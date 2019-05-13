Футбол
Эден Азар: «Я принял решение о своём будущем»Soccer.ru вчера в 19:25
Полузащитник «Челси» Эден Азар намекнул на переход в "Реал". Я принял решение пару недель назад, но всё зависит не только от меня.
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Азар: «Не думаю, что гарантия выступления „Челси“ в ЛЧ может убедить меня остаться»
Sport24.ruвчера в 21:52
Азар о будущем: «Я уже принял решение и пару недель назад сказал об этом «Челси»
Sports.ruвчера в 17:51
Азар заявил, что попадание «Челси» в ЛЧ не повлияло на его решение уйти из команды
Советский спортвчера в 18:40
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Общество
Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды
Столичный транспортный комплекс призвал водителей отказаться от поездок на автомобиле из-за непогоды в понедельник, 13 мая.
Обновлено вчера в 16:48
Музыка
Лазарев и Киркоров прошли по оранжевой дорожке открытия Евровидения
Обновлено вчера в 15:58
Армия и оружие
Сводка за неделю от военкора Маг о событиях в ДНР и ЛНР 03.05.19 – 09.05.19
Прошли Парады в Республиках, видео в конце сводки. Салюты в этот раз были особенно красивые и мощные.
Обновлено в 01:15
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Обновлено вчера в 01:44
Кино
HBO показал пятую серию финального сезона «Игры престолов»
Телеканал HBO показал пятый эпизод восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено в 00:36
Армия и оружие
Названо место размещения первых систем С-350 «Витязь»
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
Силовики во второй раз за месяц пришли с обысками в мэрию Якутска
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в мэрии Якутска, сообщают местные издания News.Ykt.Ru и ЯСИА со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:44
Здоровье
Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках
Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
Обновлено в 01:42
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
Если Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК, то доходы Rockstar многократно вырастут.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Из-за мыла на трассе под Владимиром погибли 2 человека, 9 пострадали
Обновлено вчера в 17:27
Экономика
В России перестали чеканить копейки
В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено вчера в 11:21
Авто
Премиум по-корейски: большой тест флагманcких седанов Kia и Genesis
Девять с половиной сантиметров дефицита колесной базы если и ощущаются, то не кажутся чем-то решающим.К тому же мéста под передним сиденьем здесь больше, можно пристроить ступни, чего нельзя сделать в Kia, – для пассажира выше 185 см это очень важный момент.
Обновлено в 01:21
Политика
Reuters: Помпео отменил визит в Москву
Госсекретарь США Майкл Помпео отменил визит в Москву в понедельник, но по-прежнему намерен провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник в Сочи.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера
Министр энергетики, промышленности и минресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех сообщил, что два из четырёх судов, ставших объектом диверсии рядом с территориальными водами ОАЭ утром 12 мая, — саудовские нефтяные танкеры.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Двое погибли при взрыве газа и обрушении многоквартирного дома в РО
В поселке Чистозерном Каменского района произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме, об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.
Обновлено вчера в 01:32
Армия и оружие
Россия продаст Пакистану ЗРПК «Панцирь-С», от которых отказалась Индия
В Индии обеспокоены желанием Пакистана купить «Панцирь» и Т-90 у России Пакистан проявляет заинтересованность в приобретении у России ЗРПК «Панцирь».
Обновлено 11 мая в 22:49
Футбол
Перед матчем «Зенита» скончался журналист Александр Николаев
Обновлено вчера в 12:47
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова побрилась налысо
12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
СМИ поделились подробностями убийства сына чиновника Алипова в ДНР
Нынешний глава Горловки Иван Приходько опубликовал пост, в котором выразил слова соболезнования потерявшему сына Алипову.
Обновлено в 00:30
Технологии
Социальная сеть «ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг
Участники проекта Принадлежащая Mail.Ru Group самая популярная российская социальная сеть "ВКонтакте" готовит к запуску на своей площадке сервис для дистрибуции аудиокниг.
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
Александр Цекало познакомил детей с новой женой
Продюсер не стал скрывать новые отношения от детей, поэтому познакомил их с избранницей.
Обновлено в 01:00
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено 11 мая в 09:54
Наука
Хирурги научились превращать жир на животе в кубики пресса
Обновлено 09 мая в 20:01
Общество
Сквер, где построят храм святой Екатерины, огородили забором
Сквер у Театра драмы, где собираются построить Храм святой Екатерины, огорожен забором. На месте дежурят сотрудники Росгвардии.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие
Приморские поисковики восстановили штурмовик Ил-2
Участники приморского поискового объединения "Авиапоиск" с помощью запчастей из разных регионов России восстановили самый массовый штурмовик Великой Отечественной войны Ил-2, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Обновлено вчера в 20:50
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено вчера в 00:56
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02