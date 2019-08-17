Футбол
Эден Азар получил травму на тренировке «Реала»Спорт день за днем вчера в 09:59
Форвард мадридского «Реала» Эден Азар получил травму на сегодняшнем тренировке, сообщает пресс-служба клуба. По результатам медицинского обследования, 28-летнему бельгийцу было диагностировано повреждение правого бедра.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:43, Ашберн
Политика
В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране
Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае размещения военного контингента США в Польше, заявил РИА Новости член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича.
Обновлено в 04:28
Здоровье
Чибис посчитал успехи в здравоохранении
Андрей Чибис в социальных сетях отчитался о работе в сфере здравоохранения.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Свердловской области два человека пострадали при хлопке газа в доме
В городе Сухой Лог в Свердловской области в частном жилом доме произошёл хлопок газа, пострадали два человека.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Происшествия
При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек
Обновлено в 02:35
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Космос
Роскосмос разработал способ маскировки спутников
Обновлено вчера в 21:02
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ответила на критику хейтеров о своей внешности
Фото: joinfo.ua 44-летней продюсеру Димы Билана надоела критика ее внешности. В своем блоге она решила ответить хейтерам — сообщает WomanEL.
Обновлено вчера в 15:22
Экономика
Эксперт прояснил ситуацию с сокращением вложений РФ в гособлигации США
Эксперт считает, что подобные изменения не стоят внимания, однако, важно понимать, что представленная ситуация является отражением возрастания санкционных рисков, когда существенно сокращена "видимая" доля России в американских бумагах.
Обновлено вчера в 05:49
Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Космос
Солнце изучат в рамках эксперимента «Кортес» на МКС
Российские ученые сообщили, что на Международной космической станции планируют провести эксперимент «Кортес», который позволит изучить Солнце.
Обновлено вчера в 16:18
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Политика
В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31
Общество
Онлайн-продажи школьных дневников выросли на 797%
Продажи учебников по математике и информатике у Ozon выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Пилот, посадивший А321 в поле, забрал на память початок кукурузы
Обновлено вчера в 18:16
Здоровье
Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей
Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург
Обновлено вчера в 18:22
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
В команде Зеленского разработают план «возвращения» Крыма и Донбасса
Обновлено 15 августа в 18:01
Здоровье
Диетолог назвал идеальные продукты для перекуса на работе
Доцент кафедры питания и нутрициологии Российской медицинской академии последипломного образования Елена Чедия назвала идеальные варианты перекуса в течение рабочего дня.
Обновлено в 05:23
Общество
Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации
Обновлено вчера в 16:57
Политика
В Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма
Обновлено в 00:42
Политика
Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа
Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
Обновлено в 01:38
Здоровье
Мобильный ФАП и новое оборудование закупят для Пушкиногорской больницы
Марина Гаращенко рассказала о приобретении для медицинского учреждения мобильного фельдшерско-акушерского пункта в рамках национального проекта «Здоровье».
Обновлено вчера в 14:35
Футбол
Семак не отпустил Мамману в «Сассуоло»
Защитник Эмануэль Маммана, правами на которого владеет "Зенит", не перейдет в "Сассуоло", утверждает Tyc Sports.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы
Обновлено в 03:08
Технологии
«Магнит» тестирует технологию оплаты по лицу
В пресс-службе рассказали, что планируют расширять пилотный проект и в ближайшее время установить технологию в двух магазинах Краснодара.
Обновлено вчера в 08:12