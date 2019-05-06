Футбол
Эден Азар установил достижение среди топ-5 лигЕженедельник Футбол 05:50
В матче АПЛ «Челси» — «Уотфорд» полузащитник «синих» Эден Азар отдал две голевые передачи (3:0). Таким образом хавбек установил достижение. В нынешнем сезоне чемпионата Англии бельгийский игрок отдал свой 15-й ассист.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:58, Ашберн
Происшествия
СК назвал версии ЧП в Шереметьево
Обновлено в 03:51
Происшествия
Трагедия в Шереметьево: российские звезды скорбят по погибшим
На страницах многих российских артистов в соцсетях появились скорбные посты со словами поддержки близким погибших и пострадавших.
Обновлено в 06:50
Происшествия
При крушении самолета в Шереметьево пострадал гражданин Украины
Гражданин Украины пострадал в результате катастрофы пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:39
Политика
Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка»
Москва внимательно отслеживает информацию об отсутствии разрешения на проведении акции «Бессмертный полк» в ряде городов Белоруссии и Казахстана.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров
При приземлении у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия
В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьеве SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Политика
Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии
"Новый Афганистан" Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55% россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в Триполи
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия
Пассажирка рейса Москва – Мурманск в последний момент сдала билет
Обновлено вчера в 23:21
Армия и оружие
Палестина и Израиль договорились о прекращении огня
Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, передают телеканалы сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес
Видео танцующей без макияжа Аллы Пугачевой появилось в Сети
На видео Алла Борисовна показывает ученикам танец в повседневном виде — без макияжа, в мини-юбке.
Обновлено в 05:17
Общество
«Бессмертный полк» прошел по Лиссабону
Общественно-патриотическая акция «Бессмертный полк» прошла в воскресенье в столице Португалии – Лиссабоне.
Обновлено вчера в 13:49
Кино
В новой серии «Игры престолов» в кадр попал стаканчик из «Старбакса»
Наиболее внимательные и дотошные зрители обратили внимание на стаканчик из «Старбакса», который попал в финальный монтаж серии.
Обновлено в 05:59
Спорт
Бывший ученик академии Плющенко исполнил пять четверных прыжков
Самойлов долгое время являлся учеником академии Плющенко, но в сезоне-2018/19 решил сменить тренера. Теперь он занимается в школе "Москвич".
Обновлено в 06:25
Политика
В ЛНР начали прием документов на получение российского гражданства
Миграционная служба самопровозглашенной Луганской народной республики начала прием заявлений на получение российского гражданства, сообщил заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Посол США в РФ выразил соболезнования семьям погибших в Шереметьево
Посол США в России Джон Хантсман выразил соболезнования родным и близким тех, кто погиб при аварийной посадке пассажирского воздушного судна в московском аэропорту «Шереметьево».
Обновлено вчера в 16:34
Политика
Зеленский временно вышел из бизнеса
Избранный президент Украины Владимир Зеленский временно оставил предпринимательскую деятельность.
Обновлено в 06:46
Политика
Венесуэла решила обойти санкции США с помощью России и Китая
Венесуэла вместе с Россией и Китаем создадут новую систему финансовых транзакций, которые помогут стране обойти американские санкции.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту пожара в жилом доме в Ставрополье
По факту пожара возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:58
Шоу-бизнес
Солистка «Фристайла» Нина Кирсо вышла из 8-месячной комы
Нина Кирсо, более восьми месяцев находившаяся в состоянии комы, пришла в себя и открыла глаза.
Обновлено в 01:04
Происшествия
Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом
В Интернете появились видеокадры, снятые в аэропорту Шереметьево – в диспетчерской.
Обновлено в 06:43
Происшествия
На месте аварийной посадки SSJ100 в «Шереметьево» нашли черные ящики
На месте аварийной посадки самолета Sukhoi SuperJet 100 «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево» нашли два черных ящика, сообщает РБК со ссылкой на два источника в МЧС.
Обновлено в 01:40
Авто
Volkswagen расскажет об электрокарах с помощью «скелета» e-Golf
На крупнейшей в Германии молодежной выставке достижений науки и техники IdeenExpo компания Volkswagen покажет «скелетированный» электрический e-Golf.
Обновлено в 03:28
Здоровье
В Калужской области откроют первую детско-юношескую автошколу
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Калужской области, создание детско-юношеских автошкол Алексей Холопов назвал одним из вариантов дальнейшего развития системы обучения кандидатов в водители.
Обновлено 04 мая в 11:25