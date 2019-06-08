Эден Азар официально стал игроком «Реала»Вести.Ru 16:55

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара. Контракт 28-летнего хавбека заключен с "Королевским клубом" на пять лет – до лета 2024 года. Детали совершенной сделки не разглашаются.

Политика США и Мексика достигли соглашения по борьбе с мигрантами США и Мексика достигли соглашения по вопросу борьбы с нелегальными мигрантами. Документ опубликован на сайте Госдепартамента США.

Армия и оружие США прекратили обучение турецких пилотов из-за покупки Анкарой С-400 Обучающиеся в США 42 турецких пилота, которые осваивают пилотирование истребителей F-35, должны будут покинуть страну до 31 июля.

Политика Кандидат в премьеры Великобритании признался в употреблении наркотиков Кандидат в премьер-министры Великобритании Майкл Гоув признался в употреблении кокаина и выразил «глубочайшее сожаление» об этом опыте, сообщает газета The Daily Mail.

Общество В Москве запустят пилотный проект по развитию технологии 5G Документом на пять лет предусмотрен ряд пилотных проектов, направленных на развитие новых цифровых технологий и услуг связи в Москве, в том числе в области виртуальной и дополненной реальности, "Интернета вещей", "Умного города", технологий 5G.

Политика В «Газпроме» подтвердили готовность поставлять газ Украине со скидкой Миллера, который провёл очередную встречу с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко (оба – Украина), цитирует ТАСС: Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время.

Происшествия В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал Русской службе Би-би-си, что Голунова задержали 6 июня примерно в 14:30 мск рядом со станцией метро «Цветной бульвар», когда тот направлялся на встречу с источником.

Игры THQ Nordic анонсировала ремейк оригинальной Destroy All Humans! Как и в оригинале, игрокам предстоит начать захват Земли в пятидесятых годах прошлого века, используя различное оружие и умения — в том числе анальный зонд и телепатические способности.

Происшествия В центре Москвы загорелся жилой дом Жилой дом загорелся в центре Москвы, в настоящее время все жильцы эвакуированы.

Кино Стартовали съемки самого кассового российского детского фильма Компании Disney, Yellow Black and White и телеканал "Россия" начали съемки продолжения известного фильма-сказки "Последний богатырь".

Шоу-бизнес Брэдли Купер и Ирина Шейк официально расстались Известная российская модель Ирина Шейк и популярный американский актер Брэдли Купер объявили о том, что они окончательно решили разойтись.

Шоу-бизнес Маша Малиновская вышла без белья на ковровую дорожку Кто-то выбирает скромные наряды, кто-то предпочитает образы в стиле роковой красотки, а кто-то не перестает шокировать зрителей своими откровенными и вызывающими нарядами.

Футбол Россия может не попасть в новую Лигу чемпионов, заявили в Ла Лиге Ранее СМИ сообщили, что что президент Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Андреа Аньелли разработал схему нового формата Лиги чемпионов.

Общество Появилось видео с Ассанжем в британской тюрьме Агентство Ruptly опубликовало кадры с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который находится в тюрьме Белмарш в Великобритании.

Гаджеты Появились первые скриншоты новой операционной системы Huawei Первые изображения собственной операционной системы Huawei были опубликованы в Сети.

Наука Ученые установили главную причину старения Американские ученые считают, что причиной старения все таки является возраст.

Автоспорт Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады Гонщик "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.

Общество Актриса Оливия Колман и глава MI-5 вошли в число награжденных Орденами Британской империи Паркер был отмечен наградой и стал рыцарем-командом Ордена Британской империи за свою 35-летнюю службу в MI-5 и "руководство успешной работой по предотвращению 27 терактов".

Происшествия В Германии 23 человека пострадали в аварии со школьным автобусом В Германии автобус столкнулся с автомобилем, в результате чего пострадали 23 человека.

Армия и оружие Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля Появилось видео того, как крейсер ВМС Соединённых Штатов Chancellorsville пересёк курс российскому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».