Форвард мадридского «Реала» Эден Азар получил травму на сегодняшнем тренировке, сообщает пресс-служба клуба. По результатам медицинского обследования, 28-летнему бельгийцу было диагностировано повреждение правого бедра.

Спорт день за днем

Политика Путин отказался отдать операторам военные частоты для 5G Частоты, которые операторы просят выделить для развития российских сетей связи 5G останутся за военными.

Футбол Гол Кришито помог «Дженоа» обыграть «Имолезе» в Кубке Италии В третьем раунде Кубка Италии «Дженоа» разгромил «Имолезе» — 4:1. В составе победителей отличились экс-защитник «Зенита» Доменико Кришито, Рикардо Сапонара, Паоло Гильоне и Лассе Шене.

Происшествия Самолет из Тель-Авива экстренно приземлился в Краснодаре В Краснодарском аэропорту ночью 16 августа 2019 года совершил экстренную посадку самолет одной из российских авиакомпаний.

Наука Названы последствия ядерной войны между Россией и США Полномасштабная ядерная война между США и Россией станет самоубийством для обеих стран и погрузит нашу планету в десятилетнюю ядерную зиму.

Футбол Тренер «Оренбурга» получил две жёлтые карточки за минуту Один из тренеров "Оренбурга" Платон Захарчук получил две жёлтые карточки за минуту.

Космос Роскосмос разработал способ сделать спутники «невидимыми» Госкорпорация "Роскосмос" запатентовала способ маскировки космических аппаратов от наблюдения оптическими средствами.

Политика Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов рублей.

Культура Умер российский композитор Роман Леденев Скончался народный артист России, композитор Роман Леденев.

Политика Госдеп остался недоволен налоговой политикой Украины Согласно представленной информации, Украина попала в список стран, чья налоговая политика в прошлом году не отвечала требованиям прозрачности.

Общество Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.

Политика Порошенко назвал себя президентом Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко указал в электронной декларации, что является действующим президентом страны и работает в Администрации президента.

Политика Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).

Космос Солнце изучат в рамках эксперимента «Кортес» на МКС Российские ученые сообщили, что на Международной космической станции планируют провести эксперимент «Кортес», который позволит изучить Солнце.

Политика Медведчук ответил на вопрос о транзите газа словами «может быть плохо» После истечения с 1 января 2020 года срока действия контракта на транзит газа из России в Европу через Украину «может быть все очень плохо», заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью телеканалу «112 Украина».

Политика В Польше предложили средство для «устрашения» России Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Политика «Яндекс» назвал слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости» В "Яндексе" назвали слухами информацию о том, что компания может закрыть свой сервис "Яндекс.Новости".

Происшествия В Москве задержали еще одну женщину с лекарствами для больного ребенка В Москве задержали женщину, которая заказала в интернете лекарство «Фризиум» для своего больного ребенка.