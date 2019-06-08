Футбол

Эден Азар официально стал игроком «Реала»Вести.Ru 16:55

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара. Контракт 28-летнего хавбека заключен с "Королевским клубом" на пять лет – до лета 2024 года. Детали совершенной сделки не разглашаются.
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«Добро пожаловать в лучший клуб в мире». Куртуа поприветствовал Азара

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«Челси» опубликовал ролик в честь ухода Азара в «Реал»

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«Реал» приготовил красочный видеоролик, посвящённый Азару. ВИДЕО

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Зидан 10 лет восхищается Азаром, а Эден влюбился в футбол из-за Зизу. Теперь они вместе в «Реале»❤️

Sports.ru22:14
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США и Мексика достигли соглашения по борьбе с мигрантами

США и Мексика достигли соглашения по вопросу борьбы с нелегальными мигрантами. Документ опубликован на сайте Госдепартамента США.
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США прекратили обучение турецких пилотов из-за покупки Анкарой С-400

Обучающиеся в США 42 турецких пилота, которые осваивают пилотирование истребителей F-35, должны будут покинуть страну до 31 июля.
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Кандидат в премьер-министры Великобритании Майкл Гоув признался в употреблении кокаина и выразил «глубочайшее сожаление» об этом опыте, сообщает газета The Daily Mail.
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В Москве запустят пилотный проект по развитию технологии 5G

Документом на пять лет предусмотрен ряд пилотных проектов, направленных на развитие новых цифровых технологий и услуг связи в Москве, в том числе в области виртуальной и дополненной реальности, "Интернета вещей", "Умного города", технологий 5G.
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Лолита матом прокомментировала решение суда по долгам за ЖКХ

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В «Газпроме» подтвердили готовность поставлять газ Украине со скидкой

Миллера, который провёл очередную встречу с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко (оба – Украина), цитирует ТАСС: Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время.
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В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова

Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал Русской службе Би-би-си, что Голунова задержали 6 июня примерно в 14:30 мск рядом со станцией метро «Цветной бульвар», когда тот направлялся на встречу с источником.
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Игры

THQ Nordic анонсировала ремейк оригинальной Destroy All Humans!

Как и в оригинале, игрокам предстоит начать захват Земли в пятидесятых годах прошлого века, используя различное оружие и умения — в том числе анальный зонд и телепатические способности.
Обновлено в 09:15
Происшествия

В центре Москвы загорелся жилой дом

Жилой дом загорелся в центре Москвы, в настоящее время все жильцы эвакуированы.
Обновлено в 23:12
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Стартовали съемки самого кассового российского детского фильма

Компании Disney, Yellow Black and White и телеканал "Россия" начали съемки продолжения известного фильма-сказки "Последний богатырь".
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Турист открыл сейф, который не поддавался 40 лет

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Шоу-бизнес

Брэдли Купер и Ирина Шейк официально расстались

Известная российская модель Ирина Шейк и популярный американский актер Брэдли Купер объявили о том, что они окончательно решили разойтись.
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Кто-то выбирает скромные наряды, кто-то предпочитает образы в стиле роковой красотки, а кто-то не перестает шокировать зрителей своими откровенными и вызывающими нарядами.
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Мадуро распорядился открыть границу Венесуэлы с Колумбией

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Обновлено вчера в 16:20
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Россия может не попасть в новую Лигу чемпионов, заявили в Ла Лиге

Ранее СМИ сообщили, что что президент Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Андреа Аньелли разработал схему нового формата Лиги чемпионов.
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Появилось видео с Ассанжем в британской тюрьме

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Первые изображения собственной операционной системы Huawei были опубликованы в Сети.
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Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»

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Ученые установили главную причину старения

Американские ученые считают, что причиной старения все таки является возраст.
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Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады

Гонщик "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Обновлено в 15:55
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Актриса Оливия Колман и глава MI-5 вошли в число награжденных Орденами Британской империи

Паркер был отмечен наградой и стал рыцарем-командом Ордена Британской империи за свою 35-летнюю службу в MI-5 и "руководство успешной работой по предотвращению 27 терактов".
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В Германии автобус столкнулся с автомобилем, в результате чего пострадали 23 человека.
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Армия и оружие

Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля

Появилось видео того, как крейсер ВМС Соединённых Штатов Chancellorsville пересёк курс российскому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 11:55
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Как Россия проследит за учениями НАТО на Балтике, рассказал источник

Военно-дипломатический источник рассказал, что за учениями НАТО Baltops-2019 в Балтийском море будут следить три ракетных корабля России.
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Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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