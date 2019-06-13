Футбол
Эдена Азара официально представили в качестве игрока «Реала»РИА Новости 14:59
Полузащитник сборной Бельгии по футболу Эден Азар официально представлен в качестве игрока мадридского "Реала" на церемонии, которая прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу". О переходе Азара в "Реал" было объявлено 7 июня.
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Путин уволил двух генералов МВД в связи с делом Голунова
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Kia показала новый кроссовер для России
Компания KIA опубликовала короткое тизерное видео, раскрывающее некоторые черты внешности нового глобального кроссовера Seltos.
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Полузащитник Дмитрий Тарасов не останется в «Локомотиве», утверждает «Спорт-Экспресс».
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Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло
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Примечательно, что король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров отметился в комментариях, в шутку поздравив Лазарева и Билана с состоявшейся свадьбой.
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Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено в 16:07
Шоу-бизнес
Рудковская: я не стесняюсь своего возраста
Телеведущая Яна Рудковская опубликовала видео в купальнике и поделилась мыслями о своем возрасте, сообщает "Советский спорт".
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Политика
Экс-глава антикоррупционного управления Кремля станет замом Золотова
Новым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии станет первый замминистра юстиции Олег Плохой.
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Технологии
Mail.ru Group отключилась от «Вымпелкома»
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Обновлено в 16:09
Происшествия
В Москве «заминировали» четыре станции метро
Анонимные звонки с угрозами "минирования" четырех станций Московского метрополитена поступили в четверг вечером, эвакуация пассажиров и персонала не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:11
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Татаринов: в сборке Кокорина и Мамаева ждут зэковские законы
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Политика
ЕС не видит необходимости в «плане Б» для транзита газа через Украину
Еврокомиссия не видит необходимости в «плане Б» для продолжения транзита российского газа через Украину после 2019 года, заявил журналистам замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович.
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Общество
Кейт Миддлтон надела вызывающее платье по примеру Меган Маркл
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Политика
В Турции выразили обеспокоенность из-за письма Пентагона по С-400
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Обновлено в 07:53
Футбол
«Рубин» объявил об изменениях в тренерском штабе
Пресс-служба «Рубина» сообщила о том, что в тренерском штабе команды произошли изменения.
Обновлено в 13:42