Футбол
Эден Азар: «Я принял решение о своём будущем»Soccer.ru 19:25
Полузащитник «Челси» Эден Азар намекнул на переход в "Реал". Я принял решение пару недель назад, но всё зависит не только от меня.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 22:50, Ашберн
Политика
В Литве состоится второй тур президентских выборов
Второй тур президентских выборов объявят в Литве, поскольку ни один из кандидатов не набирает 51% голосов в первом туре, следует из предварительных данных Главной избирательной комиссии республики.
Обновлено в 19:16
Происшествия
СМИ узнали об аресте «покровителя» из ФСБ по делу о хищениях у спецслужбы
По версии следствия, застройщики передавали взятки Наумову, что долгое время позволяло им избегать проверок со стороны подрядчика строительства в лице управления капитального строительства спецслужбы.
Обновлено в 22:25
Происшествия
Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 21:49
Происшествия
В ОАЭ прогремели взрывы на нефтяных танкерах
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
Поисковики Приморья восстановили штурмовик Ил-2
Обновлено в 22:24
Шоу-бизнес
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»
Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Футбол
Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.
Обновлено в 03:33
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Общество
В ГД предложили обязать авиакомпании сажать рядом членов семьи
В России авиакомпании могут обязать сажать членов семьи рядом друг с другом в салоне самолета.
Обновлено в 22:34
Политика
Во Франции призвали прекратить «антироссийскую истерию»
"В ваших интересах иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, что свирепствует в Европарламенте", — заявил Меланшон.
Обновлено в 20:56
Политика
Зеленского призвали присягнуть националистам
Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович призвал президента Украины Владимира Зеленского присягнуть на верность националистам.
Обновлено в 19:59
Общество
В Японии установили самые длинные в мире качели
Выполненные в форме круга длиной 163 м многоместные качели из города Китакюсю официально занесены в Книгу рекордов Гиннеса как самые длинные в мире.
Обновлено в 04:05
Футбол
Зидан прокомментировал отсутствие Бэйла в заявке на игру
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал отсутствие в заявке команды на игру в 37-го тура Ла Лиги с "Реалом Сосьедад" (1:3) валлийского форварда Гарета Бэйла, передает "Советский спорт".
Обновлено в 22:15
Технологии
Африканцы создадут деловой самолет с вертикальными взлетом и посадкой
Южноафриканская компания Pegasus Universal Aerospace занялась разработкой делового самолета VBJ с вертикальными взлетом и посадкой, который сможет использовать стандартные вертолетные площадки на городских зданиях и частных яхтах.
Обновлено в 17:34
Политика
Трамп заявил о контроле над торговыми отношениями США с Китаем
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США находятся в торговых отношениях с Китаем там, где хотят.
Обновлено в 21:33
Происшествия
Центровой «Далласа» Порзингис пострадал в драке в Латвии, пишут СМИ
Латвийский центровой клуба НБА "Даллас" Кристапс Порзингис стал участником драки в Латвии, сообщает TMZ.
Обновлено в 19:01
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
Марина Александрова впервые показала лицо трехлетней дочки
Обновлено в 12:40
Политика
В Ливане отставные военные заблокировали здание Центробанка
Сидячая забастовка, связанная с сокращением военных пенсий, проходит у здания Центрального банка Ливана, сообщает 12 мая Reuters.
Обновлено в 18:58
Космос
Радиолокатор для спутника «Обзор-Р» поступит в РКЦ «Прогресс» к концу года
Ранее в Роскосмосе говорили, что запуски двух таких спутников намечены на 2021 и 2023 год, но допускали возможность ускоренного строительства аппаратов и запуска их уже в следующем году.
Обновлено вчера в 21:29
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи
В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова упала в студии шоу «Звезды сошлись»
В студии «Звезды сошлись» группа участников вместе с Анастасией Волочковой под руководством тренера начали делать приседания с подскоками.
Обновлено в 03:26
Общество
Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды
Столичный транспортный комплекс призвал водителей отказаться от поездок на автомобиле из-за непогоды в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 16:48
Армия и оружие
Военные ВСУ убили своего командира
Обновлено в 03:49
Здоровье
Названы пять неочевидных признаков диабета
Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
Обновлено в 10:02
Происшествия
На Шри-Ланке вновь временно заблокировали WhatsApp, Viber и Facebook
WhatsApp, Viber и Facebook вновь временно заблокированы на Шри-Ланке, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на департамент информации правительства.
Обновлено в 22:23
Происшествия
Взорвавшийся дом скорее всего снесут
Напомним, минувшей ночью взрыв газа частично обрушил 16-квартирный дом. Три квартиры разрушены полностью, ещё четыре повреждены.
Обновлено в 10:32
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Экономика
A&NN миллиардера Александра Мамута «поймала» «единорога» Чубайса
Инвестиционная группа бизнесмена Александра Мамута A&NN оказалась покупателем доли новосибирского производителя углеродных трубок OCSiAl, портфельной компании «Роснано».
Обновлено в 17:00