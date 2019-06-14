Эден Азар поделился эмоциями от перехода в «Реал»ProstoProSport вчера в 14:32

Сегодня, 13 июня, бельгийский полузащитник Эден Азар был представлен мадридской публике в качестве игрока «Реала». Ранее сообщалось, что переход 27-летнего игрока обошелся «сливочным» в 100 млн евро.

Эден Азар поделился эмоциями от перехода в «Реал»

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