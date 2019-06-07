Футбол
Футболист «Челси» Азар перешел в «Реал»Известия 18:36
Мадридский «Реал» объявил подписании соглашения с бельгийским футболистом «Челси» Эденом Азаром. В сообщении на сайте клуба говорится, что контракт рассчитан на пять лет — до 30 июня 2024 года.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 23:05, Ашберн
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«Нафтогаз» назвал условие для возобновления переговоров с «Газпромом»
На своей странице в социальной сети Facebook глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев сообщил, что корпорация всегда готова к взаимодействию с «Газпромом», но лишь при условии, что переговоры будут проходить в трехстороннем формате — при участии Евросоюза.
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Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Кино
Сценариста «Чернобыля» удивила реакция России и Украины на сериал
Работавший над сериалом «Чернобыль» американский сценарист Крейг Мазин рассказал, что его удивила реакция на телешоу в странах постсоветского пространства.
Обновлено в 02:07
Политика
В ЛНР открыли новые пункты приема документов на гражданство РФ
Ведомство отмечает, что благодаря слаженной работе МВД ЛНР и администрациям городов республики удалось открыть дополнительные пункты приема документов на получение российского гражданства.
Обновлено в 19:39
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Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
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Общество
Актриса Оливия Колман и глава MI-5 вошли в число награжденных Орденами Британской империи
Паркер был отмечен наградой и стал рыцарем-командом Ордена Британской империи за свою 35-летнюю службу в MI-5 и "руководство успешной работой по предотвращению 27 терактов".
Обновлено в 19:38
Политика
«Северный поток – 2» профинансирован на 80%
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что все партнеры подтвердили свое участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:30
Наука
Ученые установили главную причину старения
Американские ученые считают, что причиной старения все таки является возраст.
Обновлено в 14:16
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Кандидат в премьеры Великобритании признался в употреблении наркотиков
Кандидат в премьер-министры Великобритании Майкл Гоув признался в употреблении кокаина и выразил «глубочайшее сожаление» об этом опыте, сообщает газета The Daily Mail.
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Футбол
Юрий Газинский перенес операцию
Полузащитник клуба «Краснодар» и сборной России успешно перенес операцию, которая была проведена на правом плече.
Обновлено в 12:04
Экономика
Получить кредиты малому бизнесу помогут более 80 банков
К программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса уже присоединились свыше 80 российских банков.
Обновлено в 18:34
Общество
Бывший муж осужденной в США Осиповой предложил ей совместную опеку
Российский адвокат Мобли Алексей Волосюк, независимый от сторон нью-йоркский адвокат Оксана Соколова и нынешний опекун детей Елена Полякова подтвердили РИА Новости, что Мобли предлагал разделить опеку и ранее и что контакты на эту тему велись буквально до вынесения приговора.
Обновлено в 20:05
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Здоровье
Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков
Обновлено вчера в 15:27
Хоккей
Барбашев дисквалифицирован на одну игру
Департамент безопасности игроков НХЛ принял решение дисквалифицировать нападающего "Сент-Луиса" Ивана Барбашева на одну игру.
Обновлено в 18:38
Экономика
Названы сроки начала строительства второго блока АЭС «Аккую»
Росатом ожидает, что получит документ в начале 2020 г. Напомним, строительство "Аккую" началось 3 апреля 2018 г. По российскому проекту будет построено и введено в эксплуатацию четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1200.
Обновлено в 22:37
Экономика
Вагоны-рестораны могут исчезнуть из поездов
Генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Пётр Иванов сообщил, что вагоны-рестораны могут быть убраны из некоторых поездов дальнего следования, но останутся в составах, где возят детские группы.
Обновлено в 21:42
Единоборства
Нурмагомедов: мой новый контракт – в Топ-3 в истории UFC
Обновлено в 21:49
Происшествия
МВД назвало ошибкой сотрудников главка фото «из квартиры Голунова»
Главное управление МВД России по Москве назвало ошибкой размещение фотографий из предполагаемой квартиры журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 16:30
Шоу-бизнес
Премия МУЗ-ТВ 2019: онлайн-репортаж
Звезды шоу-бизнеса собрались во дворце спорта «Мегаспорт», чтобы узнать имена победителей премии МУЗ-ТВ.
Обновлено в 10:00
Политика
Рогозин предложил Китаю совместно создать лунную базу
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил Китаю заняться совместным созданием лунной базы для мониторинга космического пространства и изучения дальнего космоса.
Обновлено в 13:30
Игры
Утечка: Elder Ring — совместная игра FromSoftware и Джорджа Мартина
В сети по ошибке Bandai Namco попал постер Elder Ring — по данным инсайдера Дэниеля Ахмада, это и есть совместный проект FromSoftware и Джорджа Мартина, о котором уже которое время гуляют слухи.
Обновлено в 19:31
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено в 17:46
Здоровье
В Башкирии выявлен лейкоз крупного рогатого скота
При исследовании сыворотки крови крупного рогатого скота в ФГБУ «Башкирский референтный центр Россельхознадзора» отобранного у главы крестьянского фермерского хозяйства Кушнаренковского района Республики Башкортостан, были обнаружены антитела к возбудителю лейкоза.
Обновлено в 00:07
Политика
Мадуро приказал открыть границу с Колумбией
Обновлено в 22:49
Футбол
Андрей Шевченко: «Переполняют эмоции - и все они только положительные»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после разгромной победы над Сербией в матче отборочного турнира Евро-2020 (5:0) признался, что очень рад.
Обновлено в 19:13
Политика
Путин пожелал здоровья попавшей в больницу Симоньян
Обновлено в 11:15