдер: «Тренировался отдельно, так как чувствовал усталость. Ничего серьезного»

Sport24.ru07:23

Эдер: Кто учит русскому? Тара… Бара…

Советский спорт09:51
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Общество

Путин одобрил туристический сбор для иностранцев в Санкт-Петербурге

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал предложение временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о введении сбора для иностранных туристов в Петербурге в размере 100 рублей в сутки.
Обновлено в 09:34
Политика

Небензя назвал атакой на венесуэльцев заседание Совбеза

Ранее, как писал News.ru, вице-президент США Майк Пенс попытался прогнать постоянного представителя Боливарианской Республики в ООН Самуэля Монкаде с заседания Совбеза.
Обновлено в 12:27
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник".
Обновлено в 12:46
Экономика

Группа «Черкизово» подтвердила отказ от SPO

Группа «Черкизово», крупнейший производитель мяса птицы и готовой мясной продукции в России, подтвердила отказ от размещения акций на Московской бирже, сообщил представитель компании.
Обновлено в 13:26
Футбол

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Политика

Макрон встретится с Зеленским перед визитом Порошенко

Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Политика

Украина расширила антироссийские торговые санкции

Санкции против России В 2016 году Украина ввела запрет на импорт из России ряда товаров.
Обновлено в 05:28
Транспорт

ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20–40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.
Обновлено в 09:12
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом в Крыму погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено в 12:36
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Хоккей

Ален Виньо назначен главным тренером сборной Канады на ЧМ-2019

Бывший главный тренер «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо назначен главным тренером сборной Канады на предстоящий чемпионат мира, информирует официальный сайт сборной.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес

Певицу Алсу заподозрили в расставании с мужем

Исполнительница спровоцировала слухи о разладе в семье. Певица Алсу удалила снимки с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым.
Обновлено в 13:30
Происшествия

В Петербурге полицейские открыли стрельбу по микроавтобусу

Обновлено в 14:33
Происшествия

Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:50
Происшествия

В Анапе пятилетний мальчик погиб, упав в канализационный колодец

Обновлено в 11:55
Армия и оружие

Россию назвали небоеспособной против США в Арктике

Обновлено вчера в 21:11
Спорт

Бутырская призвала Загитову не завершать карьеру

Обновлено в 13:01
Общество

СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель

Герлинда Каснер, мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель, скончалась на 91-м году жизни, передаёт журнал SUPERillu со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.
Обновлено в 13:08
Футбол

Манчестер Юнайтед — Барселона 0:1 (1-й тайм)

Обновлено в 14:01
Происшествия

Источник сообщил о задержании главы Дербентского района

Обновлено в 14:09
Происшествия

СК опроверг сообщения о следах взрыва в самолёте Качиньского

Следственный комитет опроверг информацию о следах веществ, используемых при создании взрывчатки, якобы найденных на обломках разбившегося самолёта Ту-154 с главой Польши Лехом Качиньским на борту.
Обновлено в 14:02
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Здоровье

В Тюмени врач отказалась принимать плохо разговаривающего ребенка

Ребенок «мало говорит, кое-что на своем тарабарском» — женщина предложила «услуги переводчика» с «детского языка», но медик отказалась.
Обновлено в 10:50
Общество

Медведев рассказал, как получил двойку в четверти

Обновлено в 09:26
Кино

Выбрана актриса на роль молодой принцессы Дианы в сериале «Корона»

К актерскому составу популярного сериала Netflix «Корона» присоединилась Эмма Корин. Актрисе досталась роль молодой принцессы Дианы.
Обновлено вчера в 15:16
Политика

Помпео: США не смогли остановить «Северный поток — 2»

Государственный секретарь США Майк Помпео констатировал, что Вашингтону не удалось убедить Европейский союз отказаться от строительства «Северного потока — 2». Об этом Помпео сказал сегодня, 10 апреля, выступая в комитете сенате Конгресса США по иностранным делам.
Обновлено в 13:01
Авто

Опубликовано первое изображение нового Bentley Flying Spur

Силовая линейка новинки будет представлена 6-литровым двигателем W12, который способен выдавать 635 л.с. и мотором V8 с объёмом 4 литра и мощностью 550 л.с. Также в силовом ряду будет и гибрид, взятый от модели Porsche Panamera 4 E-Hybrid, он способен «выжимать» 462 л.с. Напомним, что в России настоящее поколение Flying Spur продаётся по цене от 11 млн. 900 тыс. рублей.
Обновлено в 05:06
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Наталия Медведева показала фото на последнем месяце беременности

Актриса не рассказывала о беременности, и лишь сегодня 34-летняя звезда показала, как выглядела незадолго до родов.
Обновлено в 11:00
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