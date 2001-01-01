Футбол
Эден Азар: «Я принял решение о своём будущем»Soccer.ru 19:25
Полузащитник «Челси» Эден Азар намекнул на переход в "Реал". Я принял решение пару недель назад, но всё зависит не только от меня.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 21:20, Ашберн
Шоу-бизнес
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»
Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Авто
Компания Seat представила сразу три новых электрокара
В рамках международного автошоу в Барселоне, испанский автобренд представил три своих передовых электромобиля.
Обновлено вчера в 08:20
Политика
В Сербии рассказали о недовольстве Запада из-за отношений с Россией
Запад давит на Белград из-за развития отношений с Россией и другими странами, заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью телеканалу RT.
Обновлено в 17:45
Происшествия
В Каталонии 25 человек пострадали в массовой аварии
ДТП произошло на востоке страны, в федеральной земле Тюрингия. В результате пострадали 25 человек. Причиной аварии стала непогода.
Обновлено в 19:51
Происшествия
В Германии в гостинице нашли тела трёх человек, убитых из арбалетов
Тела трёх человек, поражённых стрелами, были найдены в одном из номеров гостиницы в городе Пассау в Германии, сообщает Bild.
Обновлено в 12:09
Музыка
В Израиле официально началось «Евровидение-2019»
Обновлено в 16:31
Космос
Китайская станция «Чанъэ-4» завершила пятый лунный день работы
Обновлено в 04:51
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено в 20:24
Происшествия
Летевший из Москвы в Самару самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Самара (SU 1206), вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 20:05
Происшествия
Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге
«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 18:31
Космос
Источник сообщил о начале изготовления корпуса «Федерации»
Российские предприятия приступили к изготовлению корпуса первого экземпляра космического корабля нового поколения "Федерация", он будет из алюминия, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:29
Происшествия
Три человека госпитализированы после ДТП с мотоциклом в Хабаровске
Мужчина на мотоцикле сбил двух пешеходов в Хабаровске, все трое госпитализированы с серьезными травмами.
Обновлено в 21:08
Шоу-бизнес
Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом
Дочь известной журналистки Ирины Хакамады, которая родилась с синдромом Дауна, рассталась с бойфрендом.
Обновлено в 10:00
Политика
Лукашенко рассказал об убытках Белоруссии из-за загрязненной нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об убытках страны из-за постановленной по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти.
Обновлено вчера в 12:13
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено в 20:24
Здоровье
Названы пять неочевидных признаков диабета
Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие
F-35 получат «летального» убийцу систем ПРО
Истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II получат сверхзвуковые ракеты AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range), предназначенные для уничтожения радаров вражеских комплексов противоракетной обороны (ПРО), сообщает The Drive.
Обновлено в 17:38
Общество
Колымский санаторий «Талая» продали Александру Басанскому за 197 млн рублей
По итогам аукциона, проведённого 7 мая департаментом имущественных и земельных отношений Магаданской области, санаторий "Талая" продан руководителю концерна "Арбат", первому зампреду Магаданской областной Думы Александру Басанскому за 197,7 млн рублей, сообщает MagadanMedia.
Обновлено в 18:29
Армия и оружие
Разрушенные стихией американские базы остаются в развалинах
95% объектов были повреждены или разрушены.
Обновлено в 19:51
Политика
У администрации президента задержали проводящего голодовку майора
Сегодня в Москве возле здания АП РФ после провокации активистов движения SERB задержан проводящий голодовку Владимир Скубак и еще пять человек.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извиняется за отмену церемонии прощания
Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина в воскресенье извинились за отмену церемонии прощания со своим отцом, передает ТАСС.
Обновлено в 05:22
Футбол
Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.
Обновлено в 03:33
Общество
У Николая Манагадзе изъяли скрипку
Инструмент, с которым не расстаётся исполнитель — уникальную скрипку XVIII века изъяли сотрудники таможни 12 мая.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие
Иран пригрозил ответным ударом США
Иран нанесет США удар, если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо конкретные силовые действия.
Обновлено в 16:05
Хоккей
Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира
В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
Наука
Рецепторы языка человека оказались способны чувствовать запах
Ученые из Центра химии ощущений Монелла пришли к выводу, что рецепторы языка человека способны воспринимать не только вкус, но и запах.
Обновлено 10 мая в 13:31
Наука
Ученые выяснили, кто чаще всего сплетничает
Американские психологи из Калифорнийского университета решили рассмотреть сплетни с точки зрения науки и выяснить, кто чаще всего сплетничает и на какие темы.
Обновлено вчера в 04:00
Футбол
Перед матчем «Зенита» скончался журналист Александр Николаев
Обновлено в 12:47
Политика
Израиль построит на Голанах поселение в честь Трампа
Президент Трамп во время последней встречи с израильским премьером Нетаньяху заявил, что США признает суверенитет Израиля над Голанами.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37