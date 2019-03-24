Футбол
Азар ответил на слухи о переходе в «Реал»Газета.Ru вчера в 19:30
Бельгийский нападающий "Челси" Эден Азар прокомментировал информацию о своем переходе в мадридский "Реал", передает "Советский спорт". Текущее соглашение с английской командой у форварда истекает по окончании следующего сезона.
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Баскетбол
Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» разгромить «Голден Стэйт»
Обновлено вчера в 22:56
Политика
С зарубежных счетов Венесуэлы похищено 30 млрд долларов
На днях президент республики Николас Мадуро обвинил Дональда Трампа в краже у Венесуэлы 5 млрд долларов, предназначавшихся для производства лекарств.
Обновлено в 00:59
Гаджеты
Что раздражает пользователей смартфонов
Производители разрабатывают и запускают в производство, а затем и в продажу смартфоны, у которых есть явные недостатки.
Обновлено в 00:58
Происшествия
В Испании задержали грабивших банки мужчин в возрасте 80 и 73 лет
В Испании сотрудники правоохранительных органов задержали мужчин в возрасте 80 и 73 лет, которые ограбили два банка в Барселоне на общую сумму € 77 тыс. Об этом говорится на странице Национальной полиции Испании в Facebook.
Обновлено вчера в 22:57
Политика
ABC: Трампа обрадовало завершение расследования «российского дела»
Президент США Дональд Трамп обрадовался завершению расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, которым на протяжении последних двух лет занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.
Обновлено вчера в 22:40
Единоборства
Бывший чемпион UFC нокаутировал соперника «ударом Супермена»
В концовке второго раунда Петтис оттолкнулся от клетки и нанес 36-летнему Томпсону удар кулаком в прыжке.
Обновлено в 01:53
Происшествия
В Москве один человек погиб в ДТП
Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил ДТП на съезде с ТТК в Кутузовский тоннель в Москве, в результате один человек погиб и один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД столицы.
Обновлено в 02:58
Футбол
«Луч» и «Тюмень» разошлись миром
Обновлено в 02:49
Общество
Гидролабораторию для подготовки космонавтов откроют в начале лета
Гидролаборатория для тренировок космонавтов в условиях моделируемой невесомости была открыта в 1980 году.
Обновлено в 01:04
Политика
Российских журналистов не пустили в Киев
Российских журналистов, летевших в Киев из Риги, не пустили на Украину. Об этом 24 марта сообщает украинское агентство УНИАН.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие
Японии понадобились конвертопланы Osprey для операций за рубежом
Обновлено вчера в 22:41
Шоу-бизнес
Марат Башаров живет вместе с бывшей женой
Обновлено вчера в 16:00
Здоровье
В ВОЗ сообщили о снижении смертности от туберкулёза в мире
Смертность от туберкулёза сократилась в мире более чем на 40% с 2000 года, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
В Мали более 130 человек убиты неизвестными
По меньшей мере 134 пастуха народа фулани погибли от рук вооруженных людей в селениях близ города Банкас в центральном Мали.
Обновлено вчера в 18:21
Происшествия
Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети
В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
Обновлено в 01:01
Политика
В Германии признали неспособность Европы противостоять России, США и Китаю
Россия, Китай и Соединенные Штаты конкурируют за влияние на формирование нового миропорядка, однако Европейскому союзу нечего им противопоставить, пишет профессор Кельнского университета Томас Егер в статье для Frankfurter Allgemeine.
Обновлено в 02:53
Футбол
«МЮ» готовит 300 миллионов евро на троих португальцев
"Манчестер Юнайтед" готовит 300 миллионов евро на подписание троих восходящих футбольных звёзд Португалии, сообщает Mirror.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие
WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX
По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят в её счастливом платье
Певицу Юлию Началову похоронят сегодня в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище.
Обновлено 21 марта в 05:15
Армия и оружие
National Interest сравнил Су-57 и F-35
Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено вчера в 10:15
Культура
Наталья Орейро попросила у Владимира Путина российский паспорт
Певица и актриса Наталья Орейро в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале выразила желание получить российский паспорт.
Обновлено 22 марта в 18:34
Политика
Генпрокурор Украины может уйти в отставку из-за слов о после США
Генпрокурор Украины Юрий Луценко в разговоре с президентом Петром Порошенко заявил о готовности уйти в отставку после того, как руководство страны встало на защиту посла США в Киеве.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
Источник назвал предполагаемую причину загрязнения воды в Хасавюрте
Обновлено вчера в 14:55
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова страдает от осложнений после операции на глазах
Обновлено вчера в 12:00
Общество
В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе
Руководитель исполкома Балтасинского района Республики Татарстан Айдар Хайрутдинов распорядился запретить работникам бюджетных организаций заряжать телефоны на работе.
Обновлено вчера в 05:12
Общество
На Камчатке около восьми тонн рыбных отходов вывалились на дорогу
Обновлено вчера в 23:43
Наука
Малайские медведи научились «строить рожи» — милое видео
Ранее Лайф писал, что собаки научились проявлять эмоции ради людей.
Обновлено 21 марта в 13:54
Шоу-бизнес
Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти
Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено вчера в 19:30
Общество
Актер Панин объяснил слова о ненависти к России
Российский актер Алексей Панин объяснил свои слова о ненависти к России: он лишь перечислил причины, по которым ему не нравится в стране.
Обновлено в 01:58