Футбол
Эден Азар обратился к болельщикам «Реала»REGNUM вчера в 23:40
Бельгийский нападающий Эден Азар, ставший игроком мадридского «Реала», обратился к болельщикам клуба. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
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Фанаты «Реала» потребовали от руководства клуба пригласить Мбаппе (видео)
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«Спасибо за этот незабываемый день». Азар поблагодарил болельщиков «Реала» за прием
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"Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта", - сказал Медведев, выступая на 108-й сессии Международной организации труда (МОТ).
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Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
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НТВ покажет последний фильм, в котором снялась Жанна Фриске
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На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
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«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА
Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который в итоге стал чемпионом НБА сезона-2018/19.
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Кудрин заговорил о жестких мерах для повышения пенсий
Если роста не будет, придется принимать более жесткие меры и решить, откуда брать деньги — «перераспределять доходы или расходы бюджета в пользу пенсионной системы или часть суверенного фонда на это тратить».
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Зрителей возмутил эфир Малышевой о «кретинах»
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