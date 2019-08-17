Футбол
Эден Азар получил травму на тренировке «Реала»Спорт день за днем 09:59
Форвард мадридского «Реала» Эден Азар получил травму на сегодняшнем тренировке, сообщает пресс-служба клуба. По результатам медицинского обследования, 28-летнему бельгийцу было диагностировано повреждение правого бедра.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 20:34, Ашберн
Политика
Путин отказался отдать операторам военные частоты для 5G
Частоты, которые операторы просят выделить для развития российских сетей связи 5G останутся за военными.
Обновлено вчера в 07:28
Футбол
Гол Кришито помог «Дженоа» обыграть «Имолезе» в Кубке Италии
В третьем раунде Кубка Италии «Дженоа» разгромил «Имолезе» — 4:1. В составе победителей отличились экс-защитник «Зенита» Доменико Кришито, Рикардо Сапонара, Паоло Гильоне и Лассе Шене.
Обновлено в 16:45
Кино
Умер голливудский актер и сценарист Питер Фонда
Обновлено в 20:11
Происшествия
Самолет из Тель-Авива экстренно приземлился в Краснодаре
В Краснодарском аэропорту ночью 16 августа 2019 года совершил экстренную посадку самолет одной из российских авиакомпаний.
Обновлено в 07:09
Футбол
Карпин уснул в кинотеатре перед матчем с «Уфой»
Обновлено в 15:35
Космос
Украинский ученый Кузнецов назвал новую версию конца света: «Ничего живого уже не будет»
Украинский ученый озвучил новый "бескровный" сценарий Армагеддона.
Обновлено в 06:00
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между США и Россией станет самоубийством для обеих стран и погрузит нашу планету в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено в 17:43
Футбол
Тренер «Оренбурга» получил две жёлтые карточки за минуту
Один из тренеров "Оренбурга" Платон Захарчук получил две жёлтые карточки за минуту.
Обновлено в 13:06
Космос
Роскосмос разработал способ сделать спутники «невидимыми»
Госкорпорация "Роскосмос" запатентовала способ маскировки космических аппаратов от наблюдения оптическими средствами.
Обновлено в 20:02
Путешествия
Бизнесмены Турции просят ограничить систему «все включено» в отелях
Обновлено вчера в 14:01
Гаджеты
Смартфон Motorola One Action представлен официально
Обновлено в 10:09
Политика
Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа
Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов рублей.
Обновлено в 19:46
Культура
Умер российский композитор Роман Леденев
Скончался народный артист России, композитор Роман Леденев.
Обновлено в 07:41
Политика
Госдеп остался недоволен налоговой политикой Украины
Согласно представленной информации, Украина попала в список стран, чья налоговая политика в прошлом году не отвечала требованиям прозрачности.
Обновлено в 18:32
Общество
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено в 12:59
Политика
Порошенко назвал себя президентом Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко указал в электронной декларации, что является действующим президентом страны и работает в Администрации президента.
Обновлено в 10:51
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Космос
Солнце изучат в рамках эксперимента «Кортес» на МКС
Российские ученые сообщили, что на Международной космической станции планируют провести эксперимент «Кортес», который позволит изучить Солнце.
Обновлено в 16:18
Политика
Медведчук ответил на вопрос о транзите газа словами «может быть плохо»
После истечения с 1 января 2020 года срока действия контракта на транзит газа из России в Европу через Украину «может быть все очень плохо», заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью телеканалу «112 Украина».
Обновлено в 15:12
Политика
В Польше предложили средство для «устрашения» России
Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Обновлено в 19:59
Происшествия
В Петербурге в ДТП со «скорой» пострадали три человека
Обновлено в 16:27
Политика
«Яндекс» назвал слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
В "Яндексе" назвали слухами информацию о том, что компания может закрыть свой сервис "Яндекс.Новости".
Обновлено в 15:14
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
В Москве задержали еще одну женщину с лекарствами для больного ребенка
В Москве задержали женщину, которая заказала в интернете лекарство «Фризиум» для своего больного ребенка.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург
Самолет с 400 российскими туристами, застрявшие на 16 часов в аэропорту турецкой Антальи, вылетели в Санкт-Петербург рейсом Nordwind.
Обновлено в 18:22