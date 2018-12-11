Футбол

Эден Азар: «Всегда любил „Реал“, еще до Зидана»
Sportbox.RU
02:51

Вы знаете, я всегда любил «Реал», еще до Зидана.
Sportbox.RU02:51

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Эден Азар: «Всегда любил „Реал“, еще до Зидана»

Матч ТВ02:51

Э. Азар: всегда любил мадридский «Реал», ещё до Зидана

Чемпионат00:10

Азар признался, что любил «Реал» еще до Зидана

Sport24.ru02:16

Хавбек «Челси» Азар рассказал о своей любви к «Реалу»

Газета.Ruвчера в 20:50

Эден Азар: «Я всегда любил „Реал“, но решения пока нет»

Спорт-Экспрессвчера в 19:02

Эден Азар: «Я всегда любил „Реал“. Приму решение о своем будущем, но не знаю, когда»

Sports.ruвчера в 16:59

Азар: «Мне всегда нравился „Реал“ - и с Зиданом, и без него»

Soccer.ruвчера в 14:14
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Футбол

«Локомотив» сыграет с «Шальке» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» сыграет с немецким «Шальке» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт 11 декабря в Гельзенкирхене.
Обновлено в 05:37
Футбол

Дзюба досрочно уйдет в отпуск и не сыграет со «Славией»

Сообщается, что тренерский штаб петербужцев позволил форварду уйти в отпуск досрочно, так как почти весь 2018 год он выступал без отдыха.
Обновлено в 05:39
Футбол

Семь игроков «Боруссии» пропустят матч с «Монако»

Сразу несколько игроков основного состава дортмундской "Боруссии" пропустят ближайший матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Монако".
Обновлено в 05:30
Футбол

Сантьяго Солари: «„Реал“ стремится выиграть все турниры»

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари отметил, что у него нет предпочтений в том, какой турнир выигрывать в нынешнем сезоне.
Обновлено в 05:22
Футбол

«Челси» запретил четырем фанатам посещать матчи за расистские выкрики

Обновлено в 05:00
Футбол

Открытие нового стадиона «Тоттенхэма» будет отложено до февраля

«Тоттенхэм» в ближайшее время не переедет на новый стадион.
Обновлено в 04:10
Футбол

Ариц Адурис забил в 14-м сезоне Примеры подряд

В поединке чемпионата Испании форвард «Атлетика» Ариц Адурис стал героем матча – он забил победный гол в ворота «Жироны», реализовав пенальти.
Обновлено в 05:36
Футбол

Футболист Адриано опроверг информацию об уходе из «Спартака»

"Хочу заверить болельщиков в том, что вся эта информация, которая появляется в интернете – не более чем слухи", – заявил Адриано в видеообращении на официальной странице "Спартака" в Twitter.
Обновлено в 05:12
Футбол

«Барселона» сегодня может повторить рекорд «Баварии»

Обновлено в 05:25
Футбол

«Барселона» отказалась от матча с «Жироной» в США

Каталонская "Барселона" отказалась от проведения матча с "Жироной" в рамках чемпионата Испании в США, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:32
Футбол

Кинтеро хочет вернуться в Европу, но не в «Порту»

Полузащитник "Ривер Плейт" Хуан Кинтеро в январе вернется в Европу, сообщает Marca со ссылкой на источник, близкий к колумбийцу.
Обновлено в 04:20
Футбол

«Бавария» планирует купить новых футболистов вместо Рибери и Роббена

По информации издания, «Бавария» хочет найти замену возрастным полузащитникам Франку Рибери и Арьену Роббену, а также Хамесу Родригесу, который должен вернуться в «Реал» после окончания срока аренды.
Обновлено в 03:58
Футбол

Ещенко снялся в фильме с актером Назаровым

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко снялся в музыкальном фильме вместе с болельщиком красно-белых, актером Дмитрием Назаровым.
Обновлено в 04:15
Футбол

«Енисей» в межсезонье проведет три сбора в Турции

На следующий день «Енисей» отправится на первые учебно-тренировочные сборы в турецкий город Анталья (15 — 24 января).
Обновлено в 04:22
Футбол

Черевченко: «„Арсенал“ не заслуживал поражения от „Ахмата“ ни в каком виде»

Обновлено вчера в 16:28
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Бельгийский футболист, полузащитник английского клуба «Челси» и сборной Бельгии.
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Французский футболист
Французский футболист и тренер алжирского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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