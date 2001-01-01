Эден Азар – о возможном переходе в «Реал»: Ничего не знаю, посмотримСоветский спорт 10:10

Посмотрим, сказал Азар, чьи слова приводит VTM Nieuws. Ранее сообщалось, что Реал получил отказ от Челси, предложив за игрока 82 млн евро. По слухам, испанский клуб может переключиться на трансфер форварда Ливерпуля Мохамеда Салаха, если сделка с Азаром не состоится.

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Эден Азар – о возможном переходе в «Реал»: Ничего не знаю, посмотрим

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