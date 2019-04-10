Футбол
Эдер рассказал, какие слова на русском языке успел выучитьЧемпионат 08:11
Нападающий московского «Локомотива» Антонио Эдер рассказал о своих успехах в изучении футбольной терминологии в русском языке.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Общество
Путин одобрил туристический сбор для иностранцев в Санкт-Петербурге
Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал предложение временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о введении сбора для иностранных туристов в Петербурге в размере 100 рублей в сутки.
Обновлено в 09:34
Политика
Небензя назвал атакой на венесуэльцев заседание Совбеза
Ранее, как писал News.ru, вице-президент США Майк Пенс попытался прогнать постоянного представителя Боливарианской Республики в ООН Самуэля Монкаде с заседания Совбеза.
Обновлено в 12:27
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник".
Обновлено в 12:46
Экономика
Группа «Черкизово» подтвердила отказ от SPO
Группа «Черкизово», крупнейший производитель мяса птицы и готовой мясной продукции в России, подтвердила отказ от размещения акций на Московской бирже, сообщил представитель компании.
Обновлено в 13:26
Футбол
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Политика
Макрон встретится с Зеленским перед визитом Порошенко
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Политика
Украина расширила антироссийские торговые санкции
Санкции против России В 2016 году Украина ввела запрет на импорт из России ряда товаров.
Обновлено в 05:28
Транспорт
ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20–40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.
Обновлено в 09:12
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом в Крыму погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено в 12:36
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Хоккей
Ален Виньо назначен главным тренером сборной Канады на ЧМ-2019
Бывший главный тренер «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо назначен главным тренером сборной Канады на предстоящий чемпионат мира, информирует официальный сайт сборной.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
Певицу Алсу заподозрили в расставании с мужем
Исполнительница спровоцировала слухи о разладе в семье. Певица Алсу удалила снимки с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие
Россию назвали небоеспособной против США в Арктике
Обновлено вчера в 21:11
Спорт
Бутырская призвала Загитову не завершать карьеру
Обновлено в 13:01
Общество
СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель
Герлинда Каснер, мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель, скончалась на 91-м году жизни, передаёт журнал SUPERillu со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.
Обновлено в 13:08
Футбол
Манчестер Юнайтед — Барселона 0:1 (1-й тайм)
Обновлено в 14:01
Происшествия
Источник сообщил о задержании главы Дербентского района
Обновлено в 14:09
Происшествия
СК опроверг сообщения о следах взрыва в самолёте Качиньского
Следственный комитет опроверг информацию о следах веществ, используемых при создании взрывчатки, якобы найденных на обломках разбившегося самолёта Ту-154 с главой Польши Лехом Качиньским на борту.
Обновлено в 14:02
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Здоровье
В Тюмени врач отказалась принимать плохо разговаривающего ребенка
Ребенок «мало говорит, кое-что на своем тарабарском» — женщина предложила «услуги переводчика» с «детского языка», но медик отказалась.
Обновлено в 10:50
Общество
Медведев рассказал, как получил двойку в четверти
Обновлено в 09:26
Кино
Выбрана актриса на роль молодой принцессы Дианы в сериале «Корона»
К актерскому составу популярного сериала Netflix «Корона» присоединилась Эмма Корин. Актрисе досталась роль молодой принцессы Дианы.
Обновлено вчера в 15:16
Политика
Помпео: США не смогли остановить «Северный поток — 2»
Государственный секретарь США Майк Помпео констатировал, что Вашингтону не удалось убедить Европейский союз отказаться от строительства «Северного потока — 2». Об этом Помпео сказал сегодня, 10 апреля, выступая в комитете сенате Конгресса США по иностранным делам.
Обновлено в 13:01
Авто
Опубликовано первое изображение нового Bentley Flying Spur
Силовая линейка новинки будет представлена 6-литровым двигателем W12, который способен выдавать 635 л.с. и мотором V8 с объёмом 4 литра и мощностью 550 л.с. Также в силовом ряду будет и гибрид, взятый от модели Porsche Panamera 4 E-Hybrid, он способен «выжимать» 462 л.с. Напомним, что в России настоящее поколение Flying Spur продаётся по цене от 11 млн. 900 тыс. рублей.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Наталия Медведева показала фото на последнем месяце беременности
Актриса не рассказывала о беременности, и лишь сегодня 34-летняя звезда показала, как выглядела незадолго до родов.
Обновлено в 11:00