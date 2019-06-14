Футбол
Эден Азар: С детства мечтал играть в «Реале»Советский спорт вчера в 14:37
Скажу больше: я с детства мечтал играть в Реале, цитирует Азара goal.com. По информации СМИ, трансфер 27-летнего футболиста обошелся испанскому клубу в 100 млн евро. Напомним, Азар с 2012 года выступал за лондонский Челси.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:50, Вашингтон
Политика
Из плена талибов в Афганистане освободили россиянина
В Афганистане прошла спецоперация по спасению из плена члена российской межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести Александра Лаврентьева, сообщил РБК.
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 08:15
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Политика
Зеленский назначил Николая Балана командующим Нацгвардией
Ранее Балан занимал должность заместителя командующего Нацгвардии и исполнял обязанности командующего после увольнения Юрия Аллерова.
Обновлено в 09:41
Общество
Трое астраханских выпускников завалили ЕГЭ по математике из-за ручек
Оказалось, в такую ситуацию попали срази три выпускника, которые заполняли бланки ответов не так, как предписано в регламенте, из-за этого работы были некорректно отсканированы.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца
Следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в убийстве отца по предварительному сговору, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 07:27
Политика
Число кандидатов на пост премьера Британии сократилось до шести
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок снял свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны, передаёт Sky News.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
Министр обороны Румынии «раскрыл» военные планы России в Черном море
Россия занимает агрессивную позицию в Черном море, заявил министр национальной обороны Румынии Габриел Леш на международной конференции «Форум безопасности на Черном море и на Балканах» в Мамае.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
Постпред России отреагировал на заявления США о ядерных испытаниях
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов потребовал от Вашингтона предоставить доказательства якобы проведения Россией ядерных испытаний.
Обновлено в 10:04
Экономика
Изъять у чиновников незадекларированные доходы предлагает Минюст
Минюст РФ начал разработку закона, который позволит изымать у госслужащих не только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, но и обращать в доход государства средства с банковских счетов.
Обновлено в 08:39
Общество
На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова
Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес
Андрей Разин предрек Бари Алибасову тяжелую инвалидность
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
Фото обновленной атомной подлодки «Князь Владимир» появились в Сети
Фото: CrazyMk / https: / / t.co / UX4hb6oyYk pic.twitter.com / aBcXtXVdQD — Ivan O'Gilvi (@ o_gilvi) June 13, 2019 Атомная подводная лодка "Князь Владимир" будет служить в Северном флоте.
Обновлено вчера в 04:57
Интернет
В Москве произошел массовый сбой геолокации
В октябре 2016 года в сети начали жаловаться на искажение сигналов GPS-навигаторов в Москве около Кремля.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Полигон с боеприпасами загорелся под Воронежом
Обновлено в 10:30
Политика
Набиуллина рассказала о переговорах РФ по единой валюте с Белоруссией
Между Россией и Белоруссией ведутся переговоры о создании единой валюты.
Обновлено в 09:44
Общество
Малышева назвала критиков эфира о детях-кретинах «жертвами обмана»
В комментарии радиостанции "Говорит Москва" телеведущая также заявила, что позвонившие ей журналисты "стали жертвами обмана".
Обновлено в 08:58
Политика
ЕС заявил о попытке вмешательства РФ в выборы
Евросоюз заявил о попытках "российских источников" повлиять на выборы в Европарламент. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:51
Общество
«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным
Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.
Обновлено в 10:04
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Алексей Журавко утверждает: поселки и поля заливает из-за блокады Северо-Крымского канала.
Обновлено в 00:38
Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными
Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Авто
Новая Mazda3 появится на российском рынке в июле
Как сообщает пресс-служба Mazda, новая «трешка» будет продаваться на российском рынке с 1,5- и 2,0-литровым атмосферными двигателями линейки SKYACTIV-G мощностью 120 и 150 л.с. В качестве трансмиссии пару им составят шестиступенчатая «механика» и «автомат».
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено в 04:13
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны в России
Средняя стоимость одного смартфона в России в отчетный период выросла на 9% и составила 16 504 рубля.
Обновлено в 10:26
Политика
Ростовская область начинает выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
Жить под обстрелами невозможно: жители ЛНР стремятся получить паспорт РФ Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что правительство Ростовской области поможет с трудоустройством на Дону жителям Донбасса после того, как они получат гражданство РФ.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.
Обновлено в 07:52
Общество
Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора
Обновлено в 09:00