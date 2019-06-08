Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»Вести.Ru вчера в 16:55
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара. Контракт 28-летнего хавбека заключен с "Королевским клубом" на пять лет – до лета 2024 года. Детали совершенной сделки не разглашаются.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 05:05, Ашберн
Происшествия
СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края
СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Хоккей
Защитник Койвисто перешел из московского «Динамо» в «Берн»
Швейцарский клуб «Берн» объявил о переходе в команду защитника московского «Динамо» и сборной Финляндии Миика Койвисто.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 03:52
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода.
Обновлено в 04:46
Происшествия
На акции в поддержку журналиста Голунова начались задержания
Накануне одиночные пикеты в поддержку Голунова проходили у здания главного управления МВД по Москве на Петровке, а также в Санкт-Петербурге – у Гостиного Двора.
Обновлено в 03:35
Общество
Силуанов предложил ввести надзор ФНС за уголовными делами из-за Калви
Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) могли бы осуществлять контроль за уголовными делами в отношении предпринимателей, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что нет никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошла по вине самолета.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Под Екатеринбургом загорелась исправительная колония
Пожар охватил помещения исправительной колонии в поселке Гари (Свердловская область), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
Водитель выстрелил в чиновника из-за замечания
По данным СМИ, мужчина получил ранение в ногу в ответ на замечание, сделанное водителю. Пострадавшего Андрея Тышко отвезли в больницу.
Обновлено в 04:38
Экономика
Титов заявил, что бизнес оштрафован в 2018 году на 179 млрд рублей
Сумма штрафов, полученных от проверок бизнеса, составила в 2018 году 179 млрд рублей.
Обновлено вчера в 11:40
Политика
Трамп признал Луну частью Марса
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Происшествия
11-летняя школьница забеременела от 47-летнего мужчины в Подмосковье
Обновлено вчера в 05:52
Футбол
Украинский футболист в прямом эфире поцеловал журналистку
После матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сербии журналистка задала футболисту несколько вопросов, а затем игрок поцеловал ее в щеку.
Обновлено в 04:22
Общество
Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку
Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес
«Не люблю одиночество»: Мария Порошина мечтает о надежном мужчине
Отечественная актриса Мария Порошина пожаловалась на одиночество и призналась посредством поста в Instagram, что мечтает о надежном мужчине.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено вчера в 04:46
Экономика
Силуанов обозначил позицию Москвы по возможным компенсациям Минску
Остальных вопросов в финансовых отношениях двух государств касается то же самое, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Обновлено в 04:52
Политика
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены на ПМЭФ
Охранники президента России Владимира Путина спасли от падения председателя КНР Си Цзиньпина после того, как китайского лидера чуть не уронили со сцены делегаты вслед за окончанием пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
МВД сообщило об изъятии кокаина у журналиста Голунова
В квартире корреспондента «Медузы» Ивана Голунова полицейские обнаружили три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также электронные весы, сообщил столичный главк МВД.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
Сотрудники изолятора отказались передать Голунову еду от родственников
Голунов боится принимать пищу, которую дают в изоляторе, поскольку считает, что в нее могут подмешать наркотики.
Обновлено в 04:58
Политика
Трамп: США и Мексика достигли соглашения
Ранее Трамп заявил, что если США и Мексика 6 июня не придут к соглашению по вопросу о пошлинах и мигрантах, то уже с понедельника, 10 июня, Вашингтон введет 5%-ые пошлины на мексиканские товары.
Обновлено вчера в 20:38
Политика
Глава германского концерна BASF поддержал «Северный поток — 2»
Глава крупнейшего в мире германского химического концерна BASF Мартин Брудермюллер выступил в поддержку строительства газопровода «Северный поток — 2», а также призвал «вернуть» Россию в международное сообщество.
Обновлено в 01:09
Политика
Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты
Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 04:39
Авто
Внешняя подушка безопасности разработки ZF прошла первые тесты
Обновлено 06 июня в 11:05
Общество
Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы был превышен почти в семь раз
Превышение допустимой концентрации сероводорода в атмосферном воздухе установлена в России на уровне 0,008 мг/м3.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Петербурге грузовик упал с моста
Как пишут свидетели, мост, с которого упал грузовик, аварийный.
Обновлено в 02:58
Политика
Аксенов допустил досрочный запуск поездов на Крымском мосту
Темпы строительства железнодорожных путей на Крымском мосту позволяют рассчитывать на запуск поездов раньше срока.
Обновлено в 04:52
Хоккей
В семье Владимира Тарасенко родился второй сын
Обновлено в 02:55