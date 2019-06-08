Футбол

Эден Азар официально стал игроком «Реала»Вести.Ru вчера в 16:55

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара. Контракт 28-летнего хавбека заключен с "Королевским клубом" на пять лет – до лета 2024 года. Детали совершенной сделки не разглашаются.
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«Добро пожаловать в лучший клуб в мире». Куртуа поприветствовал Азара в «Реале»

Sport24.ruвчера в 19:33

Журналист, обещавший не выйти в эфир из-за трансфера Азара, сдержал слово

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Лучший трансфер «Реала». Азар заставит забыть о Роналду

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Куртуа поприветствовал Азара в «Реале»

Матч ТВвчера в 19:57

Трансфер Азара вошел в топ-10 самых дорогих за всю историю

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«Реал» приготовил красочный видеоролик, посвящённый Азару. ВИДЕО

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Sports.ru00:10
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Происшествия

Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100

Обновлено в 03:27
Политика

В Раде призвали судить президентов Украины за госизмену

В Раде призвали судить первых двух президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму за госизмену.
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Культура

Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 01:05
Политика

Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске.
Обновлено вчера в 14:42
Армия и оружие

Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля

Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Политика

Аксёнов: железнодорожную часть Крымского моста могут открыть раньше

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что темпы работ на железнодорожной части Крымского моста свидетельствуют о том, что поезда на полуостров могут начать следовать раньше запланированного срока.
Обновлено в 02:06
Футбол

Россию могут исключить из новой Лиги чемпионов, заявили в Ла Лиге

Россия может быть "почти полностью исключена" из новой Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.
Обновлено вчера в 23:08
Авто

Названы топ-10 популярных иномарок с пробегом в России

Портал "Цена Авто" составил рейтинг самых популярных иномарок на вторичном российском рынке на основе данных о продажах за первые 4 месяца 2019 года.
Обновлено в 01:00
Единоборства

В UFC согласились с условиями Хабиба

Обновлено вчера в 22:33
Общество

Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток

Обновлено вчера в 23:25
Политика

Владимир Путин снял Андрея Назарова с должности прокурора Башкирии

Назаров, руководивший прокуратурой республики шесть лет, продолжит карьеру в Курганской области на той же должности.
Обновлено в 02:14
Здоровье

Роспотребнадзор выявил опасность: в Волгоградскую область завезли корь

По сообщению областного управления Роспотребнадзора, два случая завезли в Волгоградскую область еще в апреле, а один больной приехал в мае.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Новосибирской области

В Новосибирской области в ДТП погибли три человека.
Обновлено в 01:40
Футбол

Михайлович подпишет с «Болоньей» новый 3-летний контракт на 6 млн евро

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сегодня продлит соглашение с клубом.
Обновлено вчера в 23:44
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о способах защиты от жары

Высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, а также резкому ухудшению здоровья и перегреву организма.
Обновлено в 01:27
Здоровье

Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков

Обновлено 06 июня в 15:27
Происшествия

В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»

В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Шоу-бизнес

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Происшествия

МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» Голунова

В первом сообщении МВД о ситуации с Голуновым (пресс-служба главка не называет журналиста по имени) говорилось, что полицейские нашли свертки с порошком «при личном досмотре», а также «по месту проживания задержанного».
Обновлено вчера в 11:34
Наука

Ученые рассказали, почему организм перестает бороться со старением

Обновлено в 00:16
Происшествия

Очевидцы опубликовали видео полыхающего в Варшаве небоскреба

Обновлено в 01:40
Футбол

Сборная Украины разгромила Сербию в отборочном матче Евро-2020

Сборная Украины по футболу нанесла разгромное поражение команде Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 00:31
Политика

Кандидат в лидеры тори Майкл Гоув признался, что употреблял наркотики

В книге журналиста Оуэна Беннетта под названием "Майкл Гоув: человек в спешке" говорится о том, что Гоув признался своим советникам во время предыдущей номинации на пост главы консервативной партии в 2016 году, что в молодости употреблял наркотики.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

В Свердловской области горит исправительная колония

В исправительной колонии в Свердловской области горят четыре жилых корпуса и производственное здание.
Обновлено в 02:58
Происшествия

По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали восьмого подозреваемого

Следственный комитет задержал восьмого подозреваемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 15:13
Политика

Мадуро приказал открыть границу Венесуэлы с Колумбией

Обновлено вчера в 21:36
Футбол

«Валенсия» не воспользовалась приоритетным правом на выкуп Черышева

Обновлено в 02:02
Происшествия

Школьница забеременела от 47-летнего мигранта в Подмосковье

Обновлено вчера в 05:10
Авто

Китайскую копию Chevrolet Silverado оценили в 1,1 млн рублей

Стоимость пикапа Huanghai N7 в Китае стартует с отметки 117 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,1 млн. рублей по актуальному курсу.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

В Подмосковье чиновнику прострелили ногу за замечание водителю

По информации телеканала, вечером 7 июня Тышко переходил дорогу и сделал замечание одному из водителей.
Обновлено в 02:15
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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