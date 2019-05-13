Футбол

Эден Азар: «Я принял решение о своём будущем»Soccer.ru 19:25

Полузащитник «Челси» Эден Азар намекнул на переход в "Реал". Я принял решение пару недель назад, но всё зависит не только от меня.
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Азар: «Не думаю, что гарантия выступления „Челси“ в ЛЧ может убедить меня остаться»

Sport24.ru21:52

Азар – о будущем: я принял решение, сказал клубу пару недель назад

Чемпионат20:25

Азар о будущем: «Я уже принял решение и пару недель назад сказал об этом «Челси»

Sports.ru17:51

Азар сообщил, что принял окончательное решение по вопросу о своем дальнейшем пребывании в «Челси»

Sportbox.RU18:15

Эден Азар: «Я принял решение и сказал об этом клубу»

Спорт-Экспресс17:41

Азар: «Я принял решение о будущем, но все зависит не только от меня»

Бомбардир.ру18:46

Азар заявил, что попадание «Челси» в ЛЧ не повлияло на его решение уйти из команды

Советский спорт18:40
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 22:50, Ашберн
Политика

В Литве состоится второй тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов объявят в Литве, поскольку ни один из кандидатов не набирает 51% голосов в первом туре, следует из предварительных данных Главной избирательной комиссии республики.
Обновлено в 19:16
Происшествия

СМИ узнали об аресте «покровителя» из ФСБ по делу о хищениях у спецслужбы

По версии следствия, застройщики передавали взятки Наумову, что долгое время позволяло им избегать проверок со стороны подрядчика строительства в лице управления капитального строительства спецслужбы.
Обновлено в 22:25
Происшествия

Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 21:49
Происшествия

В ОАЭ прогремели взрывы на нефтяных танкерах

Обновлено в 04:34
Армия и оружие

Поисковики Приморья восстановили штурмовик Ил-2

Обновлено в 22:24
Шоу-бизнес

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Футбол

Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.
Обновлено в 03:33
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Общество

В ГД предложили обязать авиакомпании сажать рядом членов семьи

В России авиакомпании могут обязать сажать членов семьи рядом друг с другом в салоне самолета.
Обновлено в 22:34
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено в 17:37
Политика

Во Франции призвали прекратить «антироссийскую истерию»

"В ваших интересах иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, что свирепствует в Европарламенте", — заявил Меланшон.
Обновлено в 20:56
Политика

Зеленского призвали присягнуть националистам

Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович призвал президента Украины Владимира Зеленского присягнуть на верность националистам.
Обновлено в 19:59
Общество

В Японии установили самые длинные в мире качели

Выполненные в форме круга длиной 163 м многоместные качели из города Китакюсю официально занесены в Книгу рекордов Гиннеса как самые длинные в мире.
Обновлено в 04:05
Футбол

Зидан прокомментировал отсутствие Бэйла в заявке на игру

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал отсутствие в заявке команды на игру в 37-го тура Ла Лиги с "Реалом Сосьедад" (1:3) валлийского форварда Гарета Бэйла, передает "Советский спорт".
Обновлено в 22:15
Технологии

Африканцы создадут деловой самолет с вертикальными взлетом и посадкой

Южноафриканская компания Pegasus Universal Aerospace занялась разработкой делового самолета VBJ с вертикальными взлетом и посадкой, который сможет использовать стандартные вертолетные площадки на городских зданиях и частных яхтах.
Обновлено в 17:34
Политика

Трамп заявил о контроле над торговыми отношениями США с Китаем

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США находятся в торговых отношениях с Китаем там, где хотят.
Обновлено в 21:33
Происшествия

Центровой «Далласа» Порзингис пострадал в драке в Латвии, пишут СМИ

Латвийский центровой клуба НБА "Даллас" Кристапс Порзингис стал участником драки в Латвии, сообщает TMZ.
Обновлено в 19:01
Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес

Марина Александрова впервые показала лицо трехлетней дочки

Обновлено в 12:40
Политика

В Ливане отставные военные заблокировали здание Центробанка

Сидячая забастовка, связанная с сокращением военных пенсий, проходит у здания Центрального банка Ливана, сообщает 12 мая Reuters.
Обновлено в 18:58
Космос

Радиолокатор для спутника «Обзор-Р» поступит в РКЦ «Прогресс» к концу года

Ранее в Роскосмосе говорили, что запуски двух таких спутников намечены на 2021 и 2023 год, но допускали возможность ускоренного строительства аппаратов и запуска их уже в следующем году.
Обновлено вчера в 21:29
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи

В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова упала в студии шоу «Звезды сошлись»

В студии «Звезды сошлись» группа участников вместе с Анастасией Волочковой под руководством тренера начали делать приседания с подскоками.
Обновлено в 03:26
Общество

Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды

Столичный транспортный комплекс призвал водителей отказаться от поездок на автомобиле из-за непогоды в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 16:48
Армия и оружие

Военные ВСУ убили своего командира

Обновлено в 03:49
Здоровье

Названы пять неочевидных признаков диабета

Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
Обновлено в 10:02
Происшествия

На Шри-Ланке вновь временно заблокировали WhatsApp, Viber и Facebook

WhatsApp, Viber и Facebook вновь временно заблокированы на Шри-Ланке, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на департамент информации правительства.
Обновлено в 22:23
Происшествия

Взорвавшийся дом скорее всего снесут

Напомним, минувшей ночью взрыв газа частично обрушил 16-квартирный дом. Три квартиры разрушены полностью, ещё четыре повреждены.
Обновлено в 10:32
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Экономика

A&NN миллиардера Александра Мамута «поймала» «единорога» Чубайса

Инвестиционная группа бизнесмена Александра Мамута A&NN оказалась покупателем доли новосибирского производителя углеродных трубок OCSiAl, портфельной компании «Роснано».
Обновлено в 17:00
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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