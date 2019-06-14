Футбол
Эден Азар обратился к болельщикам «Реала»REGNUM вчера в 23:40
Бельгийский нападающий Эден Азар, ставший игроком мадридского «Реала», обратился к болельщикам клуба. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Фанаты «Реала» потребовали от руководства клуба пригласить Мбаппе (видео)
Советский спортвчера в 14:29
«Спасибо за этот незабываемый день». Азар поблагодарил болельщиков «Реала» за прием
Sport24.ruвчера в 20:57
На презентацию Азара пришли 50 тысяч зрителей. Это шестой результат в истории футбола
Sports.ruвчера в 18:20
На презентацию Азара болельщик пришёл в футболке «Барсы», его заставили снять её
Чемпионатвчера в 16:06
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Политика
Путин повысил зарплаты российским судьям
В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
В Мельбурне проходит митинг против экстрадиции Ассанжа в США
Митинг против экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа проходит у консульства Великобритании в австралийском городе Мельбурн, по меньшей мере два человека были задержаны.
Обновлено в 01:16
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры
В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено вчера в 22:22
Общество
Хирург заявил о несостыковках в обстоятельствах отравления Алибасова
Игорь Шарипов, хирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского, заявил о серьёзных вопросах по поводу отравления Бари Алибасова жидкостью для прочистки труб.
Обновлено вчера в 04:59
Происшествия
Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка
Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.
Обновлено вчера в 04:22
Политика
Порошенко нашел способ закрыть вопрос о воровстве газа Украиной
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что нашел способ закрыть вопрос о воровстве российского газа через два года, сообщает ФАН.
Обновлено в 01:12
Политика
Болтон назвал Зеленского надеждой на мир в Донбассе
Советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал главу Украины Владимира Зеленского - шансом на мир в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:13
Транспорт
Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
Обновлено в 00:00
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА
Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который таким образом стал чемпионом НБА сезона-2018/19.
Обновлено в 01:18
Авто
В США выставили на продажу отель с автомобильным музеем. Спойлер: очень дорого
В общую стоимость включён не только музей, но и 2800 гектаров земли, а также отель Gateway Canyons Resort с 72 роскошными номерами.
Обновлено в 00:30
Экономика
Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро
Пресс-секретарь вице-премьера России Андрей Лавров заявил, что российская сторона и Евросоюз создадут специальную группу, которая займется вопросом по переходу на расчеты в рублях и евро.
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Сын Зверева рассказал, почему ушел в монастырь
Приемный сын известного стилиста Сергея Зверева объяснил причины своего решения уйти в монастырь.
Обновлено вчера в 14:13
Хоккей
Тарасенко уложил новорожденного сына в Кубок Стэнли
Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, выигравший Кубок Стэнли, уложил новорожденного сына в трофей.
Обновлено вчера в 16:24
Экономика
Новую причину для блокировки счетов обнаружили банки в России
Ранее банки интересовались лишь подозрительными операциями, но никогда не проявляли и не пытались заблокировать счет после снятия с него денег.
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено вчера в 09:58
Политика
В Польше назвали еще одного виновного в гибели президента Качинского
Бывшего главу канцелярии премьера Польши Томаша Арабского признал виновным в гибели президента Польши Леха Качинского окружной суд Варшавы, 13 июня сообщило «Радио Польша».
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
На прямую линию с Путиным поступила жалоба на калужских врачей
Из Калужской области поступило сообщение о неполучении качественной медицинской помощи в областном учреждении здравоохранения.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Новак заявил, что Россия готова возобновить поставки газа на Украину
Как сообщал Лайф, в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что продление договорённостей о транзите российского газа через территорию Украины должно быть основано на прагматизме и отказе от бессмысленных судебных споров.
Обновлено вчера в 11:43
Общество
Собчак назвала Малышеву «мерзавкой» после слов о «детях-кретинах»
Телеведущая Ксения Собчак осудила коллегу Елену Малышеву, которая в программе предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес
У Сергея Лазарева состоялась тайная свадьба
Примечательно, что король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров отметился в комментариях, в шутку поздравив Лазарева и Билана с состоявшейся свадьбой.
Обновлено вчера в 10:44
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Аполлонов изменился до неузнаваемости
Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов выложил новый пост в Instagram. Подписчики были в шоке от увиденного.
Обновлено вчера в 09:54
Наука
Злоупотребление фастфудом может привести к слабоумию
Обновлено вчера в 21:57
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено вчера в 09:24
Игры
Авторы Chernobylite сравнили реальный Чернобыль со своей игрой
Польская студия The Farm 51 к разработке боевика с элементами хоррора Chernobylite подошла со всей серьёзностью.
Обновлено вчера в 12:00
Космос
Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог в России
Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести углеродный налог в России.
Обновлено 12 июня в 23:12
Политика
Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Турции и Таиланде
О распоряжении №943 главы МВД, которое вычеркивает Турцию из числа запретных стран для отдыха сотрудников полиции, сообщило агентство «Фонтанка».
Обновлено вчера в 18:40