Футбол
Эден Азар поделился эмоциями от перехода в «Реал»ProstoProSport вчера в 14:32
Сегодня, 13 июня, бельгийский полузащитник Эден Азар был представлен мадридской публике в качестве игрока «Реала». Ранее сообщалось, что переход 27-летнего игрока обошелся «сливочным» в 100 млн евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Спасибо за этот незабываемый день». Азар поблагодарил болельщиков «Реала» за прием
Sport24.ruвчера в 20:57
Фанаты «Реала» потребовали от руководства клуба пригласить Мбаппе (видео)
Советский спортвчера в 14:29
На презентацию Азара пришли 50 тысяч зрителей. Это шестой результат в истории футбола
Sports.ruвчера в 18:20
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 03:45, Ашберн
Спорт
Мужская сборная России сыграет с Польшей в Лиге наций
Год назад в Лиге наций Россия переиграла Польшу со счетом 3-1. Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Отловщика косаток оштрафовали на 56 млн рублей
Суд Владивостока оштрафовал на 56,4 млн рублей очередную компанию-отловщика косаток и белух из "китовой тюрьме" в Приморье, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:57
Происшествия
В «МЕГА Дыбенко» под Петербургом произошло обрушение на парковке
Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ingka Centres в России (управляет комплексами «МЕГА»), в ходе проведения строительных работ на территории торгового центра произошло частичное обрушение перекрытий на крытой парковке.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:04
Армия и оружие
Псковские десантники отправились на учения в Сербию
Учение пройдет с 14 по 27 июня, в нем примут участие порядка 600 десантников, в том числе от вооруженных сил Республики Сербия – около 300 человек, от Белоруссии - до 60.
Обновлено в 02:19
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Обновлено в 01:00
Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов
Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.
Обновлено вчера в 17:13
Армия и оружие
Самолеты ВКС РФ атаковали позиции террористов в Идлибе
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия
Следствие просит арестовать бывшего мэра Рязани Сергея Карабасова
Напомним, ранее по делу о детской площадке был задержан и помещен под домашний арест начальник управления ЖКХ рязанской мэрии Игорь Ковалев.
Обновлено в 02:55
Политика
США обвинили Иран в подрыве двух танкеров
США обвиняют Иран в совершении нападений на два танкера в непосредственной близости от Ормузского пролива, важнейшего водного пути, через который проходит более 30% морской нефти в мире.
Обновлено вчера в 20:54
Армия и оружие
Британский спецназ направят на борьбу с Россией
Британские военачальники предложили переориентировать спецназ с борьбы против террористов в Сирии и Ираке на противодействие России и другим государствам.
Обновлено в 02:28
Баскетбол
«Торонто» впервые в истории стал чемпионом НБА
Канадский клуб «Торонто Рэпторс» впервые в истории стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено в 01:27
Политика
Число россиян, считающих врагами Украину и США, резко снизилось
США считают врагом 67% россиян, Украину – 40%.
Обновлено в 03:02
Футбол
Не только шесть очков. Черчесов сделал кое-что ещё, но не все заметили
С другой стороны, в матчах против Сан-Марино и Кипра наш штаб задействовал 15 футболистов.
Обновлено вчера в 05:08
Политика
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о превосходстве поляков над русскими.
Обновлено вчера в 07:08
Политика
Экс-президент Хорватии выступил против антироссийских санкций
Антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике Хорватии.
Обновлено вчера в 21:37
Космос
Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek
Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 23:59
Транспорт
На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Общество
Собчак назвала слова Малышевой о детях-кретинах «жестью»
Обновлено в 03:32
Футбол
«Ювентус» и «Челси» продолжают переговоры по Сарри
Обновлено 12 июня в 17:17
Экономика
Новый хлебобулочный завод построят в Подмосковье в 2020 году
Новый хлебобулочный завод появится в городском округе Подольск Московской области к лету 2020 года, объем инвестиций в него составит около 1,5 млрд рублей.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено вчера в 09:58
Общество
Гроза с градом и сильным ветром надвигается на Москву
Обновлено в 02:30
Авто
Стало известно, когда выйдет обновленный Lada Largus FL
Обновленная LADA Largus появится в продаже в течение ближайших 2-3 лет.
Обновлено в 01:11
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Екатеринбурге завели дело на осквернившего памятник Ельцину
Уголовное дело о вандализме возбуждено в отношении мужчины, изрисовавшего краской памятник первому президенту РФ Борису Ельцину.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Осуждён организатор смертельного полёта президента Польши в Смоленск
Обновлено вчера в 08:43