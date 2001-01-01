Футбол

Эден Азар: «Я принял решение о своём будущем»Soccer.ru 19:25

Полузащитник «Челси» Эден Азар намекнул на переход в "Реал". Я принял решение пару недель назад, но всё зависит не только от меня.
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Азар – о будущем: я принял решение, сказал клубу пару недель назад

Чемпионат20:25

Азар о будущем: «Я уже принял решение и пару недель назад сказал об этом «Челси»

Sports.ru17:51

Азар заявил, что попадание «Челси» в ЛЧ не повлияло на его решение уйти из команды

Советский спорт18:40

Азар сообщил, что принял окончательное решение по вопросу о своем дальнейшем пребывании в «Челси»

Sportbox.RU18:15

Эден Азар: «Я принял решение и сказал об этом клубу»

Спорт-Экспресс17:41

Азар: «Я принял решение о будущем, но все зависит не только от меня»

Бомбардир.ру18:46

Эден Азар: «Я принял решение о своём будущем»

Soccer.ru19:25
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 21:20, Ашберн
Шоу-бизнес

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Авто

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В рамках международного автошоу в Барселоне, испанский автобренд представил три своих передовых электромобиля.
Обновлено вчера в 08:20
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В Сербии рассказали о недовольстве Запада из-за отношений с Россией

Запад давит на Белград из-за развития отношений с Россией и другими странами, заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью телеканалу RT.
Обновлено в 17:45
Происшествия

В Каталонии 25 человек пострадали в массовой аварии

ДТП произошло на востоке страны, в федеральной земле Тюрингия. В результате пострадали 25 человек. Причиной аварии стала непогода.
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Происшествия

В Германии в гостинице нашли тела трёх человек, убитых из арбалетов

Тела трёх человек, поражённых стрелами, были найдены в одном из номеров гостиницы в городе Пассау в Германии, сообщает Bild.
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В Израиле официально началось «Евровидение-2019»

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Китайская станция «Чанъэ-4» завершила пятый лунный день работы

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Экономика

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
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Происшествия

Летевший из Москвы в Самару самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Самара (SU 1206), вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 20:05
Происшествия

Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге

«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 18:31
Космос

Источник сообщил о начале изготовления корпуса «Федерации»

Российские предприятия приступили к изготовлению корпуса первого экземпляра космического корабля нового поколения "Федерация", он будет из алюминия, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:29
Происшествия

Три человека госпитализированы после ДТП с мотоциклом в Хабаровске

Мужчина на мотоцикле сбил двух пешеходов в Хабаровске, все трое госпитализированы с серьезными травмами.
Обновлено в 21:08
Шоу-бизнес

Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом

Дочь известной журналистки Ирины Хакамады, которая родилась с синдромом Дауна, рассталась с бойфрендом.
Обновлено в 10:00
Политика

Лукашенко рассказал об убытках Белоруссии из-за загрязненной нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об убытках страны из-за постановленной по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти.
Обновлено вчера в 12:13
Общество

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
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Здоровье

Названы пять неочевидных признаков диабета

Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие

F-35 получат «летального» убийцу систем ПРО

Истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II получат сверхзвуковые ракеты AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range), предназначенные для уничтожения радаров вражеских комплексов противоракетной обороны (ПРО), сообщает The Drive.
Обновлено в 17:38
Общество

Колымский санаторий «Талая» продали Александру Басанскому за 197 млн рублей

По итогам аукциона, проведённого 7 мая департаментом имущественных и земельных отношений Магаданской области, санаторий "Талая" продан руководителю концерна "Арбат", первому зампреду Магаданской областной Думы Александру Басанскому за 197,7 млн рублей, сообщает MagadanMedia.
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Разрушенные стихией американские базы остаются в развалинах

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Сегодня в Москве возле здания АП РФ после провокации активистов движения SERB задержан проводящий голодовку Владимир Скубак и еще пять человек.
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Шоу-бизнес

Дочь Доренко извиняется за отмену церемонии прощания

Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина в воскресенье извинились за отмену церемонии прощания со своим отцом, передает ТАСС.
Обновлено в 05:22
Футбол

Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.
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У Николая Манагадзе изъяли скрипку

Инструмент, с которым не расстаётся исполнитель — уникальную скрипку XVIII века изъяли сотрудники таможни 12 мая.
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Армия и оружие

Иран пригрозил ответным ударом США

Иран нанесет США удар, если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо конкретные силовые действия.
Обновлено в 16:05
Хоккей

Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира

В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
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Американские психологи из Калифорнийского университета решили рассмотреть сплетни с точки зрения науки и выяснить, кто чаще всего сплетничает и на какие темы.
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Перед матчем «Зенита» скончался журналист Александр Николаев

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Израиль построит на Голанах поселение в честь Трампа

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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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