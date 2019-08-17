Футбол

Эден Азар получил травму на тренировке «Реала»Спорт день за днем вчера в 09:59

Форвард мадридского «Реала» Эден Азар получил травму на сегодняшнем тренировке, сообщает пресс-служба клуба. По результатам медицинского обследования, 28-летнему бельгийцу было диагностировано повреждение правого бедра.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Азар может пропустить из-за травмы 3-4 недели

Sport24.ruвчера в 18:14

Стали известны сроки восстановления Азара

Матч ТВвчера в 10:23

Стали известны сроки восстановления Азара

Sportbox.RUвчера в 10:23

Азар сможет вернуться на поле через 3-4 недели

Sport.ruвчера в 10:59

Стали известны примерные сроки восстановления Азара

Чемпионатвчера в 09:58

Азар может пропустить 3-4 недели из-за травмы

Sports.ruвчера в 09:26

Азар не сыграет против «Сельты» из-за травмы

Спорт-Экспрессвчера в 08:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:45, Ашберн
Политика

Захарова напомнила Болтону, как США воруют российскую дипсобственность

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на слова советника президента США Джона Болтона о том, что Россия якобы украла технологии гиперзвукового оружия у Соединённых Штатов.
Обновлено вчера в 10:42
Происшествия

При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек

На месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе найдены тела восьми человек, сообщает портал Думская.net.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие

В Крыму случайно запустили управляемую ракету

Обновлено вчера в 22:09
Кино

Умер голливудский актер Питер Фонда

Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

Вскрытие Эпштейна подтвердило версию о самоубийстве

Вскрытие Джеффри Эпштейна подтвердило версию следствия о самоубийстве миллиардера.
Обновлено вчера в 22:20
Общество

Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации

Ранее в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за непогоды.
Обновлено вчера в 16:57
Общество

В московских аэропортах задержали и отменили более 20 рейсов

Обновлено в 01:44
Космос

Обнаружен новый вид космических катастроф

Астрономы подтвердили существование нового класса сверхновых, в ходе которых звезда полностью уничтожается, не оставляя нейтронную звезду или черную дыру.
Обновлено 15 августа в 17:08
Происшествия

Пилот, посадивший А321 в поле, забрал на память початок кукурузы

Обновлено вчера в 18:16
Энергетика

«Газпром» уложил почти 74 процента «Северного потока-2»

Строительство трубопровода "Северный поток-2" завершено на 73,6% — в настоящее время по дну Балтийского моря уложено уже 1805,6 километра труб, сообщили ТАСС в "Газпроме".
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия

Ребёнок в Саратове пострадал, попав под колёса детского паровозика

Обновлено в 02:26
Происшествия

Появилось видео посадки Airbus А321 на кукурузное поле в Подмосковье

Airbus А321 «Уральских авиалиний», на борту которого находились 233 человека (226 пассажиров и 7 членов экипажа), совершил экстренную посадку на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено 15 августа в 03:19
Политика

В Госдуме предложили заменить крымские химзаводы на предприятия ОПК

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил поэтапно закрыть химические заводы на севере полуострова и заменить их кластером предприятий, специализирующихся на оборонзаказах.
Обновлено в 02:08
Политика

Власти Гибралтара освободили задержанный иранский танкер

Обновлено 15 августа в 15:01
Общество

Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей

Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено вчера в 18:39
Гаджеты

Xiaomi выпустила 3D-книгу о Гарри Поттере

Обновлено вчера в 10:50
Происшествия

У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин

Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено вчера в 12:56
Авто

Audi в июле увеличила продажи в России на 1%

Российские дилеры Audi в июле реализовали 1283 автомобиля – на 1% больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 05:32
Футбол

Цорн поздравил Мельгарехо с юбилейным матчем за «Спартак»

Руководитель красно-белых поздравил полузащитника Лоренсо Мельгарехо с достижением рубежа в 100 матчей за московскую команду.
Обновлено 15 августа в 16:15
Экономика

Трамп созвал лидеров крупнейших банков США из-за спада на биржах

Президент США Дональд Трамп созвал руководителей трех крупнейших банков страны из-за резкого падения биржевых индексов в среду, 14 августа.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие

Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу

Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
Обновлено вчера в 19:31
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия

В Воронеже разыскивают женщину, которая подбросила младенца в храм

Обновлено вчера в 10:27
Происшествия

СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации

Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено вчера в 20:57
Футбол

Адурис оценил победу «Атлетика» над «Барселоной»

Нападающий «Атлетика» Ариц Адурис оценил победу над «Барселоной» (1:0) в матче 1-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 00:56
Происшествия

В Китае четыре человека погибли при взрыве в ресторане

К взрыву привела утечка газа, четыре человека погибли. Еще 16 человек получили ранения, причем трое находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие

Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено вчера в 05:44
Политика

Экс-депутат Рады спрогнозировал выход ряда регионов из состава Украины

Как пояснил депутат, "с теми, кто последние пять лет сидит в Киеве, уже невозможно жить в одной большой семье", в связи с чем он предрекает выход из состава Украины Херсона, Одессы, Николаева, Запорожья и других регионов.
Обновлено в 00:11
Общество

Тайфун «Кроса» частично обесточил девять поселений на Сахалине

Обновлено вчера в 21:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер мадридского «Реала» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное