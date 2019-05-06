Футбол
Эден Азар установил достижение среди топ-5 лигЕженедельник Футбол 05:50
В матче АПЛ «Челси» — «Уотфорд» полузащитник «синих» Эден Азар отдал две голевые передачи (3:0). Таким образом хавбек установил достижение. В нынешнем сезоне чемпионата Англии бельгийский игрок отдал свой 15-й ассист.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 08:32, Ашберн
Происшествия
СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево
Обновлено в 04:05
Происшествия
Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой в «Шереметьево»
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«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн
"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.
Обновлено в 07:54
Здоровье
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Происшествия
В Первоуральске из школы госпитализировали двух учениц и педагога
6 мая в Первоуральске из школы № 15 были госпитализированы две школьницы, отравившиеся наркотическими веществами.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае
Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Мурманской области объявлен траур в связи с трагедией в Шереметьево
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Трамп заявил о нежелании США терять миллиарды на торговле с Китаем
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Обновлено в 07:47
Политика
Кремль объяснил отсутствие запрета на полеты SSJ-100
Песков отметил, что данное решение — не прерогатива главы государства, его могут принять только специалисты и авиационные власти.
Обновлено в 06:16
Общество
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел технический сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.ru.
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Политика
Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме
"С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
БПК «Североморск» проведет учения в Бискайском заливе
Обновлено в 08:15
Политика
В Кремле оценили отказы в проведении «Бессмертного полка» в Белоруссии и Казахстане
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, 6 мая, что Кремль следит за ситуацией в ряде городов Казахстана и Белоруссии в связи с отсутствием разрешения на проведение акции «Бессмертный полк», но не делает поспешных выводов.
Обновлено в 07:03
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка.
Обновлено в 08:15
Космос
Астрофизик вычислил точную форму гравитационной волны
Астрофизик-теоретик из Университета Западной Вирджинии в Моргантауне, вычислил точную математическую формулу для формы волны, создаваемой двумя сливающимися черными дырами.
Обновлено вчера в 11:12
Хоккей
Трое хоккеистов покинули расположение сборной России
Трое хоккеистов покинули расположение сборной России и не будут участвовать в дальнейшей подготовке к чемпионату мира.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Бортпроводник SSJ-100 погиб, спасая пассажиров
Обновлено в 04:31
Политика
Зеленский временно вышел из бизнеса
Бизнесмен пояснил, что через пять лет, по истечении срока полномочий президента Украины Зеленский получит свою долю обратно.
Обновлено в 06:46
Космос
Россиянин попросил наказать РЕН-ТВ за фейковую новость про падающий на Землю астероид
В подтверждение своих слов россиянин приложил скриншот с сайта РЕН-ТВ, на котором написано «столкновение, уверяют астрономы, неизбежно и произойдет уже 3 октября, а последствия будут разрушительными».
Обновлено 04 мая в 07:06
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Авто
УАЗ показал забытый пикап «Сталкер»
Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
Обновлено вчера в 04:30
Недвижимость
Названы российские города-миллионники, где вторичка дешевле новостроек
Новостройки тут дешевле вторичного жилья на 18% (50,1 тыс. руб. против 59,1 тыс. руб. за 1 кв. м). На втором месте—Ростов-на-Дону, где разница цен в пользу вторички составляет 17,9%. На третьем месте — Новосибирск, где «квадрат» во вторичных квартирах на 15,1% дороже, чем в новых, отмечают аналитики Domofond.ru.
Обновлено в 07:21