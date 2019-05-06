Футбол

Эден Азар установил достижение среди топ-5 лигЕженедельник Футбол 05:50

В матче АПЛ «Челси» — «Уотфорд» полузащитник «синих» Эден Азар отдал две голевые передачи (3:0). Таким образом хавбек установил достижение. В нынешнем сезоне чемпионата Англии бельгийский игрок отдал свой 15-й ассист.
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Азар — лидер по голевым передачам среди игроков в лигах топ-5

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Азар — лидер по голевым передачам среди игроков в лигах топ-5

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Азар вышел на первое место по числу голевых передач среди игроков топ-5 лиг Европы

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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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