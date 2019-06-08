Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»Вести.Ru вчера в 16:55
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара. Контракт 28-летнего хавбека заключен с "Королевским клубом" на пять лет – до лета 2024 года. Детали совершенной сделки не разглашаются.
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«Добро пожаловать в лучший клуб в мире». Куртуа поприветствовал Азара в «Реале»
Sport24.ruвчера в 19:33
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:10, Ашберн
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