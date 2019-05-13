Футбол

Эден Азар: «Я принял решение о своём будущем»Soccer.ru вчера в 19:25

Полузащитник «Челси» Эден Азар намекнул на переход в "Реал". Я принял решение пару недель назад, но всё зависит не только от меня.
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Азар: «Не думаю, что гарантия выступления „Челси“ в ЛЧ может убедить меня остаться»

Sport24.ruвчера в 21:52

Азар – о будущем: я принял решение, сказал клубу пару недель назад

Чемпионатвчера в 20:25

Азар о будущем: «Я уже принял решение и пару недель назад сказал об этом «Челси»

Sports.ruвчера в 17:51

Азар сообщил, что принял окончательное решение по вопросу о своем дальнейшем пребывании в «Челси»

Sportbox.RUвчера в 18:15

Эден Азар: «Я принял решение и сказал об этом клубу»

Спорт-Экспрессвчера в 17:41

Азар: «Я принял решение о будущем, но все зависит не только от меня»

Бомбардир.рувчера в 18:46

Азар заявил, что попадание «Челси» в ЛЧ не повлияло на его решение уйти из команды

Советский спортвчера в 18:40
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Происшествия

Вылетевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Обновлено в 01:28
Политика

Избирком Литвы обработал 100% бюллетеней на президентских выборах

Обновлено в 00:34
Общество

Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды

Столичный транспортный комплекс призвал водителей отказаться от поездок на автомобиле из-за непогоды в понедельник, 13 мая.
Обновлено вчера в 16:48
Музыка

Лазарев и Киркоров прошли по оранжевой дорожке открытия Евровидения

Обновлено вчера в 15:58
Армия и оружие

Сводка за неделю от военкора Маг о событиях в ДНР и ЛНР 03.05.19 – 09.05.19

Прошли Парады в Республиках, видео в конце сводки. Салюты в этот раз были особенно красивые и мощные.
Обновлено в 01:15
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено вчера в 01:44
Кино

HBO показал пятую серию финального сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO показал пятый эпизод восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено в 00:36
Армия и оружие

Названо место размещения первых систем С-350 «Витязь»

Обновлено вчера в 20:11
Происшествия

Силовики во второй раз за месяц пришли с обысками в мэрию Якутска

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в мэрии Якутска, сообщают местные издания News.Ykt.Ru и ЯСИА со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:44
Здоровье

Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках

Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
Обновлено в 01:42
Игры

Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК

Если Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК, то доходы Rockstar многократно вырастут.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Из-за мыла на трассе под Владимиром погибли 2 человека, 9 пострадали

Обновлено вчера в 17:27
Экономика

В России перестали чеканить копейки

В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено вчера в 11:21
Авто

Премиум по-корейски: большой тест флагманcких седанов Kia и Genesis

Девять с половиной сантиметров дефицита колесной базы если и ощущаются, то не кажутся чем-то решающим.К тому же мéста под передним сиденьем здесь больше, можно пристроить ступни, чего нельзя сделать в Kia, – для пассажира выше 185 см это очень важный момент.
Обновлено в 01:21
Политика

Reuters: Помпео отменил визит в Москву

Госсекретарь США Майкл Помпео отменил визит в Москву в понедельник, но по-прежнему намерен провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник в Сочи.
Обновлено вчера в 23:46
Политика

Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера

Министр энергетики, промышленности и минресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех сообщил, что два из четырёх судов, ставших объектом диверсии рядом с территориальными водами ОАЭ утром 12 мая, — саудовские нефтяные танкеры.
Обновлено в 00:39
Происшествия

Двое погибли при взрыве газа и обрушении многоквартирного дома в РО

В поселке Чистозерном Каменского района произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме, об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.
Обновлено вчера в 01:32
Армия и оружие

Россия продаст Пакистану ЗРПК «Панцирь-С», от которых отказалась Индия

В Индии обеспокоены желанием Пакистана купить «Панцирь» и Т-90 у России Пакистан проявляет заинтересованность в приобретении у России ЗРПК «Панцирь».
Обновлено 11 мая в 22:49
Футбол

Перед матчем «Зенита» скончался журналист Александр Николаев

Обновлено вчера в 12:47
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова побрилась налысо

12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

СМИ поделились подробностями убийства сына чиновника Алипова в ДНР

Нынешний глава Горловки Иван Приходько опубликовал пост, в котором выразил слова соболезнования потерявшему сына Алипову.
Обновлено в 00:30
Технологии

Социальная сеть «ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг

Участники проекта Принадлежащая Mail.Ru Group самая популярная российская социальная сеть "ВКонтакте" готовит к запуску на своей площадке сервис для дистрибуции аудиокниг.
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес

Александр Цекало познакомил детей с новой женой

Продюсер не стал скрывать новые отношения от детей, поэтому познакомил их с избранницей.
Обновлено в 01:00
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено 11 мая в 09:54
Наука

Хирурги научились превращать жир на животе в кубики пресса

Обновлено 09 мая в 20:01
Общество

Сквер, где построят храм святой Екатерины, огородили забором

Сквер у Театра драмы, где собираются построить Храм святой Екатерины, огорожен забором. На месте дежурят сотрудники Росгвардии.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие

Приморские поисковики восстановили штурмовик Ил-2

Участники приморского поискового объединения "Авиапоиск" с помощью запчастей из разных регионов России восстановили самый массовый штурмовик Великой Отечественной войны Ил-2, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Обновлено вчера в 20:50
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено вчера в 00:56
Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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