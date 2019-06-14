Эден Азар: С детства мечтал играть в «Реале»Советский спорт вчера в 14:37

Скажу больше: я с детства мечтал играть в Реале, цитирует Азара goal.com. По информации СМИ, трансфер 27-летнего футболиста обошелся испанскому клубу в 100 млн евро. Напомним, Азар с 2012 года выступал за лондонский Челси.

Эден Азар: С детства мечтал играть в «Реале»

Политика Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Происшествия Пожар в историческом здании на Пречистенке потушен Полтора часа ушло у столичных спасателей на тушение пожара в историческом особняке на Пречистенке, где вспыхнула крыша.

Футбол Сборная России поднялась на 43 место в рейтинге ФИФА Что касается сборной России, она улучшила свое положение на три позиции, поднявшись с 46 места на 43.

Транспорт ЦОДД составил топ-10 самых загруженных по пятницам дорог Москвы Центр организации дорожного движения провел исследование и составил топ-10 самых загруженных по пятницам московских магистралей.

Общество Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.

Происшествия Житель Волжского по почте отправлял в США оружие Сотрудники Южной оперативной таможни установили, что житель города-спутника Волгограда поставлял в США военную продукцию.

Происшествия МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.

Энергетика Украина предложила Молдавии импортировать газ из ЕС через свою ГТС Украина предложила Молдавии наладить поставки газа из Евросоюза через украинскую газотранспортную систему в связи с задержкой строительства газопровода из Румынии, сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».

Происшествия Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца Девушкам было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

Общество СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».

Политика Евросоюз заявил о «российском вмешательстве» в выборы в Европарламент ЕС не выявил признаков явной кампании по дезинформации извне в отношении выборов в Европарламент, однако заявил о попытках "российских источников" повлиять на выбор избирателей и явку, говорится в обнародованном в пятницу докладе.

Политика Лидер партии Зеленского отказался говорить по-украински Лидер партии президента Украины "Слуга народа" Дмитрий Разумков отказался говорить на официальном языке страны в прямом эфире политической передачи "Право на власть".

Финансы Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.

Политика Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.

Политика Парубий предоставил в КС Украины документы о коалиции в Верховной раде Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий передал в Конституционный суд (КС) страны пакет документов, касающийся парламентской коалиции, сообщает 14 июня «112 Украина».

Происшествия В Китае из-за сильных ливней рухнул мост с машинами ИА «Ореанда-Новости» На юге Китая в провинции Гуандун из-за сильных проливных дождей произошло обрушение моста – два автомобиля упали в реку.

Экономика Изъять у чиновников незадекларированные доходы предлагает Минюст Минюст РФ начал разработку закона, который позволит изымать у госслужащих не только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, но и обращать в доход государства средства с банковских счетов.

Политика Набиуллина рассказала о ходе переговоров с Белоруссией о единой валюте Переговоры России и Белоруссии по переходу на единую валюту ведутся, но пока находятся на начальной стадии, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Культура Первый замдиректора Театра кукол Шерлинг уволен Юрий Шерлинг уволен! - такая новость прилетела из главного куклольного театра страны — имени Сергея Образцова.