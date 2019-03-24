Азар ответил на слухи о переходе в «Реал»Газета.Ru вчера в 19:30

Бельгийский нападающий "Челси" Эден Азар прокомментировал информацию о своем переходе в мадридский "Реал", передает "Советский спорт". Текущее соглашение с английской командой у форварда истекает по окончании следующего сезона.

Азар ответил на слухи о переходе в «Реал»

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