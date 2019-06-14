Футбол

Эден Азар: С детства мечтал играть в «Реале»Советский спорт вчера в 14:37

Скажу больше: я с детства мечтал играть в Реале, цитирует Азара goal.com. По информации СМИ, трансфер 27-летнего футболиста обошелся испанскому клубу в 100 млн евро. Напомним, Азар с 2012 года выступал за лондонский Челси.
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Азар поделился ожиданиями от игры в «Реале»

Газета.Ruвчера в 19:14

Эден Азар: С детства мечтал играть в «Реале»

Советский спортвчера в 14:37

Азар - на своей презентации: "С детства мечтал играть за "Реал"

Спорт-Экспрессвчера в 14:01

Азар: «Перес сказал, что мне пора переходить в „Реал“»

Евро-футбол.рувчера в 16:41

Азар: «С детства мечтал играть в „Реале“»

Soccer.ruвчера в 15:46

Азар: «С детства мечтал играть в „Реале“. Теперь наслаждаюсь этим»

Бомбардир.рувчера в 14:45

Азар: надеюсь вписать ещё одну страницу в историю «Реала»

Чемпионатвчера в 16:55
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