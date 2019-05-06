Футбол

Эден Азар установил достижение среди топ-5 лигЕженедельник Футбол 05:50

В матче АПЛ «Челси» — «Уотфорд» полузащитник «синих» Эден Азар отдал две голевые передачи (3:0). Таким образом хавбек установил достижение. В нынешнем сезоне чемпионата Англии бельгийский игрок отдал свой 15-й ассист.
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Азар — лидер по голевым передачам среди игроков в лигах топ-5

Матч ТВ02:53

Азар – первый за 9 лет игрок «Челси», поучаствовавший в 31+ голе в сезоне АПЛ

Sports.ru00:56

Азар - лидер по голевым передачам среди игроков в лигах топ-5

Спорт-Экспресс01:46

Азар вышел на первое место по числу голевых передач среди игроков топ-5 лиг Европы

Sport24.ru00:23

Азар, готовящийся уйти в «Реал», вошёл в историю Премьер-Лиги

Sport.ru01:57

Азар лидирует в топ-5 лигах Европы по числу голевых передач в текущем сезоне

Бомбардир.ру00:40

Азар — лидер по голевым передачам среди игроков в лигах топ-5

Sportbox.RU02:53
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Армия и оружие

На военной базе в Латвии взорвалась мина

Один военнослужащий НАТО погиб и двое получили ранения в результате взрыва мины на латвийской военной базе в Адажи, сообщил журналистам в понедельник командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш.
Обновлено в 10:26
Происшествия

«Аэрофлот» выплатит семьям погибших по 5 млн рублей

Выплаты пострадавшим и семьям погибших в результате катастрофы в аэропорту «Шереметьево» будут осуществлять «Аэрофлот», страховые компании и региональные власти, сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на доклад министра транспорта Евгения Дитриха премьеру Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 05:38
Футбол

«Фратрия»: «Конев был и остается директором нашей организации»

Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" опубликовало на своем сайте полную версию заявления об опровержении информации о том, что совет организации выразил доверие главе фан-клуба красно-белых Валентину Коршунову и объявил о сложении полномочий директора организации Александра Конева.
Обновлено в 10:46
Происшествия

Прокурор потребовал для Кокорина и Мамаева реальные сроки

Обвинение просит приговорить футболиста Александра Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Павла Мамаева к одному году и пяти месяцам.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Стали известны основные версии ЧП с самолетом SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено в 03:56
Происшествия

«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя

Информация о потере связи с самолетом компании «Аэрофлот», вылетевшим из Симферополя в Москву, не соответствует действительности, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.
Обновлено в 11:24
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Здоровье

Большинству жертв кариеса не требуются пломбы и бормашины

Новое исследование показало, что большинству жертв кариеса зубов не нужны ни зубные пломбы, ни лечение с использованием бормашины.
Обновлено в 08:33
Политика

ФСБ запустила анонимный опрос о борьбе с коррупцией

Федеральная служба безопасности на официальном сайте запустила анонимный опрос для оценки эффективности антикоррупционных мер.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Врачи Мурманской области погибли в авиакатастрофе в Шереметьево

Обновлено в 01:50
Армия и оружие

Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе

Обновлено в 09:46
Гаджеты

Сбербанк запатентовал «умный холодильник»

Как сообщает ToDay News Ufa источник, заявка была подана еще в ноябре 2018 года, и 26 марта 2019 года Сбербанк получил патент на 10 лет.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Из хвоста сгоревшего SSJ-100 спаслись только два пассажира

«Комсомольская правда» проанализировала схему рассадки пассажиров в самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сгоревшем при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, и выяснила, что почти все погибшие пассажиры сидели дальше 10 ряда.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл обвенчались 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие

Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

Израиль и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинские власти.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие

ВВС США сбили ракеты в воздухе лазером

На испытаниях, проходивших 23 апреля на полигоне Белые пески в штате Нью-Мексико, установка сбила несколько ракет воздушного старта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал The Drive.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Авиакомпания «Ямал» передумала покупать еще десять SSJ-100

Авиакомпания "Ямал" - основной перевозчик в ЯНАО, почти полностью принадлежит правительству региона.
Обновлено в 08:56
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета

Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 10:42
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Обновлено в 07:18
Футбол

Икер Касильяс выписан из больницы

1 мая Касильяс перенес сердечный приступ на тренировки, после чего Икер был срочно госпитализирован.
Обновлено в 10:12
Политика

Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка.
Обновлено в 08:15
Авто

Опубликованы результаты краш-теста Lada Xray Cross

С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Экс-министр МВД Ингушетии Ахмед Погоров объявлен в федеральный розыск

Сегодня стало известно, что в федеральный розыск был объявлен Ахмед Погоров, экс-министр МВД Республики Ингушетия и сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал об ударах молнии в двигатель

Обновлено в 08:45
Происшествия

СК завел дело на журналистку, которую мэр Якутска обвинила в шантаже

В конце марта мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что подала заявление в полицию, в котором утверждает, что известная в городе журналистка якобы ее шантажирует, требуя отозвать судебный иск администрации к застройщику по земельному спору.
Обновлено в 07:12
Космос

Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

Грузовой корабль Dragon компании SpaceX совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено в 09:25
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.
Обновлено в 05:33
Политика

Военнослужащая упала в обморок во время выступления Порошенко

В августе 2018 года во время речи Порошенко на военном параде ко Дню независимости страны одному из солдат почетного караула стало плохо, и он упал в обморок.
Обновлено в 10:08
Здоровье

Хирурги со всего мира обсудили лечение патологий кисти в Петербурге

Обновлено вчера в 17:28
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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