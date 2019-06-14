Эден Азар поделился эмоциями от перехода в «Реал»ProstoProSport вчера в 14:32

Сегодня, 13 июня, бельгийский полузащитник Эден Азар был представлен мадридской публике в качестве игрока «Реала». Ранее сообщалось, что переход 27-летнего игрока обошелся «сливочным» в 100 млн евро.

Эден Азар поделился эмоциями от перехода в «Реал»

Происшествия В Забайкалье задержали сторонника ИГ Установлено, что мужчина активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете "с использованием средств анонимизации и методов конспирации, изучал практику диверсионно-террористических актов, вынашивал намерение выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ИГИЛ и участия в террористической деятельности".

Происшествия В Москве горит Измайловский кремль На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля.

Экономика Кудрин заявил о жестких мерах для повышения пенсий Глава Счетной палаты добавил, что при отсутствии роста придется принимать более жесткие меры.

Происшествия В Кузбассе завели дело на женившую мужчину без сознания главу ЗАГСа В городе Таштагол (Кемеровская область) заведено уголовное дело о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) в отношении руководительницы ЗАГСа, которая заключила брак с участием находящегося без сознания мужчиной.

Политика Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.

Баскетбол «Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который в итоге стал чемпионом НБА сезона-2018/19.

Экономика Российские горные инженеры смогут подтвердить знания на мировом уровне Международный статус «профессиональный и привилегированный инженер» смогут получить российские специалисты горнотехнического профиля.

Происшествия Два танкера были атакованы в Оманском заливе Нападение на два нефтяных танкера произошло в Оманском заливе.

Футбол Клубы РПЛ выступили против реформы еврокубков Клубы российской премьер-лиги выступили против проекта реформирования еврокубков, предлагаемого Ассоциацией европейских клубов (ECA), сообщает официальный сайт РПЛ.

Армия и оружие В пострадавшем от боев районе Алеппо восстанавливают дороги В Восточном районе сирийского Алеппо начали восстанавливать дороги, наиболее пострадавшие во время боевых действий.

Религия Патриарх Кирилл назвал протесты в Екатеринбурге организованной акцией Патриарх Кирилл считает, что в протесты против строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге были организованной акцией.

Армия и оружие Псковские десантники отправились на учения в Сербию Учение пройдет с 14 по 27 июня, в нем примут участие порядка 600 десантников, в том числе от вооруженных сил Республики Сербия – около 300 человек, от Белоруссии - до 60.

Космос Космонавты на борту МКС пробежали расстояние, равное экватору Разработчики провели любопытные подсчеты и выяснили, что космонавты на МКС за все время функционирования дорожки суммарно пробежали по ней более 40 тысяч км, что составляет длину земного экватора.

Культура Эдуарду Кочергину в Воронеже вручили Платоновскую премию Эдуард Кочергин получил из рук главы региона диплом, денежную премию в размере 1 млн руб. и памятный знак лауреата Платоновской премии.

Политика В США приняли решение переименовать Киев Совет Соединенных Штатов по географическим названиям единогласно принял решение изменить правило написания украинской столицы.

Армия и оружие Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией Спецподразделения британской армии могут получить новые полномочия для противодействия России и другим странам.

Транспорт На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».

Экономика Деньги на ветер: пенсии собираются вложить в зеленую энергетику В Банке России «Известиям» сообщили, что подготовили проект документа, который станет первым шагом для возможности частных фондов вкладывать в социально значимые проекты, в том числе в альтернативной энергетике.

Экономика Российские банки нашли еще одну причину для блокировки счетов клиентов За непредоставление информации клиентом кредитные организации грозятся блокировкой счета или же вклада.