Футбол

Эдер и Живоглядов пропустят игру с «Крыльями Советов»Евро-футбол.ру 09:14

Крылья Советов — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
13′
Рифат Жемалетдинов
16′
Федор Смолов
17′
Дмитрий Баринов
Александр Анюков
21′
Никита Чернов
58′
Александр Анюков
Антон Зиньковский
66′
Максим Карпов
71′
Артем Тимофеев
Раду Гынсарь
74′
Срджан Мияйлович
Деян Радоньич
79′
Александр Гацкан
84′
85′
Ведран Чорлука
Мурило Серкейра
Деян Радоньич
86′
Александр Соболев
88′
90′+4′
Гжегож Крыховяк
"Железнодорожники" объявили, что нападающий Эдер (рука) и защитник Дмитрий Живоглядов (плечевой сустав) пропускают игру из-за травм.
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