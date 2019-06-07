Футбол

Эден Азар официально стал игроком «Реала»Вести.Ru вчера в 16:55

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара. Контракт 28-летнего хавбека заключен с "Королевским клубом" на пять лет – до лета 2024 года. Детали совершенной сделки не разглашаются.
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«Реал» официально объявил о трансфере Азара

Газета.Ru07:46

Трансфер Азара стал рекордным в истории «Реала»

Советский спорт03:32

Азар перешел в «Реал», Вондроушова и Барти в финале «Ролан Гаррос», «Торонто» в шаге от чемпионства в НБА и другие новости утра

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Лучший трансфер «Реала». Азар заставит забыть о Роналду

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Трансфер Азара вошёл в десятку самых дорогих в мире

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«Челси» опубликовал видео в честь ухода Азара в «Реал»

Матч ТВвчера в 19:10

Журналист, обещавший не выйти в эфир из-за трансфера Азара, сдержал слово

Чемпионат02:58
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 08:06, Ашберн
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Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
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Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке сбыть наркотики

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Ученые узнали, почему человеческий организм не борется со старением

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В правительстве оценили ход строительства скоростной трассы М11

Вице-премьер российского правительства Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Опубликовано видео с места жесткой посадки самолета на Кубани

В Сети появилось видео жесткой посадки частного легкомоторного самолета, которая произошла сегодня в 11.30 в Новокубанском районе Краснодарского края.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Массовое отравление произошло во время торжества в Дзержинске

Массовое отравление произошло в загородном клубе «Ранчо 636» в городе Дзержинске Нижегородской области.
Обновлено в 06:21
Космос

NASA откроет МКС для космических туристов

Обновлено вчера в 13:28
Происшествия

Журналиста Голунова госпитализировали

Журналиста "Медузы" Ивана Голунова госпитализировали, передает ТАСС со ссылкой на главного редактора "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Неймар прибыл в полицию в инвалидном кресле

Обновлено в 03:57
Происшествия

В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»

В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Происшествия

Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

Обновлено 05 июня в 05:39
Происшествия

В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе

Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
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Зеленский убедился в правильности решения распустить Раду

Президент Украины Владимир Зеленский убедился в правильности решения о роспуске Рады, поскольку депутаты продолжают "заниматься кнопкодавством" и "прогуливать".
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Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

Обновлено в 04:45
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Юлию Михалкову раскритиковали за неспортивный вид на тренировке

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Политика

Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото

США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.
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Спорт

Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
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Журналисту Голунову вызвали вторую скорую

Журналисту "Медузы" Ивану Голунову, которому плохо, вызвали вторую скорую помощь.
Обновлено в 06:55
Спорт

Японский фигурист Уно проведет летний сбор под руководством Тутберидзе

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане японец Сёма Уно проведет летний тренировочный сбор под руководством российского тренера Этери Тутберидзе.
Обновлено вчера в 16:29
Хоккей

Хоккеист Юньков подписал контракт со «Спартаком»

Нападающий Михаил Юньков подписал контракт с московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак".
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В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Транспорт

В калининградском транспорте запустили систему электронных билетов: плюсы и минусы для пассажиров

Перевозчики "Аркада", "Регио Экспресс" и "Зеленоградск-транс" в тестовом режиме запустили систему электронных билетов.
Обновлено в 07:06
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Смартфон Realme с поддержкой 5G появится в этом году

Официальных подробностей о новом смартфоне нет, но некоторые специалисты полагают, что он будет ориентирован не только на китайский и индийский рынки, но и на рынок Европы.
Обновлено вчера в 14:05
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Проверка в облаке топологии самого большого 7-нм GPU AMD заняла всего 10 часов

Как подтвердили в AMD, полная проверка (физической) топологии самого сложного в истории компании 7-нм GPU Vega 20 с 13,2 млрд транзисторов на соответствие проекту завершилась всего за 10 часов.
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США превращает заложников «Эр-Рукбана» в боевиков «Ат-Танфа»

Ряды боевиков пополняют заложники лагеря «Эр-Рукбан».
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Медики назвали простой способ понизить артериальное давление

Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
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Беременная Слуцкая отказалась подтвердить Собчак интересное положение

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Семья Алибасова подаст в суд на производителя средства «Крот»

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Армия и оружие

Рогозин: новые пилотируемые корабли США будут запущены осенью

Глава госкорпорации отметил, что между Россией и США идет сотрудничество по вопросу запуска американских кораблей, поскольку Роскосмосу "нужно рассчитать свой график полетов".
Обновлено в 07:47
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Аэропорт на Гоа возобновил работу после инцидента с МиГ-29К

Обновлено в 07:51
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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