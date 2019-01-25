Эден Азар не обращает внимание на критику Маурицио СарриЕженедельник Футбол 04:42

Полузащитника «Челси» Эдена Азара не злит критика со стороны главного тренера команды Маурицио Сарри. Хавбек не обращает на нее внимание.

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