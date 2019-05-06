Футбол
Эден Азар установил достижение среди топ-5 лигЕженедельник Футбол 05:50
В матче АПЛ «Челси» — «Уотфорд» полузащитник «синих» Эден Азар отдал две голевые передачи (3:0). Таким образом хавбек установил достижение. В нынешнем сезоне чемпионата Англии бельгийский игрок отдал свой 15-й ассист.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 11:30, Ашберн
Армия и оружие
На военной базе в Латвии взорвалась мина
Один военнослужащий НАТО погиб и двое получили ранения в результате взрыва мины на латвийской военной базе в Адажи, сообщил журналистам в понедельник командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш.
Обновлено в 10:26
Происшествия
«Аэрофлот» выплатит семьям погибших по 5 млн рублей
Выплаты пострадавшим и семьям погибших в результате катастрофы в аэропорту «Шереметьево» будут осуществлять «Аэрофлот», страховые компании и региональные власти, сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на доклад министра транспорта Евгения Дитриха премьеру Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 05:38
Футбол
«Фратрия»: «Конев был и остается директором нашей организации»
Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" опубликовало на своем сайте полную версию заявления об опровержении информации о том, что совет организации выразил доверие главе фан-клуба красно-белых Валентину Коршунову и объявил о сложении полномочий директора организации Александра Конева.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Прокурор потребовал для Кокорина и Мамаева реальные сроки
Обвинение просит приговорить футболиста Александра Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Павла Мамаева к одному году и пяти месяцам.
Обновлено в 10:18
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя
Информация о потере связи с самолетом компании «Аэрофлот», вылетевшим из Симферополя в Москву, не соответствует действительности, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.
Обновлено в 11:24
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Здоровье
Большинству жертв кариеса не требуются пломбы и бормашины
Новое исследование показало, что большинству жертв кариеса зубов не нужны ни зубные пломбы, ни лечение с использованием бормашины.
Обновлено в 08:33
Политика
ФСБ запустила анонимный опрос о борьбе с коррупцией
Федеральная служба безопасности на официальном сайте запустила анонимный опрос для оценки эффективности антикоррупционных мер.
Обновлено в 09:43
Гаджеты
Сбербанк запатентовал «умный холодильник»
Как сообщает ToDay News Ufa источник, заявка была подана еще в ноябре 2018 года, и 26 марта 2019 года Сбербанк получил патент на 10 лет.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Из хвоста сгоревшего SSJ-100 спаслись только два пассажира
«Комсомольская правда» проанализировала схему рассадки пассажиров в самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сгоревшем при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, и выяснила, что почти все погибшие пассажиры сидели дальше 10 ряда.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл обвенчались 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
Израиль и Палестина договорились о прекращении огня
Израиль и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинские власти.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие
ВВС США сбили ракеты в воздухе лазером
На испытаниях, проходивших 23 апреля на полигоне Белые пески в штате Нью-Мексико, установка сбила несколько ракет воздушного старта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал The Drive.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» передумала покупать еще десять SSJ-100
Авиакомпания "Ямал" - основной перевозчик в ЯНАО, почти полностью принадлежит правительству региона.
Обновлено в 08:56
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета
Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 10:42
Футбол
Икер Касильяс выписан из больницы
1 мая Касильяс перенес сердечный приступ на тренировки, после чего Икер был срочно госпитализирован.
Обновлено в 10:12
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка.
Обновлено в 08:15
Авто
Опубликованы результаты краш-теста Lada Xray Cross
С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Экс-министр МВД Ингушетии Ахмед Погоров объявлен в федеральный розыск
Сегодня стало известно, что в федеральный розыск был объявлен Ахмед Погоров, экс-министр МВД Республики Ингушетия и сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
СК завел дело на журналистку, которую мэр Якутска обвинила в шантаже
В конце марта мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что подала заявление в полицию, в котором утверждает, что известная в городе журналистка якобы ее шантажирует, требуя отозвать судебный иск администрации к застройщику по земельному спору.
Обновлено в 07:12
Космос
Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
Грузовой корабль Dragon компании SpaceX совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено в 09:25
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Авто
Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.
Обновлено в 05:33
Политика
Военнослужащая упала в обморок во время выступления Порошенко
В августе 2018 года во время речи Порошенко на военном параде ко Дню независимости страны одному из солдат почетного караула стало плохо, и он упал в обморок.
Обновлено в 10:08
Здоровье
Хирурги со всего мира обсудили лечение патологий кисти в Петербурге
Обновлено вчера в 17:28