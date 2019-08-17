Футбол
Эден Азар получил травму на тренировке «Реала»Спорт день за днем вчера в 09:59
Форвард мадридского «Реала» Эден Азар получил травму на сегодняшнем тренировке, сообщает пресс-служба клуба. По результатам медицинского обследования, 28-летнему бельгийцу было диагностировано повреждение правого бедра.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Происшествия
СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов севшего в поле А321
Интернет-издание Baza опубликовало расшифровку переговоров пилотов Аirbus 321 «Уральских авиалиний» с авиадиспетчерами во время вылета из Москвы и запроса на аварийную посадку после отказа одного из двигателей.
Обновлено в 03:32
Футбол
Молодёжный состав «Крыльев Советов» сыграл вничью с «Уралом»
Матч завершился со счётом 2:2. Сегодня, 17 августа, молодёжный состав "Крыльев Советов" провёл матч на выезде против "Урала".
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Керченской крепости обнаружили 1700 осколочных авиабомб
Крымские сотрудники МЧС обнаружили в Керченской крепости 1700 осколочных авиабомб и одну фугасную авиабомбу весом 100 кг времён Великой Отечественной войны.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль
Обновлено вчера в 07:53
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в гостинице Одессы
Обновлено в 03:53
Экономика
Путевки за рубеж этим летом подорожали в среднем на 10%
Годом ранее предложения стоимостью до 30 000 рублей формировали 5% продаж всех туров за рубеж, а сейчас показатель сократился до 3%, пишет издание со ссылкой на расчеты аналитиков.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Футбол
«Барселона» опубликовала информацию по травме Суареса
«Барселона» в своём «твиттере» опубликовала информацию по травме уругвайского форварда Луиса Суареса.
Обновлено в 03:40
Транспорт
В Роспотребнадзоре разъяснили права пассажиров при задержке авиарейсов
У пассажира есть право на возмещение морального вреда и убытков, понесённых в связи с задержкой рейса.
Обновлено в 03:05
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Во вторник потепление продолжится (до 28 градусов со знаком плюс) и достигнет своего пика в среду, когда настанет по-настоящему летняя жара — до 30 градусов.
Обновлено в 03:40
Энергетика
Bloomberg: Китай отказался от венесуэльской нефти из-за санкций США
Крупная компания Китая отказалась от прямых закупок венесуэльской нефти, поскольку администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ужесточает санкции против Венесуэлы.
Обновлено в 03:14
Наука
Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков
Обновлено 14 августа в 13:58
Кино
«Странники терпенья» Аленикова вошли в лонг-лист «Золотого глобуса»
Фильм «Странники терпенья» режиссера Владимира Аленикова вошел в лонг-лист премии «Золотой глобус».
Обновлено вчера в 15:22
Авто
Jaguar предлагает по 3000 долларов владельцам Tesla
Обновлено в 03:49
Технологии
Британия поможет школам Узбекистана улучшить изучение английского языка
Стороны договорились о сотрудничестве в рамках проекта по реформированию изучения английского языка в школах Future English (английский для будущего).
Обновлено в 01:14
Экономика
Фармацевтическую лактозу начнут производить в России
В России впервые начнут производить фармацевтическую лактозу, выпуск продукции объемом до 5 тонн в сутки могут начать уже осенью, сообщил гендиректор Ставропольского молочного комбината Сергей Анисимов.
Обновлено в 03:58
Общество
Самый большой российский флаг развернули на склоне вулкана на Камчатке
Обновлено вчера в 21:24
Происшествия
СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации
Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
Принципы работы новостных агрегаторов заинтересовали депутатов Госдумы после того, как в топе сервиса «Яндекс.Новости» оказалось сообщение о предложении депутатов Госдумы запретить эксплуатацию старых автомобилей.
Обновлено вчера в 13:51
Наука
На Камчатке нашли микроорганизмы, которые помогают лечить опухоли
На Камчатке в Кроноцком заповеднике ученые исследуют археи - термофильные микроорганизмы, которые могут быть использованы для лечения опухолей.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика
Обновлено вчера в 18:41
Здоровье
Двухлетней малышке с сердцем на правой стороне срочно нужна операция
На четвертом месяце беременности мама близняшек Амина Алибекова узнала, что у одной из девочек порок сердца.
Обновлено вчера в 19:50
Политика
Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа
Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие
Во взрыве под Северодвинском увидели испытания «Циркона»
Наиболее вероятной версией произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва является испытание жидкостной двигательной установки (ДУ) гиперзвуковой ракеты «Циркон», пишет в своем блоге Russia Military Analysis российский военный эксперт Павел Подвиг.
Обновлено вчера в 13:08