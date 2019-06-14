Футбол
Эден Азар обратился к болельщикам «Реала»REGNUM вчера в 23:40
Бельгийский нападающий Эден Азар, ставший игроком мадридского «Реала», обратился к болельщикам клуба. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
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«Спасибо за этот незабываемый день». Азар поблагодарил болельщиков «Реала» за прием
Sport24.ruвчера в 20:57
Фанаты «Реала» потребовали от руководства клуба пригласить Мбаппе (видео)
Советский спортвчера в 14:29
На презентацию Азара пришли 50 тысяч зрителей. Это шестой результат в истории футбола
Sports.ruвчера в 18:20
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:22, Ашберн
Политика
Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе своей главной целью
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мирославом Лайчаком заявил, что прекращение огня в Донбассе является ключевым приоритетом его деятельности.
Обновлено в 05:49
Футбол
Transfermarkt обнулит трансферную стоимость Мамаева и Кокорина
Портал Transfermarkt обнулит трансферную стоимость для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 14 июня.
Обновлено вчера в 20:58
Экономика
Чиновников лишат незадекларированных доходов
По данным агентства, ведомство предлагает обращать в доход государства средства с банковских счетов чиновников, легальность получения которых они не смогут подтвердить.
Обновлено в 01:53
Политика
В МИД Сербии заявили о готовности ввести войска на территорию Косово
Сербия готова ввести свои войска на территорию Косово, если международные силы не смогут обеспечить безопасность сербскому населению в частично признанной республике.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика
Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года
В Центральном федеральном округе снижение среднего чека оказалось самым серьезным – на 3,6% до 614 руб. Показатель также снизился в Северо-Западном округе (на 0,5% до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4% до 465 руб.).
Обновлено вчера в 20:53
Общество
Российские пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети
Российские пользователи "ВКонтакте" сообщают о проблемах в работе социальной сети.
Обновлено в 05:12
Политика
Президент России уволил двух генералов МВД после дела Ивана Голунова
11 июня Колокольцев попросил президента России Владимира Путина уволить двух высокопоставленных сотрудников полиции, ответственных за необоснованное преследование журналиста.
Обновлено вчера в 07:12
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Общество
В России пожилые мужчины все чаще уходят в женские профессии
Эксперты отмечают, что пожилые мужчины вытесняются в «женские профессии».
Обновлено в 02:55
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
"Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
В Нижегородской области подросток погиб, делая селфи на опоре ЛЭП
Четырнадцатилетний подросток погиб при попытке сделать селфи на опоре линии электропередачи (ЛЭП) в Нижегородской области, сообщает пресс-служба компании "Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго".
Обновлено в 03:43
Общество
В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях
Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн оценил слова телеведущей Елены Малышевой, которая в эфире программы назвала больных аутизмом детей «кретинами» и «идиотами».
Обновлено в 04:39
Экономика
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
Глава Туркмении расстрелял мишени с велосипеда
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Полицейский насмерть сбил пешехода в Саратове
В Саратове полицейский сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе.
Обновлено в 05:35
Общество
На Москву надвигается гроза с градом
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Политика
ЕС заявил об успешном «сдерживании» РФ
Евросоюз считает успешным свой "двойственный подход" по отношению к России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:55
Происшествия
Историческое здание загорелось в центре Москвы
В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:43
Происшествия
В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия
На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Политика
Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился расширить список стран, куда полицейским разрешено выезжать, и добавить туда Турцию и Таиланд, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:34
Политика
Ростовская область начинает выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
Жить под обстрелами невозможно: жители ЛНР стремятся получить паспорт РФ Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что правительство Ростовской области поможет с трудоустройством на Дону жителям Донбасса после того, как они получат гражданство РФ.
Обновлено в 05:37
Гаджеты
Huawei добавила рекламу на экран блокировки смартфонов
Кажется, давление со стороны США вредит Huawei гораздо сильнее, чем мы думали: компания начала добавлять рекламу на экран блокировки своих смартфонов.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Новосибирца осудили за убийство болельщика «Енисея»
Эдуард Самышкин Жителя Новосибирска признали виновным в убийстве болельщика ФК «Енисей» Эдуарда Самышкина. Инцидент произошел в 2017 году.
Обновлено в 00:30
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Список опубликован на сайте организации.
Обновлено в 05:03