Футбол
Эден Азар получил травму на тренировке «Реала»Спорт день за днем 09:59
Форвард мадридского «Реала» Эден Азар получил травму на сегодняшнем тренировке, сообщает пресс-служба клуба. По результатам медицинского обследования, 28-летнему бельгийцу было диагностировано повреждение правого бедра.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
Обновлено в 09:04
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Экономика
В развитии Зауралья Минфин делает упор на особые экономические зоны
Программу по ускоренному социально-экономическому развитию Курганской области Минфин внесёт в правительство России в начале сентября.
Обновлено в 07:24
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей
Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира
Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Политика
Лолита раскритиковала политику Зеленского
Певица Лолита Милявская в инстаграме своей украинской коллеги Таисии Повалий выступила с критикой президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Авто
Kia выпустит новый кроссовер на базе Kia Rio
Удовлетворяя растущий спрос на автомобили повышенной проходимости, компания KIA может выпустить новый сверхкомпактный кроссовер на базе семейства Rio.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом
Управление Роспотребнадзора и прокуратура Ульяновской области начали расследование по факту отравления семи жителей региона, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.
Обновлено в 07:21
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
Первая подлодка «Варшавянка» для ТОФ вышла на заводские испытания
Первая в серии строящихся для Тихоокеанского флота (ТОФ) дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 ("Варшавянка") вышла на заводские ходовые испытания, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Пилот, посадивший самолет в поле, извинился перед пассажирами
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который смог посадить самолет Airbus А321 на кукурузное поле, извинился перед пассажирами.
Обновлено в 04:11
Политика
Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»
Обновлено вчера в 16:01
Общество
Июль стал самым жарким месяцем в истории почти на всей планете
Июль стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений во всех частях земного шара, кроме России.
Обновлено в 04:38
Политика
Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой
Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которых президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Самолет вернулся во Внуково из-за попадания птиц в двигатель
Самолет UTair, вылетевший из Москвы в Уфу, вернулся во Внуково из-за того, что в его двигатель попали птицы.
Обновлено в 06:20
Политика
Кремль пригласил Бориса Джонсона и Ким Чен Ына в Москву на 9 мая
Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону направлено приглашение присутствовать 9 мая следующего года на мероприятиях в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Происшествия
Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба
Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
Вор в законе из Казани отказался от титула
Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Политика
МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
Иран на следующей неделе презентует собственный аналог С-300
По сообщению ТАСС со ссылкой на агентство IRNA, Минобороны Ирана анонсировало презентацию на следующей неделе собственного зенитно-ракетного комплекса «Бавар-373».
Обновлено в 10:49
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Энергетика
«Газпром» уложил почти 74 процента «Северного потока-2»
Строительство трубопровода "Северный поток-2" завершено на 73,6% — в настоящее время по дну Балтийского моря уложено уже 1805,6 километра труб, сообщили ТАСС в "Газпроме".
Обновлено в 10:34
Политика
В Кремле назвали условия для проведения саммита в нормандском формате
В Кремле поддерживают идею провести саммит в нормандском формате, но он должен быть тщательно подготовлен, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:53
Происшествия
В Крыму во время драки убили начальника МЧС
В Крыму во время драки убили начальника надзорной деятельности по Сакскому району главка МЧС по региону Ярослава Мамаенко.
Обновлено в 10:20