Футбол
Эден Азар: С детства мечтал играть в «Реале»Советский спорт вчера в 14:37
Скажу больше: я с детства мечтал играть в Реале, цитирует Азара goal.com. По информации СМИ, трансфер 27-летнего футболиста обошелся испанскому клубу в 100 млн евро. Напомним, Азар с 2012 года выступал за лондонский Челси.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 07:49, Ашберн
Происшествия
В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»
Обновлено в 04:18
Политика
Жителям ЛНР и ДНР начали выдавать российские паспорта на границе
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) начали получать российские паспорта в двух временных пунктах пропуска на границе России и Украины в Ростовской области, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД.
Обновлено в 05:10
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года
В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Разин заявил, что Алибасов останется тяжёлым инвалидом
Обновлено в 05:35
Политика
Экс-глава ЦИК ДНР задержан за госизмену
Генеральная прокуратура при поддержке Службы безопасности Украины задержала Романа Лягина, организовавшего в мае 2014 года референдум о самоопределении Донецка.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Подозреваемому в убийстве любовницы чиновнику отменили арест
Мосгорсуд 13 июня отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил его адвокат Артём Сарбашев, передает РИА Новости.
Обновлено в 03:38
Музыка
Little Big выпустили новый клип «I’m OK»
В комментариях пользователи отметили, что композиция и клип станут в один ряд с их прошлогодним хитом "Skibidi".
Обновлено в 05:36
Общество
В Минздраве ответили на слова Малышевой о детях-кретинах
Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
Обновлено в 07:30
Экономика
Пессимизм жителей РФ по поводу экономики страны идёт на спад
Стоит отметить, что, согласно опросу, количество людей, считающих, что экономическая ситуация в стране плохая, снизилось с 45% в феврале 2019 года до 40% в июне 2019 года.
Обновлено в 07:21
Гаджеты
Смартфоны Huawei неожиданно начали показывать рекламу
Модели P30 Pro, P20, P20 Lite, Honor 10 и P20 Pro, в частности, показывают на экране блокировки рекламу сервиса Booking.com.
Обновлено в 05:33
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство регионов
Премьер-министр Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство самых отстающих по темпам развития регионов, сообщил пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Россиянин убил жену и утопил ее голову в реке
Обновлено в 06:28
Происшествия
Пожар в историческом здании на Пречистенке потушен
Полтора часа ушло у столичных спасателей на тушение пожара в историческом особняке на Пречистенке, где вспыхнула крыша.
Обновлено в 05:52
Здоровье
Новая больница в городе Катана под Дамаском начала прием жителей Сирии
В городе Катана провинции Дамаск открылась новая больница, сообщает сирийский источник в сети Facebook (@rawad.zaki.14).
Обновлено в 07:15
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Футбол
Роман Еременко продлил контракт с футбольным клубом «Ростов»
Футбольный клуб "Ростов" подписал новое соглашение с финским полузащитником Романом Еременко. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба клуба.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Голунов пожаловался на панические атаки
Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался на панические атаки, он хочет прийти в себя и понять, как жить дальше.
Обновлено в 05:19
Интернет
ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp
Международная антивирусная компания ESET обнаружила новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюрьме за ужин с Путиным
Кассационным судом Италии был подтвержден приговор в виде шестимесячного тюремного заключения и штрафа знаменитой итальянской актрисе Орнелле Мути, пишет ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.
Обновлено в 06:00
Здоровье
Сын Алибасова объяснил желание увезти отца за границу
Бари Алибасов-младший хочет отправить своего отца, известного музыкального продюсера, продолжить лечение за границей.
Обновлено в 07:10
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Список опубликован на сайте организации.
Обновлено в 05:03
Политика
Суд: Порошенко превысил полномочия и нарушил конституцию
Бывший президент Украины Петр Порошенко нарушил конституцию страны, когда своим указом образовал национальную комиссию по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг – к такому выводу пришел Конституционный суд Украины, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
Глава Туркмении расстрелял мишени с велосипеда
Обновлено в 02:42
Футбол
Transfermarkt обнулил трансферную стоимость Кокорина и Мамаева
Обновлено в 00:43
Финансы
Сбербанк покончил с мошенниками
Сбербанку удалось полностью устранить проблему подмены мошенниками его номеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова.
Обновлено в 06:06
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено в 07:34