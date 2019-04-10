Футбол

Эдер: «Занимался отдельно, потому что почувствовал усталость»Евро-футбол.ру 08:04

Локомотив — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 7 апреля
Стадион «Локомотив»
Эдер
14′
Хвича Кварацхелия
39′
46′
Игорь Смольников
Александр Анюков
Хвича Кварацхелия
Мануэл Фернандеш
46′
49′
Эмильяно Ариэль Ригони
Ведран Чорлука
53′
54′
Ярослав Ракицкий
Владислав Игнатьев
61′
62′
Магомед Оздоев
Эдер
Федор Смолов
69′
Мацей Рыбус
79′
79′
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
Антон Миранчук
82′
Мацей Рыбус
Бенедикт Хеведес
84′
89′
Вильмар Барриос
89′
Себастьян Дриусси
Эрнани
Нападающий «Локомотива» Эдер перед матчем 23-го тура чемпионата России с «Ахматом» рассказал о своем состоянии и предстоящей игре.
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