Эден Азар принял решение о своей дальнейшей карьереКомсомольская правда 04:48

Бельгийский нападающий Эден Азар объявил, что вот уже несколько недель, как сказал руководству клуба о своем решении, касательно своей дальнейшей судьбы. В руководстве клуба это подтвердили, но сказали, что раскроют слова бельгийца только после финала Лиги Европы.

Эден Азар принял решение о своей дальнейшей карьере

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