Футбол

Эден Азар получил травму на тренировке «Реала»Спорт день за днем 09:59

Форвард мадридского «Реала» Эден Азар получил травму на сегодняшнем тренировке, сообщает пресс-служба клуба. По результатам медицинского обследования, 28-летнему бельгийцу было диагностировано повреждение правого бедра.
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Азар получил травму на тренировке «Реала»

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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер мадридского «Реала» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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