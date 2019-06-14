Футбол
Эден Азар поделился эмоциями от перехода в «Реал»ProstoProSport вчера в 14:32
Сегодня, 13 июня, бельгийский полузащитник Эден Азар был представлен мадридской публике в качестве игрока «Реала». Ранее сообщалось, что переход 27-летнего игрока обошелся «сливочным» в 100 млн евро.
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Фанаты «Реала» потребовали от руководства клуба пригласить Мбаппе (видео)
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В Восточном районе сирийского Алеппо начали восстанавливать дороги, наиболее пострадавшие во время боевых действий.
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Деньги на ветер: пенсии собираются вложить в зеленую энергетику
В Банке России «Известиям» сообщили, что подготовили проект документа, который станет первым шагом для возможности частных фондов вкладывать в социально значимые проекты, в том числе в альтернативной энергетике.
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В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
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