Футбол
Эден Азар принял решение о своей дальнейшей карьереКомсомольская правда 04:48
Бельгийский нападающий Эден Азар объявил, что вот уже несколько недель, как сказал руководству клуба о своем решении, касательно своей дальнейшей судьбы. В руководстве клуба это подтвердили, но сказали, что раскроют слова бельгийца только после финала Лиги Европы.
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Азар: «Не думаю, что гарантия выступления „Челси“ в ЛЧ может убедить меня остаться»
Sport24.ruвчера в 21:52
Азар о будущем: «Я уже принял решение и пару недель назад сказал об этом «Челси»
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Азар заявил, что попадание «Челси» в ЛЧ не повлияло на его решение уйти из команды
Советский спортвчера в 18:40
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Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Экономика
Baring Vostok подал иск к банку «Восточный»
Истец, конечным бенефициаром которого является инвестфонд Baring Vostok, требует от банка созвать собрание акционеров и утвердить новые кандидатуры в совет директоров.
Обновлено в 09:00
Политика
Китай объявил о введении ответных пошлин на товары из США
Китай в качестве ответных мер с 1 июня введет повышенные пошлины на ввоз товаров из США.
Обновлено в 08:49
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СК возбудил дело после инцидента с вооруженным школьником в Казани
Уголовное дело о незаконном лишении свободы школьников возбудили в Татарстане после того, как ученик пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и кухонным ножом.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие
Российский атомный ракетоносец получил новый внешний вид
Обновлено вчера в 23:03
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В МИД России прокомментировали отмену визита Помпео в Москву
Отмена «московской части» визита государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео в Россию связана с изменениями в его графике, встречи в «полном объеме» состоятся в Сочи, заявил 13 мая заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 05:06
Общество
В России стали действовать новые правила получения детских пособий
Согласно новым правилам, для получения детского пособия не потребуется даже временная регистрация.
Обновлено в 09:06
Политика
Генерал назвал SSJ-100 прекрасным
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главнокомандующий ВКС России, генерал-полковник Виктор Бондарев назвал прекрасной модель самолёта Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 09:05
Политика
В Госдуму внесли проект о Дне победы над милитаристской Японией
Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму проект закона, которым предлагается праздновать в России 3 сентября День победы над милитаристской Японией в 1945 году, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу Ассанжа
Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого подозревают в преступлениях на сексуальной почве.
Обновлено в 06:50
Общество
Охлопков внес представление Куйвашеву из-за Глацких
Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внес главе региона Евгению Куйвашеву представление с требованием исправить ситуацию с грубыми нарушениями бюджетного законодательства при финансировании программ по поддержке молодежи, когда департамент молодежной политики правительства Среднего Урала возглавляла Ольга Глацких.
Обновлено в 07:16
Политика
Суд оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию
Оболонский районный суд Киева принял решение признать избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации на выборах.
Обновлено в 08:20
Политика
Путин прилетел в Казань, где посетит авиастроительный завод
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Казань, где посетит авиационный завод имени Горбунова - филиал ПАО "Туполев".
Обновлено в 08:26
Общество
В Госдуме нашли идеальный способ рассадки пассажиров самолетов
В Госдуме хотят обязать авиакомпании не рассаживать членов семьи в разных частях самолета.
Обновлено в 01:14
Гаджеты
Biostar готовит плату Racing X570GT8 на наборе логики AMD X570
Компания Biostar, по сообщениям сетевых источников, готовит к выпуску материнскую плату Racing X570GT8 для процессоров AMD на наборе системной логики X570.
Обновлено в 08:31
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» должен «уступить дорогу молодым»
Ранее Шнуров заявил, что стадионный тур "Ленинграда", в рамках которого группа выступит в девяти городах, станет последним.
Обновлено в 08:17
Политика
Климкин пригрозил Совету Европы выходом Киева из Минских соглашений
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев выйдет из Минских соглашений, если Германия, Франция и другие страны добьются снятия санкционного давления на Россию в Совете Европы, передает «Европейская правда».
Обновлено в 08:07
Политика
Украина заявила о неполноценности выданных в Донбассе российских паспортов
Украинская разведка сообщила, что выданные по упрощенной процедуре российские паспорта для жителей Донбасса будут иметь отметку об «ограниченных возможностях».
Обновлено в 08:19
Политика
Филарет заявил о разделении «новой церкви» на Украине
Филарет допустил разделение новой церковной структуры, после чего будет создана "единая церковь — Киевский патриархат".
Обновлено в 03:28
Общество
Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу
Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу им. А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.
Обновлено в 04:35
Политика
Расследование против Порошенко начали на Украине
Было начато досудебное расследование по факту вмешательства в деятельность судей во время заседания Совета национальной безопасности.
Обновлено в 05:13
Политика
Кремль уточнил свои полномочия в вопросе запрета SSJ-100
Кремль не имеет полномочий для решения вопроса по приостановке эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:40
Экономика
Еврокомиссия одобрила совместное предприятие «Северстали» и Tenaris
Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия российской «Северстали» и итальянской Tenaris, которое будет выпускать нефтяные сварные трубы в Сургуте.
Обновлено в 09:16
Экономика
Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое
«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
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Гендиректор «Говорит Москва» рассказал о кремации Доренко
Тело скончавшегося 9 мая главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко, скорее всего, будет кремировано в соответствии с волей покойного.
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Происшествия
Нижегородский суд вынес приговор убийце тележурналиста
Обновлено в 08:08
Общество
Националиста Демушкина назначили врио главы Барвихи
Действующий временно исполняющий обязанности главы администрации сельского поселения Барвихинское в Одинцовском районе Московской области Андрей Ходырев ушел в неоплачиваемый отпуск и назначил вместо себя националиста Дмитрия Демушкина.
Обновлено в 08:26