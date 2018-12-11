Футбол
Эден Азар: «Всегда любил „Реал“, еще до Зидана»
Эден Азар: «Всегда любил „Реал“, еще до Зидана»Sportbox.RU02:51
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Эден Азар: «Я всегда любил „Реал“. Приму решение о своем будущем, но не знаю, когда»
Sports.ruвчера в 16:59
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 04:04, Ашберн
Футбол
«Локомотив» сыграет с «Шальке» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» сыграет с немецким «Шальке» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт 11 декабря в Гельзенкирхене.
Обновлено в 04:02
Футбол
Открытие нового стадиона «Тоттенхэма» будет перенесено на февраль
Клуб планировал открыть арену матчем с «Манчестер Юнайтед» 13 января, однако теперь ожидается, что первой игрой на новом стадионе станет встреча с «Ньюкасл Юнайтед» 2 февраля.
Обновлено в 03:55
Футбол
«Челси» запретил четырем фанатам посещать матчи за расистские выкрики
Обновлено в 03:28
Футбол
Форвард «Атлетика» Адурис повторил достижение Месси и Рамоса
Нападающий «Атлетика» из Бильбао Ариц Адурис отметился голом с пенальти в ворота «Жироны» в матче 15-го тура испанской Примеры, который стал для его команды победным.
Обновлено в 03:22
Футбол
«Бавария» интересуется тремя игроками Лиги 1
Как сообщается в твиттере Bayern & Gеrмапусо ссылкой на France Football, в сферу интересов немецкого клуба попали Набиль Фекир, Николя Пепе и Флорьян Товен.
Обновлено в 03:48
Футбол
Семь игроков «Боруссии» пропустят матч с «Монако»
Сразу несколько игроков основного состава дортмундской "Боруссии" пропустят ближайший матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Монако".
Обновлено в 02:45
Футбол
Ещенко снялся в фильме с актером Назаровым
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко снялся в музыкальном фильме вместе с болельщиком красно-белых, актером Дмитрием Назаровым.
Обновлено в 02:49
Футбол
«Ахмат» переиграл в Грозном «Арсенал»
В Грозном состоялась встреча 17-го тура чемпионата России по футболу между "Ахматом" и тульским "Арсеналом".
Обновлено в 03:15
Происшествия
Двух итальянских врачей подозревают в непредумышленном убийстве Астори
Как сообщает AFP, прокуратура Флоренции подозревает двух врачей из Флоренции и Кальяри в непредумышленном убийстве.
Обновлено в 03:25
Футбол
«Барселона» отказалась от матча с «Жироной» в США
Обновлено в 03:30
Футбол
Классон: у «Краснодара» есть шанс на золото в чемпионате России
Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон оценил шансы на победу клуба в Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 19:42
Футбол
Кураньи: ни разу не видел Кокорина агрессивным
Бывший нападающий сборной Германии и московского «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнением о нападающем «Зените» Александре Кокорине, в настоящее время пребывающем в СИЗО «Бутырка».
Обновлено в 01:13
Футбол
Отец Френки де Йонга: «Переход в „Барселону“ был бы лучшим решением»
Йон де Йонг, отец полузащитника «Аякса» Френки де Йонга, высказался за переход сына в «Барселону».
Обновлено в 03:51
Футбол
Место проведения Кубка Африки-2019 станет известно 9 января
Президент Африканской футбольной конфедерации (CAF) Ахмад Ахмад заявил, что страна проведения Кубка Африки 2019 года будет названа 9 января.
Обновлено в 03:52
Футбол
Представитель Адриано прокомментировал информацию о переговорах с «Интернасьоналем»
Официальный представитель нападающего московского «Спартака» Луиса Адриано Марко Трабукки прокомментировал информацию о том, что игрок может на правах аренды перейти в «Интернасьонал».
Обновлено вчера в 15:55