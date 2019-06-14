Футбол
Эден Азар: С детства мечтал играть в «Реале»Советский спорт вчера в 14:37
Скажу больше: я с детства мечтал играть в Реале, цитирует Азара goal.com. По информации СМИ, трансфер 27-летнего футболиста обошелся испанскому клубу в 100 млн евро. Напомним, Азар с 2012 года выступал за лондонский Челси.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:19, Вашингтон
Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными
Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Происшествия
Пожар в историческом здании на Пречистенке потушен
Полтора часа ушло у столичных спасателей на тушение пожара в историческом особняке на Пречистенке, где вспыхнула крыша.
Обновлено в 05:52
Футбол
Сборная России поднялась на 43 место в рейтинге ФИФА
Что касается сборной России, она улучшила свое положение на три позиции, поднявшись с 46 места на 43.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры
Обновлено вчера в 23:16
Транспорт
ЦОДД составил топ-10 самых загруженных по пятницам дорог Москвы
Центр организации дорожного движения провел исследование и составил топ-10 самых загруженных по пятницам московских магистралей.
Обновлено в 08:36
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Происшествия
Житель Волжского по почте отправлял в США оружие
Сотрудники Южной оперативной таможни установили, что житель города-спутника Волгограда поставлял в США военную продукцию.
Обновлено в 08:58
Происшествия
МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 07:38
Энергетика
Украина предложила Молдавии импортировать газ из ЕС через свою ГТС
Украина предложила Молдавии наладить поставки газа из Евросоюза через украинскую газотранспортную систему в связи с задержкой строительства газопровода из Румынии, сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».
Обновлено в 07:35
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца
Девушкам было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюремному сроку
Обновлено в 01:13
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Евросоюз заявил о «российском вмешательстве» в выборы в Европарламент
ЕС не выявил признаков явной кампании по дезинформации извне в отношении выборов в Европарламент, однако заявил о попытках "российских источников" повлиять на выбор избирателей и явку, говорится в обнародованном в пятницу докладе.
Обновлено в 07:07
Политика
Лидер партии Зеленского отказался говорить по-украински
Лидер партии президента Украины "Слуга народа" Дмитрий Разумков отказался говорить на официальном языке страны в прямом эфире политической передачи "Право на власть".
Обновлено в 07:52
Игры
Valve выпустила свою Dota Auto Chess под названием Dota Underlords
Обновлено вчера в 17:25
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года
В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
Обновлено в 07:23
Здоровье
Три любимых летних блюда, которые могут навредить
Заодно поинтересовалась и про другие летние лакомства.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора
Обновлено в 09:00
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 08:15
Политика
Парубий предоставил в КС Украины документы о коалиции в Верховной раде
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий передал в Конституционный суд (КС) страны пакет документов, касающийся парламентской коалиции, сообщает 14 июня «112 Украина».
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Китае из-за сильных ливней рухнул мост с машинами
ИА «Ореанда-Новости» На юге Китая в провинции Гуандун из-за сильных проливных дождей произошло обрушение моста – два автомобиля упали в реку.
Обновлено в 09:05
Экономика
Изъять у чиновников незадекларированные доходы предлагает Минюст
Минюст РФ начал разработку закона, который позволит изымать у госслужащих не только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, но и обращать в доход государства средства с банковских счетов.
Обновлено в 08:39
Авто
Новая Mazda3 появится на российском рынке в июле
Обновлено в 08:08
Политика
Набиуллина рассказала о ходе переговоров с Белоруссией о единой валюте
Переговоры России и Белоруссии по переходу на единую валюту ведутся, но пока находятся на начальной стадии, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Обновлено в 09:03
Культура
Первый замдиректора Театра кукол Шерлинг уволен
Юрий Шерлинг уволен! - такая новость прилетела из главного куклольного театра страны — имени Сергея Образцова.
Обновлено в 08:05
Футбол
Роман Еременко продлил контракт с футбольным клубом «Ростов»
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
Лазарев надолго улетел в США с Малиновским, пишут СМИ
В московском аэропорту "Шереметьево" заметили певца Сергея Лазарева, который регистрировался на рейс в США в компании друга, певца Алекса Малиновского.
Обновлено в 05:17