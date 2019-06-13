Футбол
Эдена Азара официально представили в качестве игрока «Реала»РИА Новости 14:59
Полузащитник сборной Бельгии по футболу Эден Азар официально представлен в качестве игрока мадридского "Реала" на церемонии, которая прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу". О переходе Азара в "Реал" было объявлено 7 июня.
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