Эден Азар официально стал игроком «Реала»Вести.Ru 16:55

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара. Контракт 28-летнего хавбека заключен с "Королевским клубом" на пять лет – до лета 2024 года. Детали совершенной сделки не разглашаются.

Транспорт Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы В московских аэропортах отменили и задержали 39 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Армия и оружие СВВАУЛ получит 30 модернизированных вертолетов «Ансат» Модернизированные «Ансаты» получат модификации для работы в разных климатических зонах, в том числе в Арктической.

Политика Путин рассказал, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему не поздравил украинского лидера Владимира Зеленского после победы на выборах главы Незалежной.

Футбол Украина — Сербия 5:0 Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.

Происшествия Более 20 детей пострадали в ДТП в Германии В Германии туристический автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем, в результате ДТП пострадал 21 ребенок и двое взрослых, сообщает пресс-служба полиции немецкого города Гота.

Экономика На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.

Армия и оружие Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Происшествия Власти не исключили «заказ» в деле журналиста Ивана Голунова Связь задержания Голунова с профессиональной деятельностью, а именно, с расследованием рынка похоронных услуг в Москве, озвучили изданию представители силовиков, чиновник администрации президента и собеседники «Проекта», близкие к Кремлю.

Политика Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения Сотрудники охраны президента России Владимира Путина спасли председателя КНР Си Цзиньпина от падения со сцены после пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).

Автоспорт Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады Гонщик "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.

Армия и оружие В России появится «генетический паспорт» военнослужащего Российские ученые намерены создать «генетический паспорт» военнослужащего, который призван определять пригодность к службе в тех или иных войсках с учетом особенностей возможных военных конфликтов будущего.

Интернет Павел Дуров создаст замену «Яндекс.Новостям» Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров намерен создать собственный агрегатор новостей.

Армия и оружие Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.

Наука Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на острове на Филиппинах Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.

Общество Подписан закон, смягчающий нормы применения ККТ Освобождены до 01.07.2021 от применения ККТ и предприниматели в отсутствие наемного персонала при реализации товаров, произведенных своими силами, выполнении работ и оказании услуг.

Политика Стало известно, что обсуждал Путин на встрече с бизнесом Встреча президента России Владимира Путина с представителями бизнеса в рамках ПМЭФ была посвящена участию иностранного бизнеса в нацпроектах, заявил помощник президента Андрей Белоусов, сообщает ТАСС.

Здоровье Врачи перечислили способы избежать теплового удара в жаркую погоду Египетские специалисты рассказали, как защититься от жары и избежать теплового удара.

Футбол Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.

Шоу-бизнес Лорак появилась на премии МУЗ-ТВ в платье с провокационным декольте Почтила своим присутствием музыкальную церемонию и Ани Лорак. Она появилась на дорожке в компании семилетней дочери Софии.